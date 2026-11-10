जल्द आपके काम आसान करेंगे HMD के ये 7 नए Smart Gadgets; स्मार्टवॉच, ईयरबड्स, पावर बैंक, सहित ये चीजें लाएगी कंपनी

HMD अब सिर्फ स्मार्टफोन और फीचर फोन तक सीमित नहीं रहना चाहती। कंपनी 2027 में Portable Fan, Pocket Wi-Fi, TWS Earbuds, Smartwatch और Power Bank समेत कई नए गैजेट्स लॉन्च कर सकती है।

अब फोन के साथ Earbuds, Smartwatch और Portable Fan भी बनाएगी कंपनी

HMD को ज्यादातर लोग मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी के तौर पर जानते हैं। कंपनी सस्ते स्मार्टफोन और फीचर फोन के लिए पहचानी जाने वाली कंपनी HMD अब सिर्फ मोबाइल फोन तक सीमित नहीं रहना चाहती है। कंपनी जल्द कई स्मार्ट गैजेट्स की दुनिया में भी कदम रखने की तैयारी कर रही है। गैजेट 360 की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी साल 2027 में कई नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। इनमें पोर्टेबल पंखे, पॉकेट Wi-Fi डिवाइस, वायरलेस ईयरबड्स, स्मार्टवॉच और पावर बैंक जैसे गैजेट्स शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी स्मार्ट प्लग और डेटा केबल जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज भी बाजार में उतार सकती है। Gadgets 360 की रिपोर्ट के मुताबिक, टिप्स्टर HMD_MEME'S (@smashx_60) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया है कि HMD साल 2027 से अपने नए गैजेट्स की रेंज पेश कर सकती है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि ये सभी डिवाइस किस नाम से लॉन्च होंगे और इन्हें किन बाजारों में उतारा जाएगा।

1. Portable Fan: HMD की आने वाली प्रोडक्ट लिस्ट में पोर्टेबल फैन यानी छोटे और आसानी से साथ ले जाने वाले पंखे का नाम भी शामिल है। ये ऐसे पंखे होते हैं जिन्हें घर के अलावा ऑफिस, सफर या बाहर जाते समय भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी के इस संभावित पोर्टेबल फैन की बैटरी, चार्जिंग और डिजाइन को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

2. Pocket Wi-Fi: HMD पॉकेट Wi-Fi डिवाइस भी लॉन्च कर सकती है। यह एक छोटा पोर्टेबल डिवाइस होता है, जिसमें सिम कार्ड या मोबाइल नेटवर्क के जरिए इंटरनेट मिलता है। इसका फायदा उन लोगों को हो सकता है जिन्हें अक्सर घर से बाहर काम करना पड़ता है। जैसे अगर आप ऑफिस के काम से यात्रा करते हैं या लैपटॉप पर इंटरनेट चलाने के लिए अलग कनेक्शन चाहते हैं तो पॉकेट Wi-Fi काम आ सकता है। इस डिवाइस को अपने साथ रखना आसान होता है और इससे एक से ज्यादा डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है। HMD के संभावित पॉकेट Wi-Fi डिवाइस में 4G मिलेगा या 5G, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

3. TWS Earbuds: HMD की संभावित लिस्ट में TWS ईयरबड्स भी शामिल हैं।

आजकल लोग गाने सुनने, वीडियो देखने और कॉल करने के लिए वायरलेस ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में HMD भी इस कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट ला सकती है।

4. Smartwatch: HMD स्मार्टवॉच की कैटेगरी में भी कदम रख सकती है। स्मार्टवॉच आज सिर्फ समय देखने के काम नहीं आतीं, बल्कि इनकी मदद से फोन के नोटिफिकेशन, कॉल और दूसरी जरूरी जानकारियां भी देखी जा सकती हैं। कई स्मार्टवॉच में स्टेप काउंटिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और वर्कआउट ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। ऐसे में अगर HMD अपनी स्मार्टवॉच लॉन्च करती है तो इस मार्केट में कंपनी की सीधी टक्कर पहले से मौजूद ब्रांड्स से हो सकती है।

5. Power Bank: HMD पावर बैंक भी बाजार में उतार सकती है। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए पावर बैंक काफी काम का गैजेट है। हालांकि, अभी यह पता नहीं चला है कि कंपनी के पावर बैंक कितनी mAh क्षमता और कितनी फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ आएंगे। इसकी जानकारी लॉन्च के समय ही मिल सकेगी।

6. Smart Plug: HMD सिर्फ बड़े गैजेट्स ही नहीं, बल्कि छोटे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज भी पेश करने की तैयारी में हो सकती है। लीक के मुताबिक, कंपनी स्मार्ट प्लग भी ला सकती है। स्मार्ट प्लग की मदद से घर के कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को स्मार्टफोन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है।