HMD का ‘लोहे सा मजबूत’ फोन लॉन्च, 10 दिन की बैटरी लाइफ, Gloves पहनकर भी चलेगी स्क्रीन
संक्षेप: HMD Secure ने Terra M नाम का एक रग्ड स्मार्ट-फीचर फोन लॉन्च किया है। जिसमें IP68-IP69K प्रोटेक्शन, 10-दिन स्टैंडबाय, Push-to-Talk बटन, 4G, NFC शामिल हैं।
HMD Terra M Launched: HMD Secure ने Terra M नाम का एक नया रग्ड स्मार्ट-फीचर फोन लॉन्च किया है, जिसे विशेष रूप से कठिन और खतरनाक कामकाजी माहौल (जैसे निर्माण स्थल, आपदा-प्रतिक्रिया टीमें, औद्योगिक सेटअप) के लिए डिजाइन किया गया है। यह कोई आम स्मार्टफोन नहीं है, बल्कि मिशन-क्रिटिकल कम्युनिकेशन और भरोसेमंद संपर्क को प्राथमिकता देने वाला डिवाइस है। इसकी बनावट MIL-STD-810H स्टैंडर्ड के मुताबिक है और यह IP68 / IP69K रेटिंग के साथ आता है मतलब यह पानी, धूल और झटकों को झेल सकता है।
HMD Secure Terra M के फीचर्स और स्पेक्स
HMD Terra M में 2.8-इंच का टचस्क्रीन है जिसे ग्लव (दस्ताने) पहनकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक प्रोग्रामेबल Push-To-Talk (PTT) बटन है, जिससे यूजर तुरंत वॉयस पेजिंग जैसी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इसमें Zello (PTT कम्युनिकेशन), Threema (सिक्योर मैसेजिंग), OsmAnd (ऑफलाइन नेविगेशन), Lyfo (नेटवर्क ऑप्टिमाइज़ेशन), SOTI MobiControl (मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट), Mobile Tornado ये ऐप्स इसे सिर्फ एक फीचर फोन न बनाकर, फील्ड कम्युनिकेशन के लिए भरोसेमंद डिवाइस बनाते हैं।
यह डिवाइस 4G VoLTE, VoWi-Fi, NFC और ड्युअल SIM + eSIM सपोर्ट के साथ आता है, जिससे यह हर प्रकार की कनेक्टिविटी मांगों को पूरा कर सकता है। बैटरी लाइफ भी कमाल की है। फोन में 2,510mAh बैटरी दी गई है, जिसे HMD के ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ डिजाइन किया गया है ताकि 10 दिनों तक स्टैंडबाय समय मिल सके। डिवाइस को बंदूक की बेल्ट, यूटिलिटी बेल्ट या अन्य गियर के साथ जोड़ा जा सकता है, ताकि यह काम के दौरान सुरक्षित और साथ में हो।
इसके अलावा, HMD Secure इसे 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट की गारंटी देता है। Q1 2026 में इसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है। Terra M को बहुत कठोर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। यह MIL-STD-810H स्टैंडर्ड तक की ड्रॉप रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है और IP68 + IP69K रेटिंग से लैस है, जिससे यह धूल, पानी और प्रेशर जेट्स को भी आसानी से झेल सकता है। डिवाइस को 1.8 मीटर की ऊँचाई से गिराने पर भी सुरक्षित रहने के लिए टेस्ट किया गया है, जो इसे फील्डवर्कर्स के लिए बेहद भरोसेमंद बनाता है।
HMD Terra M Price
HMD ने अपने नए रग्ड फोन Terra M की कीमत को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कंपनी का कहना है कि यह डिवाइस 2026 की पहली तिमाही (Q1 2026) से कमर्शियल रूप से खरीद के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि कीमत अभी राज़ में है, लेकिन इसके सभी प्रमुख फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कंपनी ने अपने आधिकारिक प्रोडक्ट पेज पर जारी कर दिए हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह फोन प्रीमियम रग्ड-कैटेगरी में रखा जाएगा।
