एचएमडी का पहला हाइब्रिड फोन भारत में जल्द होगा लॉन्च, कंपनी ने दिखाई पहली झलक

Fri, 3 Oct 2025 08:05 PM

HMD first-ever hybrid phone HMD Touch 4G: एचएमडी भारतीय बाजार में अपना अब तक का सबसे यूनिक फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। एचएमडी, ग्लोबल और भारतीय बाजारों में शानदार फीचर्स और किफायती दामों के साथ नए स्मार्टफोन और फीचर फोन लॉन्च कर रहा है। अब कंपनी अपने लेटेस्ट फोन के साथ इंडस्ट्री में एक नया स्टैंडर्ड स्थापित करने जा रही है।

कंपनी ने आज आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह भारतीय बाजार में अपना पहला हाइब्रिड फोन HMD Touch 4G लॉन्च करेगी। इस हाइब्रिड फोन को दो पीढ़ियों की तकनीक के बीच एक सेतु के रूप में देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह यूजर्स को एक नया अनुभव प्रदान करेगा और डिवाइस के एक नई दुनिया का निर्माण करेगा।

लॉन्च की तारीख अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन HMD Touch 4G जल्द ही देश में लॉन्च होने वाला है। कहा जा रहा है कि यह डिवाइस डिजिटल गैप को भरेगा और स्मार्टफोन जैसे फीचर्स को लाखों लोगों की पहुंच में लाएगा।

फिलहाल, इसे अपकमिंग हाइब्रिड फोन के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जैसे-जैसे इसका लॉन्च नजदीक आएगा, हमें HMD Touch 4G फोन के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है।