HMD भारत में अपने नए फोन के तौर पर HMD Rise 4G को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। खबर है कि यह HMD Arc 2 का रीब्रांडेड वर्जन होगा। फोन की एक टीजर इमेज ऑनलाइन सामने आई है, जिसमें इसकी पहली झलक दिखाई दे रही है। देखें अपकमिंग फोन में क्या होगा खास…

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लगता है कि HMD भारतीय बाजार में अपना नया फोन लाने की तैयारी कर रहा है। हम बात कर रहे हैं HMD Rise 4G की। खबर है कि इस फोन को HMD Arc 2 के रीब्रांडेड वर्जन के तौर पर लाया जाएगा, जिसे इस साल जुलाई में कुछ चुनिंदा वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया गया था। यह कंपनी की बजट आर्क-सीरीज का दूसरा मॉडल है। यह फोन अभी तक भारत में लॉन्च नहीं हुआ है। हालांकि, अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी इस फोन को भारत में HMD Rise 4G नाम से लाने की योजना बना रही है। इसमें हूबहू वैसा ही डिजाइन, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें 5000mAh की बैटरी और पीछे की तरफ एक सिंगल कैमरा मॉड्यूल हो सकता है। चलिए डिटेल में जानते हैं अपकमिंग फोन में क्या खास हो सकता है...

HMD Rise 4G में 5000mAh की बैटरी और पीछे की तरफ एक सिंगल कैमरा मॉड्यूल हो सकता है।

भारत में जल्द आ सकता है HMD Arc 2 5G (लीक के अनुसार) एक्स पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर HMD_MEME'S (@smashx_60) ने HMD Rise 4G से जुड़ा एक मार्केटिंग मटेरियल शेयर किया है। लीक हुए पोस्टर से पता चलता है कि यह स्मार्टफोन जल्द ही भारत में HMD Arc 2 के रीब्रांडेड वर्जन के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। इसमें पीछे की तरफ एक फ्लैट पैनल है, जिसके ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में पिल शेप का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। सामने आई तस्वीर में फोन ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है यानी फोन डार्क ब्लू कलर में तो आएगा ही, साथ में कंपनी इसे और भी कलर्स में ला सकती है।

इसके अलावा, अपकमिंग HMD Rise 4G फोन में पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल राइट साइड दिए जा सकते हैं। इसके कैमरा मॉड्यूल को फिर से डिजाइन किया जा सकता है, ताकि LED फ्लैश को कैमरा कटआउट्स के बीच रखा जा सके। यह HMD Arc 2 से अलग है, जिसमें LED फ्लैश को एक कैमरा कटआउट के अंदर रखा गया है। फोन के पिछले हिस्से पर 'AI कैमरा' की ब्रांडिंग भी दिखाई देती है। पोस्टर में "राइज विद एवरी शॉट" टैगलाइन के साथ-साथ "कमिंग सून" भी लिखा हुआ है। हालांकि, खुद कंपनी ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि इसे कब लॉन्च किया जाएगा और इसके स्पेसिफिकेशन्स क्या होंगे।

HMD Arc 2 की कीमत और खासियत एचएमडी आर्क 2 फोन को 10 जुलाई को थाईलैंड में लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत 2,290 THB (लगभग 6,200 रुपये) है। इसमें 6.52 इंच की एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी टचस्क्रीन दी गई है, जो 60 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देती है। इसके अलावा, एचएमडी आर्क 2 में यूनिसॉक T603 चिपसेट दिया गया है, जो 12nm प्रोसेस पर बना है और 1.8 गीगाहर्ट्ज तक की पीक क्लॉक स्पीड देता है। इस फोन में 4GB रैम और 128GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलती है। कैमरे की बात करें तो, इस बजट फोन के पीछे 13-मेगापिक्सेल का सिंगल कैमरा है, और सामने की तरफ वॉटरड्रॉप-स्टाइल नॉच में 5-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 5000mAh की बैटरी है और यह 10W की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

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