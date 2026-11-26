₹10 हजार से कम में आया AI वाला फोन, 22 भारतीय भाषाएं समझेगा HMD Rise 4G
HMD Rise 4G भारत में 9,999 रुपये के स्पेशल लॉन्च प्राइस पर आया है। इसमें 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने वाला Sarvam AI, 5000mAh बैटरी और 13MP डुअल रियर कैमरा मिलता है।
HMD Rise 4G Launch: टेक कंपनी HMD ने भारतीय मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन HMD Rise 4G लॉन्च कर दिया है। इस फोन में 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने वाला Indus by Sarvam AI, 5000mAh बैटरी और 13MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन की कीमत 10 हजार रुपये से कम रखी गई है और इसकी सेल Flipkart पर होगी।
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इतनी है HMD Rise 4G की कीमत
HMD Rise 4G को भारत में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में पेश किया गया है। इसका स्पेशल लॉन्च प्राइस 9,999 रुपये है। कंपनी के मुताबिक, यह कीमत सभी ऑफर्स लागू होने के बाद है। स्मार्टफोन की सेल 2 दिसंबर, 2026 से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर शुरू होगी। फोन को तीन कलर ऑप्शंस Indigo Silver, Midnight Gold और Emerald Gold में खरीदा जा सकेगा।
22 भारतीय भाषाओं में मिलेगा AI का सपोर्ट
HMD Rise 4G की सबसे खास बात इसमें मिलने वाला Indus AI है। इसे भारतीय AI कंपनी Sarvam AI ने तैयार किया है। यह AI प्लेटफॉर्म 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और भारतीय यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी के मुताबिक, इसके सर्वर और डेटा भारत में ही होस्ट किए जाते हैं।
खास फीचर के जरिए कंपनी का मकसद अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले यूजर्स तक AI टेक्नोलॉजी की पहुंच आसान बनाना है। इस तरह 10 हजार रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में भी यूजर्स को AI बेस्ड एक्सपीरियंस मिल सकेगा।
साथ ही फोन में Sanchar Saathi ऐप का ऑप्शनल इंटीग्रेशन भी दिया गया है। इस सरकारी प्लेटफॉर्म की मदद से यूजर्स अपने नाम पर दिए गए मोबाइल कनेक्शन की जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा चोरी या गुम हुए फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने, संदिग्ध फ्रॉड कम्युनिकेशन की रिपोर्ट करने और फोन की genuineness जांचने जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
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HMD Rise 4G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
HMD Rise 4G में 6.51 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 13MP का डुअल रियर कैमरा सिस्टम मिलता है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसका डिजाइन डुअल-टोन फिनिश के साथ आता है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में Unisoc 9863A ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 128GB तक बढ़ाया जा सकता है।
नए फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी इसके साथ बॉक्स में चार्जर भी दे रही है। कनेक्टिविटी के लिए USB Type-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक मिलता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।