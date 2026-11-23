HMD के नए फोन का दिखा फर्स्ट लुक, पीछे की तरफ मिलेंगे 4 कैमरे और खास ऑप्टिक्स; देख खुश हो जाएंगे फोटोग्राफी के शौकीन
Nokia के पुराने PureView कैमरा फोन की यादें एक बार फिर ताजा होने वाली हैं। HMD ने अपने नए स्मार्टफोन का टीजर जारी किया है, जिसमें चार रियर कैमरे और Schneider-Kreuznach Optics की ब्रांडिंग देखने को मिली है। फोन का कैमरा डिजाइन काफी खास नजर आ रहा है।
स्मार्टफोन की दुनिया में Nokia का नाम आते ही कई लोगों को उसके शानदार कैमरे वाले फोन याद आ जाते हैं। एक समय था जब Nokia के PureView स्मार्टफोन अपनी कैमरा क्वालिटी के लिए काफी मशहूर हुआ करते थे। अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर यूजर्स को PureView ब्रांडिंग वाला नया फोन देखने को मिल सकता है। दरअसल, HMD ने अपने एक नए स्मार्टफोन का टीजर जारी किया है। इस टीजर में PureView नाम के साथ फोन का रियर डिजाइन भी दिखाया गया है।
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खास बात यह है कि इस बार कंपनी के फोन में सिर्फ कैमरों की संख्या ही नहीं, बल्कि एक खास ऑप्टिक्स कंपनी का नाम भी देखने को मिला है। फोन के कैमरा मॉड्यूल पर Schneider-Kreuznach Optics की ब्रांडिंग की गई है। इसके अलावा, फोन के पीछे बड़ा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल नजर आ रहा है, जिसमें चार कैमरा ओपनिंग दिखाई देती हैं। इनमें से एक लेंस पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा हो सकता है। फिलहाल HMD ने फोन के फीचर्स, कीमत और लॉन्च डेट की जानकारी नहीं दी है।
HMD ने जारी किया नए फोन का टीजर
HMD के नए स्मार्टफोन का टीजर सामने आने के बाद से ही टेक जगत में इसकी चर्चा हो रही है। इस टीजर में सबसे पहले PureView नाम दिखाई देता है। इसके बाद फोन के पिछले हिस्से की झलक मिलती है। फोन का डिजाइन देखने में काफी अलग नजर आ रहा है। इसमें पीछे की तरफ एक बड़ा गोल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। HMD ने अभी इस फोन का पूरा डिजाइन सामने नहीं रखा है। कंपनी ने सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाई है। हालांकि, टीजर में नजर आने वाला कैमरा सेटअप यह जरूर बताता है कि कंपनी का फोकस इस बार फोटोग्राफी पर रहने वाला है। फिनलैंड की टेक वेबसाइट SuomiMobiili ने सबसे पहले इस टीजर को रिपोर्ट किया है। HMD के एक कर्मचारी ने कंपनी के कम्युनिटी फोरम पर भी इसे शेयर किया है और फोन के जल्द आने के संकेत दिए हैं।
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फोन में मिलेंगे चार रियर कैमरे
HMD के नए फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका कैमरा मॉड्यूल हो सकता है। टीजर में पीछे की तरफ चार कैमरा ओपनिंग दिखाई दे रही हैं। इनके साथ एक लंबा LED फ्लैश भी नजर आता है। कैमरा सेटअप को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें एक प्राइमरी कैमरा, एक अल्ट्रा-वाइड कैमरा और एक पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है। इसके अलावा चौथा कैमरा किस काम आएगा, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
खास बात यह है कि कैमरा मॉड्यूल में एक चौकोर साइज का लेंस भी दिखाई देता है। इस तरह का डिजाइन आमतौर पर पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरे में देखने को मिलता है। ऐसे कैमरे की मदद से दूर की चीजों को ज्यादा करीब से कैप्चर करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यह अभी सिर्फ टीजर के आधार पर लगाया गया अनुमान है। HMD ने कैमरों के मेगापिक्सल या जूम क्षमता को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
Schneider-Kreuznach Optics की मिलेगी टेक्नोलॉजी
इस फोन की एक और खास बात इसके कैमरा मॉड्यूल पर लिखे Schneider-Kreuznach Optics के नाम से जुड़ी है। यह जर्मनी की एक मशहूर ऑप्टिक्स कंपनी है। यह कंपनी कैमरा लेंस, फिल्म और सिनेमा से जुड़े ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। ऐसे में HMD के नए फोन में इसका नाम दिखाई देना काफी दिलचस्प है। इससे संकेत मिलते हैं कि HMD अपने नए स्मार्टफोन के कैमरा सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इस कंपनी के साथ काम कर सकती है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि Schneider-Kreuznach की भूमिका केवल लेंस तक सीमित होगी या कंपनी कैमरा ट्यूनिंग, कलर प्रोसेसिंग और दूसरी इमेजिंग टेक्नोलॉजी में मदद करेगी।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।