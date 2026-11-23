Nokia के पुराने PureView कैमरा फोन की यादें एक बार फिर ताजा होने वाली हैं। HMD ने अपने नए स्मार्टफोन का टीजर जारी किया है, जिसमें चार रियर कैमरे और Schneider-Kreuznach Optics की ब्रांडिंग देखने को मिली है। फोन का कैमरा डिजाइन काफी खास नजर आ रहा है।

Nokia के पुराने दिन लौटाने जा रहा HMD, फोन में दिखा 4 कैमरों वाला धांसू सेटअप

स्मार्टफोन की दुनिया में Nokia का नाम आते ही कई लोगों को उसके शानदार कैमरे वाले फोन याद आ जाते हैं। एक समय था जब Nokia के PureView स्मार्टफोन अपनी कैमरा क्वालिटी के लिए काफी मशहूर हुआ करते थे। अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर यूजर्स को PureView ब्रांडिंग वाला नया फोन देखने को मिल सकता है। दरअसल, HMD ने अपने एक नए स्मार्टफोन का टीजर जारी किया है। इस टीजर में PureView नाम के साथ फोन का रियर डिजाइन भी दिखाया गया है।

खास बात यह है कि इस बार कंपनी के फोन में सिर्फ कैमरों की संख्या ही नहीं, बल्कि एक खास ऑप्टिक्स कंपनी का नाम भी देखने को मिला है। फोन के कैमरा मॉड्यूल पर Schneider-Kreuznach Optics की ब्रांडिंग की गई है। इसके अलावा, फोन के पीछे बड़ा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल नजर आ रहा है, जिसमें चार कैमरा ओपनिंग दिखाई देती हैं। इनमें से एक लेंस पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा हो सकता है। फिलहाल HMD ने फोन के फीचर्स, कीमत और लॉन्च डेट की जानकारी नहीं दी है।

HMD ने जारी किया नए फोन का टीजर HMD के नए स्मार्टफोन का टीजर सामने आने के बाद से ही टेक जगत में इसकी चर्चा हो रही है। इस टीजर में सबसे पहले PureView नाम दिखाई देता है। इसके बाद फोन के पिछले हिस्से की झलक मिलती है। फोन का डिजाइन देखने में काफी अलग नजर आ रहा है। इसमें पीछे की तरफ एक बड़ा गोल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। HMD ने अभी इस फोन का पूरा डिजाइन सामने नहीं रखा है। कंपनी ने सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाई है। हालांकि, टीजर में नजर आने वाला कैमरा सेटअप यह जरूर बताता है कि कंपनी का फोकस इस बार फोटोग्राफी पर रहने वाला है। फिनलैंड की टेक वेबसाइट SuomiMobiili ने सबसे पहले इस टीजर को रिपोर्ट किया है। HMD के एक कर्मचारी ने कंपनी के कम्युनिटी फोरम पर भी इसे शेयर किया है और फोन के जल्द आने के संकेत दिए हैं।

फोन में मिलेंगे चार रियर कैमरे HMD के नए फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका कैमरा मॉड्यूल हो सकता है। टीजर में पीछे की तरफ चार कैमरा ओपनिंग दिखाई दे रही हैं। इनके साथ एक लंबा LED फ्लैश भी नजर आता है। कैमरा सेटअप को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें एक प्राइमरी कैमरा, एक अल्ट्रा-वाइड कैमरा और एक पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है। इसके अलावा चौथा कैमरा किस काम आएगा, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

खास बात यह है कि कैमरा मॉड्यूल में एक चौकोर साइज का लेंस भी दिखाई देता है। इस तरह का डिजाइन आमतौर पर पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरे में देखने को मिलता है। ऐसे कैमरे की मदद से दूर की चीजों को ज्यादा करीब से कैप्चर करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यह अभी सिर्फ टीजर के आधार पर लगाया गया अनुमान है। HMD ने कैमरों के मेगापिक्सल या जूम क्षमता को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।