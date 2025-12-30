Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़HMD Pulse 2 series devices expected to launch soon will offer iphone 17 pro like rear look and up to 50mp selfie camera
50MP तक के सेल्फी कैमरा वाले तीन नए स्मार्टफोन, एक का रियर लुक आईफोन 17 प्रो जैसा

50MP तक के सेल्फी कैमरा वाले तीन नए स्मार्टफोन, एक का रियर लुक आईफोन 17 प्रो जैसा

संक्षेप:

HMD अपने तीन नए फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये फोन कंपनी की Pulse 2 सीरीज के होंगे। सीरीज में कंपनी तीन फोन ऑफर करने वाली है। लॉन्च से पहले इन फोन के खास फीचर लीक हो गए हैं। इनमें 50MP तक का सेल्फी कैमरा मिलेगा।

Dec 30, 2025 08:03 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

53% OFF

Realme GT 2 5G

Realme GT 2 5G

  • checkPaper White
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹23290

₹49990

खरीदिये

discount

17% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹14900

₹17999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

Realme GT 2 Pro 5G

Realme GT 2 Pro 5G

  • checkPaper White
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹27990

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

HMD अपने तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये फोन कंपनी की Pulse 2 सीरीज के होंगे। टिपस्टर smashx_60 के अनुसार इन फोन का नाम HMD Pulse 2, Pulse 2+ और Pulse 2 Pro है। टिपस्टर ने लॉन्च से पहले इन डिवाइसेज के स्पेसिफिकेशन्स को शेयर किया है। सीरीज के पल्स 2 प्रो का रियर लुक काफी हद तक आईफोन 17 प्रो जैसा लगता है। हाल ही में इन तीनों फोन को गीकबेंच पर भी देखा गया था। गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार तीनों फोन में कंपनी Unisoc Tiger T7250 12nm चिपसेट देने वाली है। इन फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल तक के सेल्फी कैमरा के साथ कई धांसू फीचर मिलेंगे। आइए जानते हैं डीटेल।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

53% OFF

Realme GT 2 5G

Realme GT 2 5G

  • checkPaper White
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹23290

₹49990

खरीदिये

discount

17% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹14900

₹17999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

Realme GT 2 Pro 5G

Realme GT 2 Pro 5G

  • checkPaper White
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹27990

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

पल्स 2 प्रो

कंपनी इस फोन में जो कैमरा मॉड्यूल देने वाली है, वह दिखने में आईफोन 17 प्रो के वाइड लेआउट जैसा है। रिपोर्ट के अनुसार यह फोन तीन कलर ऑप्शन ग्रीन, ब्लैक और पर्पल में आएगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस मिलेगा। फोन में सेल्फी के लिए कंपनी 50 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर करने वाली है।

Photo: Gizmochina

लीक की मानें, तो फोन में कंपनी 6.72 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 1080+ पिक्सल रेजॉलूशन के साथ आएगा और इसका रिफ्रेश पेट 90Hz का होगा। कंपनी इस फोन को 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज में लॉन्च करने वाली है। इसकी बैटरी 5000mAh की है, जो 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देने वाली है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

13% OFF

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:40 इंच तक की साइज वाले तीन शानदार एलईडी टीवी, कीमत 11 हजार रुपये से कम

पल्स 2 और पल्स 2+

रिपोर्ट के अनुसार पल्स 2+ इस फोन में आपको 720+ पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देने वाली है।

Photo: Gizmochina

पल्स 2 की बात की बात करें, तो यह फोन भी 720+ पिक्सल रेजॉलूशन के साथ आएगा। इस फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी लेंस और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर करने वाली है।

ये भी पढ़ें:10500 रुपये सस्ता हुआ मोटोरोला का यह स्टायलिश फोन, अमेजन की डील ने मचाई लूट

पल्स 2 4जीबी रैम के साथ आएगा। वहीं, बाकी दोनों मॉडल में आपको 8जीबी तक की रैम मिलेगी। नए फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करेंगे। इन फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी जल्द ही इन डिवाइसेज को मार्केट में लॉन्च करेगी।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
HMD Smartphones Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।