50MP तक के सेल्फी कैमरा वाले तीन नए स्मार्टफोन, एक का रियर लुक आईफोन 17 प्रो जैसा

संक्षेप: HMD अपने तीन नए फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये फोन कंपनी की Pulse 2 सीरीज के होंगे। सीरीज में कंपनी तीन फोन ऑफर करने वाली है। लॉन्च से पहले इन फोन के खास फीचर लीक हो गए हैं। इनमें 50MP तक का सेल्फी कैमरा मिलेगा।

Dec 30, 2025 08:03 am IST

HMD अपने तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये फोन कंपनी की Pulse 2 सीरीज के होंगे। टिपस्टर smashx_60 के अनुसार इन फोन का नाम HMD Pulse 2, Pulse 2+ और Pulse 2 Pro है। टिपस्टर ने लॉन्च से पहले इन डिवाइसेज के स्पेसिफिकेशन्स को शेयर किया है। सीरीज के पल्स 2 प्रो का रियर लुक काफी हद तक आईफोन 17 प्रो जैसा लगता है। हाल ही में इन तीनों फोन को गीकबेंच पर भी देखा गया था। गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार तीनों फोन में कंपनी Unisoc Tiger T7250 12nm चिपसेट देने वाली है। इन फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल तक के सेल्फी कैमरा के साथ कई धांसू फीचर मिलेंगे। आइए जानते हैं डीटेल।

पल्स 2 प्रो कंपनी इस फोन में जो कैमरा मॉड्यूल देने वाली है, वह दिखने में आईफोन 17 प्रो के वाइड लेआउट जैसा है। रिपोर्ट के अनुसार यह फोन तीन कलर ऑप्शन ग्रीन, ब्लैक और पर्पल में आएगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस मिलेगा। फोन में सेल्फी के लिए कंपनी 50 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर करने वाली है।

लीक की मानें, तो फोन में कंपनी 6.72 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 1080+ पिक्सल रेजॉलूशन के साथ आएगा और इसका रिफ्रेश पेट 90Hz का होगा। कंपनी इस फोन को 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज में लॉन्च करने वाली है। इसकी बैटरी 5000mAh की है, जो 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देने वाली है।

पल्स 2 और पल्स 2+ रिपोर्ट के अनुसार पल्स 2+ इस फोन में आपको 720+ पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देने वाली है।

पल्स 2 की बात की बात करें, तो यह फोन भी 720+ पिक्सल रेजॉलूशन के साथ आएगा। इस फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी लेंस और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर करने वाली है।