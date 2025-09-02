50MP के सेल्फी कैमरा वाला नया स्मार्टफोन, पार्ट्स और रिपेयर पर 5 साल की वॉरंटी

HMD अपने नए फोन पल्स 2 प्रो को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लॉन्च से पहले फोन के फीचर लीक हो गए हैं। लीक के अनुसार फोन 50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा और एंट्री लेवल चिपसेट से लैस होगा। फोन पर कंपनी 5 साल की रिपेयर वॉरंटी भी देगी।

HMD मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। पल्स सीरीज के इस नए डिवाइस का नाम HMD Pulse 2 Pro है। फोन की लॉन्च डेट के बारे में कंपनी ने अभी कोई ऑफिशियल जानकारी दी है। इसी बीच टिपस्टर HMD_Meme's ने इसके खास फीचर और स्पेसिफिकेशन को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। टिपस्टर के अनुसार फोन 120Hz के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले, एंट्री लेवल प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा जैसे धांसू फीचर्स से लैस होगा। आइए जानते हैं कि टिपस्टर ने इस फोन के बारे में क्या जानकारियां दी हैं।

इन फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के साथ आ सकता है फोन टिपस्टर के X पोस्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.72 इंच का फुल एचडी+ IPS LCD पैनल देने वाली है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। फोन तीन वेरिएंट- 6जीबी + 128जीबी, 8जीबी + 128जीबी और 8जीबी + 256जीबी में आएगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Unisoc T7250 या T615 ऑफर कर सकती है फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे देखने को मिलेंगे।

इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर होगा। फोन का फ्रंट कैमरा OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन फीचर के साथ आएगा। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए कंपनी इस डिवाइस में 5000mAh की बैटरी दी जाएगी। यह बैटरी 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। लीक की मानें, तो फोन में कंपनी ऐंड्रॉयड 15 ओएस देने वाली है।

कंपनी इस डिवाइस को तीन साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट भी देगी। खास बात है कि कंपनी इस फोन के पार्ट्स और रिपेयर पर तीन साल की वॉरंटी देने वाली है। कनेक्टिविटी के लिए आपको इस डिवाइस में IP54, NFC, 5G WiFi, 4.5G नेटवर्क जैसे ऑप्शन मिलेंगे। लीक रिपोर्ट के मुताबिक यह फोन अक्टूबर में मार्केट में एंट्री कर सकता है।