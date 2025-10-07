मात्र ₹3999 में भारत का पहला Hybrid फोन, टच-स्क्रीन और ढेरों स्मार्ट फीचर्स का मजा HMD Launches First Hybrid Phone HMD Touch 4G at just 3999 rupees Here are the details, Gadgets Hindi News - Hindustan
HMD Launches First Hybrid Phone HMD Touch 4G at just 3999 rupees Here are the details

मात्र ₹3999 में भारत का पहला Hybrid फोन, टच-स्क्रीन और ढेरों स्मार्ट फीचर्स का मजा

भारतीय मार्केट में पहला हाइब्रिड स्मार्टफोन HMD Touch 4G लॉन्च किया गया है। इस फोन की कीमत केवल 3999 रुपये रखी गई है और इसमें खास स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 03:19 PM
मात्र ₹3999 में भारत का पहला Hybrid फोन, टच-स्क्रीन और ढेरों स्मार्ट फीचर्स का मजा

नोकिया स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Human Mobile Devices (HMD) ने भारत में अपना बेहद खास डिवाइस- HMD Touch 4G लॉन्च किया है, जिसे कंपनी देश के पहले 'Hybrid Phone' के तौर पर लेकर आई है। यह फीचर फोन वाले प्राइस में स्मार्टफोन वाला एक्सपीरियंस यूजर्स को देगा। आइए आपको इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से बताते हैं।

HMD Touch 4G स्मार्टफोन में कई खास फीचर्स मिलते हैं और इसे स्टूडेंट्स और युवा यूजर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस फोन में 3.2 इंच का टच-स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है और यह S30+ Touch पर काम करता है। इसका इंटरफेस भी बेहद यूजर्स फ्रेंडली है, जिससे यूजर्स को स्मार्टफोन वाला एक्सपीरियंस मिल जाता है।

ऐसे हैं HMD Touch 4G के फीचर्स

HMD के नए स्मार्टफोन में 3.2 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है और खास Cloud Apps Suite दिया गया है। इसके साथ यूजर्स बिना किसी ऐप इंस्टॉलेशन के ही वीडियो, सोशल मीडिया और यूटिलिटी ऐप्स यूज कर सकते हैं। इसमें HTML5 गेम्स (जैसे- Tetris और Sudoku) बिना डाउनलोड या इंस्टॉल किए चलाए जा सकते हैं।

फोन एक दर्जन से ज्यादा भारतीय भाषाओं का सपोर्ट ऑफर करता है साथ ही Express Chat ऐप यूजर्स को वीडियो कॉलिंग, वॉइस मेसेज और ग्रुप चैट का विकल्प देता है। यह Android या iOS दोनों डिवाइसेज से कनेक्ट हो जाता है। इसमें WiFi और WiFi Hotspot फीचर मिलता है और यूजर्स अपना डाटा बाकियों के साथ शेयर कर रहे हैं।

HMD Touch 4G में 2MP रियर कैमरा और VGA फ्रंट कैमरा मिलता है और Dedicated ICE Key इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए दी गई है। इसकी 2000mAh बैटरी को फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और इसमें Bluetooth MP3 प्लेयर, Type-C चार्जिंग, वायर्ड FM और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सब दिए गए हैं।

इतनी है HMD Touch 4G की कीमत

नए HMD Touch 4G की कीमत 3,999 रुपये रखी गई है और इसे कंपनी वेबसाइट के अलावा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स से खरीदा जा सकेगा। यह स्यान और डार्क ब्लू कलर ऑप्शंस में आया है। कंपनी इसके साथ प्रोटेक्टिव जेली कवर ऑफर कर रही है और इसपर वन-इयर रिप्लेसमेंट गारंटी मिल रही है।

