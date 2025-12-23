HMD ने उतारे 6 नए 70 घंटे की बैटरी लाइफ वाले दमदार Earbuds, एएनसी, डॉल्बी ऑडियो, बास बूस्ट से लैस
HMD ने DUB सीरीज के नए TWS ईयरबड्स को लॉन्च किया है। ये नए बड्स ANC, ENC, Platinum Sound, लंबी बैटरी लाइफ और कनेक्टिविटी के साथ आता है। जानें हर मॉडल के फीचर्स, बैटरी और प्लेबैक टाइम की पूरी जानकारी।
HMD Global ने अपने DUB Series TWS Earbuds को एक बड़े अपडेट के साथ पेश किया है एक साथ 6 नए मॉडल्स DUB X50 Pro, DUB X50, DUB S60, DUB P70, DUB P60 और DUB P50 को दुनिया के कई बाज़ारों में लॉन्च कर दिया गया है। ये नए वायरलेस Earbuds खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं जो बेहतर साउंड क्वालिटी, साफ कॉलिंग और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं, चाहे वह म्यूजिक लवर्स हों, गेमर्स हों या रोजमर्रा के यूजर्स।
सबसे प्रीमियम मॉडल DUB X50 Pro में DUB Platinum Sound टेक्नोलॉजी, Hi-Fi DSP, Active Noise Cancellation (ANC) और Environmental Noise Cancellation (ENC) दिया गया है जिससे नॉयज कम होती है और कॉलबैक अनुभव साफ रहता है। इसके अलावा 60 घंटे तक की बैटरी लाइफ, low latency मोड और मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी जैसी खूबियां इसे खास बनाती हैं।
HMD DUB X50 Pro
DUB X50 Pro HMD की नई DUB Series का सबसे प्रीमियम मॉडल है। इसमें DUB Platinum Sound और Hi-Fi DSP के साथ साउंड क्वालिटी को बेहतर बनाया गया है, जिससे हर संगीत में डिटेल और क्लैरिटी महसूस होती है। यह मॉडल Active Noise Cancellation (ANC) और Environmental Noise Cancellation (ENC) दोनों सपोर्ट करता है, जिससे बाहरी शोर कम होता है और कॉलिंग क्लियर रहती है। इसकी बैटरी लाइफ लगभग 60 घंटे तक है जब आप ईयरबड्स को चार्जिंग केस के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसमें low latency mode भी मिलता है, जो गेमिंग और वीडियो देखने के दौरान साउंड-वीडियो सिंक को बेहतर बनाता है। फोन से कनेक्टिविटी की सुविधा Bluetooth 5.3 के साथ मिलती है।
HMD DUB X50
DUB X50 मॉडल भी Platinum Sound सिस्टम के साथ आता है, लेकिन इस रेंज में इसकी बैटरी लाइफ और भी बेहतर लगभग 70 घंटे तक चलती है। DUB X50 में भी ENC और low latency mode मिलता है, जिससे कॉल और गेमिंग अनुभव स्मूद होता है। यह earbud Bluetooth 5.3 सपोर्ट के साथ आता है और IPX4 रेटिंग भी सपोर्ट करता है।
HMD DUB S60
DUB S60 में HMD ने Dolby Audio सपोर्ट जोड़कर साउंड को और रिच बनाया है। इसका मतलब है कि गाने, मूवीज़ और वीडियो कॉल में आवाज़ और स्पष्ट, डीटेल वाले साउंड के साथ आती है। इस मॉडल में कई EQ मोड्स भी दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने म्यूज़िक टाइप के हिसाब से बदल सकते हैं। इसकी बैटरी लाइफ लगभग 35 घंटे तक की है।
HMD DUB P70
DUB P70 उन यूजर्स के लिए है जो अपने म्यूज़िक में गहरी, पावरफुल बास पसंद करते हैं। यह मॉडल Platinum Sound के साथ Bass Boost तकनीक भी प्रदान करता है, जिससे बास-हैवी ट्रैक्स और EDM जैसे गानों में मजबूत अनुभव मिलता है। इसमें ENC भी दिया गया है ताकि कॉलिंग के दौरान आवाज़ साफ़ रहे। बैटरी लाइफ लगभग 35 घंटे की है और low latency mode भी उपलब्ध है।
HMD DUB P60
DUB P60 एक संतुलित विकल्प है जो Bass Boost के साथ आता है और इसमें भी ENC व low latency mode जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी बैटरी लाइफ लगभग 30 घंटे की है, जोे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है। Platinum Sound सिस्टम और Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी इसे ठोस ऑडियो अनुभव देते हैं। IPX4 rating से यह पसीना और छींटों से सुरक्षित रहता है।
HMD DUB P50
DUB P50 सीरीज का सबसे कॉम्पैक्ट और बेसिक मॉडल है, जो रोज़मर्रा के सामान्य ऑडियो उपयोग को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इसमें लगभग 25 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिलता है, जिससे दैनिक म्यूज़िक और कॉलिंग को आराम से संभाला जा सकता है। Platinum Sound, ENC और low latency mode जैसी सुविधाएं भी इस मॉडल में उपलब्ध हैं।
