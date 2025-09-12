₹2000 में खरीदें Dual-SIM वाले दो 4G फोन, कैमरा-बैटरी सब मस्त, धूल-पानी से भी नहीं होगा खराब

HMD ने भारत में नए बजट फीचर फोन 101 4G और 102 4G लॉन्च कर दिए हैं। इन फोन्स की कीमत 2000 रुपये से भी कम है। ये फोन Dual-SIM सपोर्ट, IP52 रेटिंग और removable बैटरी से लैस है।

भारत में फीचर फोन का सेगमेंट अब भी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सिर्फ बेसिक कॉल, मैसेज, FM रेडियो या MP3 प्लेयर जितनी ही जरूरत रखते हैं। इस मार्केट को ध्यान में रखते हुए HMD ने आज HMD 101 4G और HMD 102 4G नाम के दो नए फीचर फोन पेश किए हैं। ये फोन उन यूजर्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं जो बजट में रहते हुए 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहते हैं।

दोनों मॉडलों में 2-इंच के QQVGA (240×320) डिस्प्ले हैं, Unisoc 8910 FF-S प्रोसेसर है और स्टोरेज 16MB है, जिसे microSD कार्ड के माध्यम से बढ़ाकर 32GB तक किया जा सकता है। खास बात यह है कि HMD 102 4G मॉडल में QVGA कैमरा + फ्लैश भी शामिल है। दोनों मॉडल IP52 रेटिंग के साथ आते हैं, जिसका मतलब है कि थोड़ी बहुत धूल और छींटें झेल सकते हैं। बैटरी 1000mAh की removable बैटरी है, Dual SIM सपोर्ट है, USB-Type C चार्जिंग और 3.5mm हेडफोन जैक भी मिला है। जानें इन दोनों फोन की कीमत और फीचर्स:

HMD 101 4G और 102 4G की कीमत कीमत की बात करें तो HMD 101 4G की शुरुआती कीमत 1,899 रुपये रखी गई है, जबकि 102 4G मॉडल की कीमत थोड़ी ज्यादा 2,199 रुपये है। रंग-वेरिएंट्स की बात करें तो डार्क ब्लू, रेड और ब्लू/पर्पल जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। ये फोन आज से ही प्रमुख ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स पर उपलब्ध हैं।

HMD 101 4G और 102 4G की खासियतें दोनों फोन हॉल्ड करने में हल्के और कॉम्पैक्ट हैं। डार्क ब्लू, रेड और पर्पल/ब्लू रंगों में उपलब्ध मॉडल्स में प्लास्टिक बॉडी है लेकिन Buttons बड़े और उपयोग में आसान हैं। IP52 रेटिंग मिलने से धूल और छींट-छाप की समस्या कुछ हद तक कम होती है। फोन की मोटाई और भार का ध्यान रखा गया है।

दोनों मॉडलों में 2-इंच QQVGA डिस्प्ले मिलती है जिसमें 240×320 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन है। यह डिस्प्ले छोटी स्क्रीन उपयोग के लिए पर्याप्त है जैसे कॉल्स, मैसेजिंग, रेडियो आदि के लिए। सॉफ्टवेयर के रूप में Series 30+ (RTOS) इंटरफ़ेस है, जिसमें क्लाउड ऐप्स, स्थानीय भाषा सपोर्ट, और ऑपरेटिंग “Essential” फीचर्स शामिल हैं।

Dual SIM सपोर्ट है, 4G बैंड्स, Bluetooth 5.0, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और 3.5mm हे़डफोन जैक है। HMD 102 4G में QVGA कैमरा + फ्लैश का भी जुड़ाव है जिससे फोटो या वीडियो लेने में सुविधा होगी। हाई-लाइट है FM रेडियो , MP3 प्लेयर, local language की सपोर्ट आदि।