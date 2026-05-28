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सस्ता स्मार्टफोन मचाएगा तहलका, 50MP सेल्फी कैमरे के साथ 6000mAh बैटरी, दिखने में भी धांसू

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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HMD Grand को कंपनी अपने अगले फोन के तौर पर जल्द लॉन्च कर सकती है। लॉन्च से पहले ही फोन के कई खास स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं। फोन में 6000mAh बैटरी मिलेगी। इसके अलावा, फोन में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा भी होगा।

सस्ता स्मार्टफोन मचाएगा तहलका, 50MP सेल्फी कैमरे के साथ 6000mAh बैटरी, दिखने में भी धांसू

HMD Grand: HMD तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है। कंपनी एक के बाद एक नए-नए फोन लॉन्च कर बाजार में अपनी जगह मजबूत करने की तैयारी में लगी है। ऐसा लगता है कि HMD अब एक और बजट-फोकस्ड स्मार्टफोन पर काम कर रही है, और इस बार कंपनी डिस्प्ले और बैटरी लाइफ पर बड़ा ध्यान दे रही है। एचएमडी मीम्स (@smashx_60) के एक नए लीक से अब आने वाले HMD Grand के ज्यादातर खास स्पेसिफिकेशन्स इसके ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही सामने आ गए हैं। यूजर ने अपने एक्स पोस्ट में फोन की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यह फोन लुक्स के मामले में बेहद खूबसूरत है। यूजर ने इसके कुछ स्पेक्स भी शेयर किए हैं। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ…

hmd grand renders leak

HMD Grand के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स (लीक के अनुसार)

लीक के मुताबिक, फोन में फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.9-इंच का बड़ा आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले होगा। पैनल में सेंटर्ड पंच-होल कटआउट भी है, जो पिछले कुछ सालों के एचएमडी के कुछ लो-एंड डिवाइस के मुकाबले फ्रंट को ज्यादा मॉडर्न लुक देता है। फोन के दो कलर्स में लॉन्च होने की उम्मीद है - फ्लोरिडा ब्लू और टाइटेनियम ब्लैक।

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कैमरे की बात करें तो, एचएमडी इस सेगमेंट में हमेशा की तुलना में सेल्फी पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा है। फोन में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा होगा। रियर में 50 मेगापिक्सेल का मेन AI रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड सेंसर होने की उम्मीद है। एक बजट फोन के लिहाज से यह काफी अच्छा कैमरा सेटअप है।

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कहा जा रहा है कि फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 6s 4G जेन 2 प्रोसेसर है। नाम थोड़ा कन्फ्यूजिंग होने के बावजूद, चिप असल में एक रिफ्रेश्ड स्नैपड्रैगन 685 है जिसमें थोड़ी क्लॉक स्पीड बढ़ी है। इसका मतलब यह भी है कि इसमें 5G सपोर्ट नहीं है। परफॉर्मेंस के मामले में, यह रेगुलर ऐप्स, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग और हल्के गेमिंग के लिए अभी भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बस यह असल में हेवी गेमर्स के लिए नहीं है।

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लीक के अनुसार, अपकमिंग HMD Grand में 33W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000mAh की बड़ी बैटरी होने की भी अफवाह है। काफी अच्छे हार्डवेयर के साथ, बैटरी लाइफ फोन की सबसे मजबूत बातों में से एक हो सकती है।

फोन के लीक हुए अन्य खास फीचर्स में डुअल स्पीकर, 3.5 एमएम ऑडियो जैक, एनएफसी, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, वाई-फाई 5 सपोर्ट, स्प्लैश टच और 2 माइक शामिल हैं। रैम और स्टोरेज की बात करें तो फोन को दो कॉन्फिगरेशन 6GB/128GB और 8GB/256GB में आने की उम्मीद है। यह भी कहा जहा है कि अपकमिंग फोन Android 16 पर चलेगा और यह दो साल ओएस अपग्रेड और तीन साल सिक्योरिटी पैच अपडेट के लिए एलिजिबल है।

कम से कम लीक हुए स्पेक्स के आधार पर, HMD यहां एक बहुत ही सीधा-सादा फॉर्मूला अपना रहा है: बड़ा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, ठीक-ठाक कैमरे, और रोजाना इस्तेमाल के लिए काफी परफॉर्मेंस। कुछ खास दिखावटी नहीं, लेकिन उन यूजर्स के लिए शायद एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है जो मुख्य रूप से स्क्रीन साइज, साफ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और किफायती होने की परवाह करते हैं।

Arpit Soni

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अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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