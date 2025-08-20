टेंशन खत्म! HMD बच्चों के लिए लाया ऐसा फोन जिसमें अश्लील कंटेंट खुद होगा Block, मिलेगा 108MP कैमरा भी HMD Fuse smartphone launched for children who block nude content have 108MP camera big display, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़HMD Fuse smartphone launched for children who block nude content have 108MP camera big display

टेंशन खत्म! HMD बच्चों के लिए लाया ऐसा फोन जिसमें अश्लील कंटेंट खुद होगा Block, मिलेगा 108MP कैमरा भी

HMD Fuse एक खास बच्चों के लिए स्मार्टफोन है, जो HarmBlock+ AI तकनीक के साथ बनाया गया है। यह फोन अश्लील कंटेंट को कैमरा, ऐप्स और लाइव स्ट्रीम में भी रोक देता है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 01:40 PM
share Share
Follow Us on
टेंशन खत्म! HMD बच्चों के लिए लाया ऐसा फोन जिसमें अश्लील कंटेंट खुद होगा Block, मिलेगा 108MP कैमरा भी

आजकल के डिजिटल युग में, बच्चों के लिए सुरक्षित और सुरक्षित स्मार्टफोन्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए HMD Global ने एक नया और अनोखा कदम उठाया है। HMD ने Fuse नाम के एक स्मार्टफोन को पेश किया है जो खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है। HMD Fuse फोन HarmBlock+ नाम के AI तकनीक से लैस है, जो कैमरा, ऐप्स या लाइव स्ट्रीम में बच्चों को अश्लील कंटेंट दिखने, शेयर करने या उसे रिकॉर्ड करने से रोकता है और वह भी रियल-टाइम और डिवाइस ही पर बाहरी सर्वर का सहारा लिए बिना।

HMD Fuse फोन की सबसे बड़ी खूबी सुरक्षा सिस्टम है। यानी बच्चे इस मोबाइल से सुरक्षित हैं, बिना किसी तकनीकी उलझन के। HMD का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि माता-पिता को बच्चे की डिजिटल सुरक्षा के लिए अतिरिक्त एप इंस्टॉल करने या सेटिंग्स में बदलाव करने की जरूरत न पड़े फोन खुद ही काम करता है। अब चलिए जानते हैं कि HMD Fuse में और क्या-क्या हैं खास फीचर्स:

HMD Fuse के स्पेशल फीचर्स

बिल्ट-इन HarmBlock+ AI सुरक्षा से लैस यह सिस्टम अश्लील सामग्री को रोकेगा और वह भी किसी बाहरी सर्वर उपयोग किए बिना। Fuse पहले एक बेसिक “brick phone” की तरह काम करता है सिर्फ कॉल, SMS और लोकेशन ट्रैकिंग के लिए इनेबल है। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, माता-पिता धीरे-धीरे अतिरिक्त फीचर जैसे इंटरनेट एक्सेस, मैसेजिंग आदि अनलॉक कर सकते हैं। फोन में स्क्रीन टाइम सीमित करने, कॉन्टैक्स को व्हाइटलिस्ट करने, और सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर जाने पर रियल-टाइम अलर्ट जैसे पैरेंटल कंट्रोल फीचर मौजूद हैं।

HMD Fuse के फीचर्स और स्पेक्स

HMD Fuse स्मार्टफोन मिड-रेंज सेगमेंट में दमदार स्पेसिफिकेशन्स के साथ लॉन्च हुआ है। इसमें 6.56-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है जो 90Hz रिफ्रेश रेट और 600 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। प्रोसेसिंग के लिए फोन में Snapdragon 4 Gen 2 ऑक्टा-कोर चिपसेट मिलता है, जिसे Adreno 613 GPU के साथ जोड़ा गया है। यह फोन 6GB LPDDR4x RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है, जिसे माइक्रोSD कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 108MP का प्राइमरी कैमरा EIS सपोर्ट के साथ और 2MP का पोर्ट्रेट कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन Android 15 पर चलता है और इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

HMD Fuse को IP54 रेटिंग के साथ धूल और पानी से भी सुरक्षा मिलती है। पावर के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, हालांकि चार्जर बॉक्स में नहीं मिलेगा।

HMD Smartphones
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.