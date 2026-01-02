Hindustan Hindi News
फोन बनाने कंपनी ला रही छोटू स्पीकर, चलते-फिरते सुन सकेंगे गाने, पानी में भी खराब नहीं होगा

संक्षेप:

HMD Boom E1 speaker: स्मार्टफोन बनाने वाला ब्रांड एचएमडी अब शायद फोन के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ अपनी प्रोडक्ट लाइनअप को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। एक नई लीक से पता चलता है कि कंपनी HMD Boom E1 नाम के एक पोर्टेबल स्पीकर पर काम कर रही है, जो एक बेसिक साउंड डिवाइस है।

Jan 02, 2026 01:01 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
HMD Boom E1 speaker: स्मार्टफोन बनाने वाला ब्रांड एचएमडी अब शायद फोन के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ अपनी प्रोडक्ट लाइनअप को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। एक नई लीक से पता चलता है कि कंपनी HMD Boom E1 नाम के एक पोर्टेबल स्पीकर पर काम कर रही है, जो एक बेसिक साउंड डिवाइस है। यह लीक एक्स पर एचएमडी_मीम्स नाम के एक जाने-माने एचएमडी टिप्स्टर से आई है, जिसने आने वाले स्पीकर के स्पेसिफिकेशन्स और इमेज दोनों शेयर किए हैं।

HMD Boom E1 की खासियत (संभावित)

पानी में डूबने पर भी खराब नहीं होगा

जानकारी के अनुसार, एचएमडी बूम E1 में 52 एमएम ड्राइवर के साथ 4-ओम हॉर्न का इस्तेमाल किया गया है। यह अधिकतम 5W का आउटपुट दे सकता है। आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से यह पावर कम है, लेकिन कॉम्पैक्ट स्पीकर के लिए यह काफी आम है। इसकी एक खास बात इसकी IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग है, इसलिए यह स्पीकर पानी के छींटों, बारिश और यहां तक कि पानी में थोड़ी देर डूबे रहने पर भी खराब नहीं होगा। यह खूबियां इस स्पीकर को आउटडोर इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती है, चाहे वह बीच पर हो, पूल के पास हो, या छोटी हाइकिंग के दौरान हो।

ये भी पढ़ें:2026 में नए हो जाएंगे ये पुराने OnePlus फोन और टैब, देखें लिस्ट और तुरंत करें अप
ये भी पढ़ें:2026 में सबसे पहले आ रहे रियलमी, पोको और रेडमी के ये धांसू फोन, देखें खासियत

स्पीकर में 800mAh की बैटरी

स्पीकर में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल लगते हैं, वायरलेस ऑडियो के लिए ब्लूटूथ 5.0 और वायर्ड प्लेबैक के लिए औक्स लाइन-इन है। इसमें एक बिल्ट-इन माइक्रोफोन भी है, जिससे स्पीकर बेसिक स्पीकरफोन के तौर पर भी काम कर सकता है। इसके अलावा, बूम E1 में 800mAh की बैटरी होने की बात कही जा रही है और चार्जिंग के लिए इसमें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट से चार्ज होता है।

स्पीकर में ब्लू और राउंड डिजाइन

लीक हुई तस्वीरों में पूरी तरह से ब्लू, गोल डिजाइन दिख रहा है। सामने का हिस्सा फैब्रिक मेश से ढका है, जबकि ऊपर "HMD" लोगो है। हम नीचे की तरफ पावर, वॉल्यूम अप और डाउन, और प्ले बटन जैसे फिजिकल कंट्रोल भी देख सकते हैं। इसमें थोड़ी पोर्टेबिलिटी के लिए साइड में एक लैनयार्ड भी है। फिलहाल, कीमत या लॉन्च टाइमिंग के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से, एचएमडी बूम E1 एक बिना तामझाम वाला स्पीकर लगता है जो बजट सेगमेंट के लिए बनाया गया है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
