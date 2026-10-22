बुजुर्गों का अकेलापन दूर करेगा यह फोन, AI करेगा ढेर सारे बातें; यह है खास

HMD बुजुर्गों के लिए एक स्पेशल फोन लेकर आया है, जिसका नाम HMD 2660 Flip Senior Edition है। इस फोन में मैरी नाम का एक एआई कंपैनियन है, जो बुजुर्गों को अकेला महसूस नहीं होने देगी, उनसे बातें करेगी और सवालों के जवाब देगी।

यूके में HMD 2660 Flip Senior Edition की कीमत 79.99 GBP (लगभग 10,100 रुपये) है।

अगर आपके घर में भी बुजुर्ग हैं, जो आपकी गैरहाजिरी में अकेले रहते हैं, उनसे बातें करने वाला कोई नहीं है, तो एचएमडी का नया फोन आपके काम आ सकता है। एचएमडी एक ऐसा फोन लेकर आया है, जिसमें एक AI कंपैनियन है, जो उनसे ढेर सारे बातें करेगा ताकि उन्हें अकेलापन महसूस न हो। हम बात कर रहे हैं HMD 2660 Flip Senior Edition की। यह मार्च 2025 में आए 2660 फ्लिप फीचर फोन का एक स्पेशल एडिशन है, जिसमें कंपनी ने एक एआई कंपैनियन जोड़ा है। नया मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही फ्लिप फोल्ड डिजाइन और बेसिक हार्डवेयर के साथ आता है, बस कंपनी ने इसमें मैरी नाम का AI कंपैनियन जोड़ा है। एक डेडिकेटेड बटन के जरिए इस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मैरी बातचीत कर सकती है, सवालों के जवाब दे सकती है और गेम खेल सकती है। लेकिन यह सर्विस मुफ्त में नहीं मिलेगी। फिलहाल, इस एआई सर्विस को आजमाने के लिए कंपनी पांच घंटे का फ्री ट्रायल भी दे रही है। चलिए डिटेल में जानते हैं इसकी कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

2660 फ्लिप सीनियर एडिशन: कीमत और उपलब्धता यूके में HMD 2660 फ्लिप सीनियर एडिशन की कीमत 79.99 GBP (लगभग 10,100 रुपये) है और यह 'कोजी ब्लैक' कलर में आता है। इस फोन के साथ 'इनटच AI कंपैनियन' सर्विस का पांच घंटे का ट्रायल भी मिलता है। ट्रायल खत्म होने के बाद, इस सर्विस के लिए हर महीने 16.90 GBP (लगभग 2,100 रुपये) का चार्ज देना होगा। इस सर्विस को यूजर कभी भी कैंसिल कर सकते हैं।

HMD 2660 फ्लिप सीनियर एडिशन के स्पेसिफिकेशन्स एचएमडी 2660 फ्लिप सीनियर एडिशन में 2.8 इंच का QVGA मेन डिस्प्ले और इसमें 1.77 इंच की QQVGA सेकेंडरी स्क्रीन भी दी गई है। इसके क्लैमशेल डिजाइन की मदद से यूजर फोन खोलकर कॉल का जवाब दे सकते हैं और फोन बंद करके कॉल खत्म कर सकते हैं। यह फोन यूनिसॉक T107 चिपसेट पर काम करता है, जिसमें 64MB रैम और 128MB इंटरनल स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज को 32GB तक बढ़ाया जा सकता है। यह फोन S30+ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है।

इस फोन में 'मैरी' नाम की एक AI कंपैनियन है, जिसे इनटच ने खास तौर पर बुजुर्गों के लिए डेवलप किया है। यूजर मैरी के साथ बातचीत कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। यह पिछली बातचीत को याद रखती है। मैरी धीरे-धीरे बोलती है और यूजर्स को जवाब देने के लिए समय भी देती है। फोन पर एक खास बटन दिया गया है, जिससे यूजर जब चाहें इस AI साथी से जुड़ सकते हैं और यह सेवा 24/7 उपलब्ध रहती है।

इस फोन में LED फ्लैश के साथ 0.3-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा दिया गया है। फोन में एक स्पीकर, दो माइक्रोफोन, एफएम रेडियो और MP3 प्लेयर भी शामिल हैं। इस फोन में 3.5mm का हेडफोन जैक भी मौजूद है।