बुजुर्गों का अकेलापन दूर करेगा यह फोन, AI करेगा ढेर सारे बातें; यह है खास
HMD बुजुर्गों के लिए एक स्पेशल फोन लेकर आया है, जिसका नाम HMD 2660 Flip Senior Edition है। इस फोन में मैरी नाम का एक एआई कंपैनियन है, जो बुजुर्गों को अकेला महसूस नहीं होने देगी, उनसे बातें करेगी और सवालों के जवाब देगी।
अगर आपके घर में भी बुजुर्ग हैं, जो आपकी गैरहाजिरी में अकेले रहते हैं, उनसे बातें करने वाला कोई नहीं है, तो एचएमडी का नया फोन आपके काम आ सकता है। एचएमडी एक ऐसा फोन लेकर आया है, जिसमें एक AI कंपैनियन है, जो उनसे ढेर सारे बातें करेगा ताकि उन्हें अकेलापन महसूस न हो। हम बात कर रहे हैं HMD 2660 Flip Senior Edition की। यह मार्च 2025 में आए 2660 फ्लिप फीचर फोन का एक स्पेशल एडिशन है, जिसमें कंपनी ने एक एआई कंपैनियन जोड़ा है। नया मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही फ्लिप फोल्ड डिजाइन और बेसिक हार्डवेयर के साथ आता है, बस कंपनी ने इसमें मैरी नाम का AI कंपैनियन जोड़ा है। एक डेडिकेटेड बटन के जरिए इस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मैरी बातचीत कर सकती है, सवालों के जवाब दे सकती है और गेम खेल सकती है। लेकिन यह सर्विस मुफ्त में नहीं मिलेगी। फिलहाल, इस एआई सर्विस को आजमाने के लिए कंपनी पांच घंटे का फ्री ट्रायल भी दे रही है। चलिए डिटेल में जानते हैं इसकी कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...
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2660 फ्लिप सीनियर एडिशन: कीमत और उपलब्धता
यूके में HMD 2660 फ्लिप सीनियर एडिशन की कीमत 79.99 GBP (लगभग 10,100 रुपये) है और यह 'कोजी ब्लैक' कलर में आता है। इस फोन के साथ 'इनटच AI कंपैनियन' सर्विस का पांच घंटे का ट्रायल भी मिलता है। ट्रायल खत्म होने के बाद, इस सर्विस के लिए हर महीने 16.90 GBP (लगभग 2,100 रुपये) का चार्ज देना होगा। इस सर्विस को यूजर कभी भी कैंसिल कर सकते हैं।
HMD 2660 फ्लिप सीनियर एडिशन के स्पेसिफिकेशन्स
एचएमडी 2660 फ्लिप सीनियर एडिशन में 2.8 इंच का QVGA मेन डिस्प्ले और इसमें 1.77 इंच की QQVGA सेकेंडरी स्क्रीन भी दी गई है। इसके क्लैमशेल डिजाइन की मदद से यूजर फोन खोलकर कॉल का जवाब दे सकते हैं और फोन बंद करके कॉल खत्म कर सकते हैं। यह फोन यूनिसॉक T107 चिपसेट पर काम करता है, जिसमें 64MB रैम और 128MB इंटरनल स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज को 32GB तक बढ़ाया जा सकता है। यह फोन S30+ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है।
इस फोन में 'मैरी' नाम की एक AI कंपैनियन है, जिसे इनटच ने खास तौर पर बुजुर्गों के लिए डेवलप किया है। यूजर मैरी के साथ बातचीत कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। यह पिछली बातचीत को याद रखती है। मैरी धीरे-धीरे बोलती है और यूजर्स को जवाब देने के लिए समय भी देती है। फोन पर एक खास बटन दिया गया है, जिससे यूजर जब चाहें इस AI साथी से जुड़ सकते हैं और यह सेवा 24/7 उपलब्ध रहती है।
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इस फोन में LED फ्लैश के साथ 0.3-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा दिया गया है। फोन में एक स्पीकर, दो माइक्रोफोन, एफएम रेडियो और MP3 प्लेयर भी शामिल हैं। इस फोन में 3.5mm का हेडफोन जैक भी मौजूद है।
फोन में 1450mAh की बैटरी है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह 8.1 घंटे तक का टॉकटाइम दे सकती है। इस बैटरी को निकाला भी जा सकता है। फोन में मिलनने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 4G, ब्लूटूथ 5.0 और चार्जिंग के लिए एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल है। फोन धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए इसमें IP54 रेटिंग भी है। बंद होने पर इसका डाइमेंशन 198.9x55x19 एमएम है और फोन का वजन 136.4 ग्राम है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें