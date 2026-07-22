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TV और AC के बाद धांसू वॉशिंग मशीन लाया पॉपुलर ब्रांड, शुरुआती कीमत 12 हजार से कम

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Smart TV और AC के लिए पॉपुलर Hisense ने आज अपनी नई Washing Machine रेंज भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है। इस नई रेंज में टॉप लोड और सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन मॉडल शामिल हैं, जिनकी क्षमता 7 किलोग्राम से 14 किलोग्राम तक है। इनकी शुरुआती कीमत 12,000 रुपये से कम है।

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Smart TV और AC के लिए पॉपुलर ब्रांड Hisense ने आज अपनी नई वॉशिंग मशीन रेंज लॉन्च कर भारतीय लॉन्ड्री सेगमेंट में एंट्री कर ली है। अगर आप भी नया वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह मॉडल आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। इनकी शुरुआती कीमत 12,000 रुपये से कम है। इस नई रेंज में टॉप लोड और सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन मॉडल शामिल हैं, जिनकी क्षमता 7 किलोग्राम से 14 किलोग्राम तक है। कंपनी का कहना है कि इन्हें भारतीय परिवारों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह वॉशिंग मशीन मॉडल दिखने में भी बढ़िया हैं और कई एडवांस फीचर्स के साथ आते हैं। दावा है कि जिद्दी दागों हटाने के लिए इनमें सोक फंक्शन समेत कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं अलग-अलग वॉशिंग मशीन की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

TV और AC के बाद धांसू वॉशिंग मशीन लाया पॉपुलर ब्रांड, शुरुआती कीमत 12 हजार से कम

ईको स्मार्ट और इन्वर्टर मोटर

मॉडर्न लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर तैयार की गई इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन रेंज की क्षमता 12 किलोग्राम तक है। इसमें कम बिजली की खपत और कम शोर के साथ बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली ईको स्मार्ट और इन्वर्टर मोटर दी गई है। साथ ही, इसमें भारतीय परिवारों की जरूरतों के अनुसार स्पेशल वॉश मोड, बेहतर सफाई के लिए हीटर वाले मॉडल और सॉफ्ट क्लोजिंग ग्लास लिड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आकर्षक डिजाइन और उपयोगी फीचर्स के साथ यह रेंज कपड़े धोने को और आसान व सुविधाजनक बनाती है।

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hisense washing machine

जिद्दी दाग हटाने के लिए सोक फंक्शन

इसके अलावा, कंपनी ने 14 किलोग्राम तक की कैपेसिटी वाली सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनें भी लॉन्च की हैं, जो बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट हैं। इनमें बेहतर धुलाई के लिए रोलर जेट टेक्नोलॉजी, जिद्दी दाग हटाने के लिए सोक फंक्शन, आकर्षक ग्लास टॉप और मजबूत बॉडी दी गई है। रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई ये वॉशिंग मशीनें बेहतर प्रदर्शन के साथ भारतीय परिवारों के लिए आसान और भरोसेमंद विकल्प हैं।

इतनी है अलग-अलग मॉडल की शुरुआती कीमत

Hisense की फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीनों की शुरुआती कीमत 17,999 रुपये और सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनों की शुरुआती कीमत 11,999 रुपये रखी गई है। ये वॉशिंग मशीनें आकर्षक ऑफर्स के साथ देशभर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स, कंपनी के पार्टनर स्टोर्स और अमेजन, फ्लिपकार्ट तथा रिलायंस डिजिटल जैसे प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होंगी।

आप इन टॉप लोड वॉशिंग मशीनों पर भी विचार कर रहे हैं, जो Amazon पर सस्ते मिल रहे हैं:

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Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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