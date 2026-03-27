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1.5 टन का स्मार्ट AC लाया ब्रांड, कीमत 30 हजार से कम, हिंदी में बोलकर कंट्रोल कर सकेंगे

Mar 27, 2026 07:27 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Hisense ने भारत में अपनी Intelli Cool Pro Series Room Air Conditioners लॉन्च किया है। 1.5 टन कैपेसिटी वाले इस एसी में इंटेलिजेंट कूलिंग और इन-बिल्ट Wi-Fi वॉयस कंट्रोल की सुविधा मिलती है। कंपनी का कहना है कि आप एसी को हिंदी में बोलकर भी कंट्रोल कर सकते हैं।

1.5 टन का स्मार्ट AC लाया ब्रांड, कीमत 30 हजार से कम, हिंदी में बोलकर कंट्रोल कर सकेंगे

गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में तापमान औरप बढ़ने वाला है। इस चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए नया AC खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो हाइसेंस का नया मॉडल आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। Hisense ने भारत में अपनी Intelli Cool Pro Series Room Air Conditioners लॉन्च किया है। 1.5 टन कैपेसिटी वाले इस एसी में इंटेलिजेंट कूलिंग और इन-बिल्ट Wi-Fi वॉयस कंट्रोल की सुविधा मिलती है। कंपनी का कहना है कि आप एसी को हिंदी में बोलकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाइसेंस की नौ पीढ़ियों के इन्वर्टर इनोवेशन के अनुभव पर आधारित यह सिस्टम सटीक टेम्परेचर कंट्रोल, पावर फ्लकचुएशन में कमी और लंबे समय तक चलने की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। इस स्मार्ट एसी की शुरुआती कीमत 30 हजार से भी कम है।

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तेज से करेगा कूलिंग

Intelli Cool Pro Series का मुख्य आधार QSD Rapid Inverter Technology है, जिसे कंप्रेसर को तेजी से कूलिंग शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह AC चालू होते ही तापमान को तेजी से कम करने, तुरंत आराम देने और बेहतरीन परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। इसमें मौजूद AI Smart Mode, कमरे की स्थितियों और यूजर की पसंद के आधार पर कूलिंग आउटपुट को समझदारी से एडजस्ट करता है, जिससे लगातार आराम मिलता है और बिजली की खपत भी कम होती है।

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हवा को साफ करेगा एसी

यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई Intelli Cool Pro Series में '4-in-1 हेल्दी फिल्टर' लगा है, जो हवा में मौजूद बारीक कणों को रोकने में मदद करता है, जिससे घर के अंदर की हवा ज्यादा साफ और सेहतमंद बनी रहती है। इसके अलावा, इसमें 'Self Clean' फंक्शन भी है, जो यूनिट के अंदर बेहतर सफाई और यूजर्स के लिए बेहतर हवा की क्वलिटी सुनिश्चित करता है, जो शहरी माहौल में रहने वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

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हिंदी में बोलकर भी कर सकते हैं कंट्रोल

प्रो रेंज की एक दिलचस्प खासियत यह है कि इसमें Hisense ConnectLife के जरिए इन-बिल्ट Wi-Fi की सुविधा मिलती है, जिससे यूजर्स अपने स्मार्ट डिवाइस के जरिए कभी भी, कहीं भी अपने AC को कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। यह अंग्रेजी और हिंदी में वॉयस कंट्रोल के साथ-साथ पर्सनलाइज्ड शेड्यूलिंग और टेम्परेचर कस्टमाइजेशन को भी सपोर्ट करता है, जिससे आप इसे कहीं से भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।

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यहां देखें AC के खास फीचर्स:

- 3D कूल एयर फ्लो डिजाइन के साथ क्विक चिल टेक्नोलॉजी

- हवा को एक समान रूप से फैलाने के लिए 4-वे ऑटो स्विंग

- बड़े कमरों में असरदार कूलिंग के लिए लंबी दूरी तक एयरफ्लो

- रात में अपनी पसंद के अनुसार कंफर्म के लिए कई स्लीप मोड

- बिना किसी रुकावट के आराम के लिए डेडिकेटेड क्वाइट मोड

- बिना किसी परेशानी के मेंटेनेंस के लिए सेल्फ क्लीन और सेल्फ डायग्नोस फंक्शन

- एंटी-कोरोशन ट्रीटमेंट के साथ 100% इन-ग्रूव्ड कॉपर

- स्टेबलाइजर फ्री

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कीमत और उपलब्धता

Intelli Perla Pro Series अभी Amazon और Flipkart जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, और रिलायंस, सत्या, नंदीलथ, ग्रेट ईस्टर्न और पात्रा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे रिटेल आउटलेट्स पर, साथ ही पूरे देश में अधिकृत डीलर्स के पास 3-Star 1.5 Ton वेरिएंट में उपलब्ध है। एसी की शुरुआती कीमत 28,990 रुपये है, जिसके साथ 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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