मूवी और क्रिकेट देखने का मजा होगा दोगुना! 57,990 रुपए में आया 55 इंच Smart TV, AI फीचर्स, गदर साउंड और डिस्प्ले

Hisense ने भारत में अपना नया E8S Mini LED Smart TV लॉन्च कर दिया है। यह टीवी 4K Mini LED डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट, AI पिक्चर प्रोसेसिंग, दमदार साउंड और बड़े स्क्रीन ऑप्शन के साथ आता है।

Hisense ने भारत में अपना नया Hisense E8S Mini LED Smart TV लॉन्च कर दिया है। Hisense E8S Mini LED TV की सबसे बड़ी खासियत इसकी Mini LED डिस्प्ले, बेहतर ब्राइटनेस, गहरे ब्लैक लेवल और शानदार कॉन्ट्रास्ट प्रदान करती है। इसके अलावा इसमें हाई रिफ्रेश रेट, AI आधारित पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन और दमदार ऑडियो सिस्टम भी दिया गया है। यह टीवी मूवी देखने, गेमिंग करने और स्पोर्ट्स कंटेंट का आनंद लेने वाले यूजर्स को बेहतरीन अनुभव देगा। बड़े स्क्रीन साइज और प्रीमियम फीचर्स के साथ यह टीवी हाई-एंड सेगमेंट में ग्राहकों के लिए है ।

यह सीरीज उन ग्राहकों को टारगेट करती है जो बेहतर पिक्चर क्वालिटी और बड़े स्क्रीन साइज की तलाश में हैं। इस तकनीक में हजारों छोटे LED बैकलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्क्रीन पर बेहतर ब्राइटनेस और ज्यादा सटीक कॉन्ट्रास्ट मिलता है। इसके कारण डार्क सीन ज्यादा गहरे और ब्राइट सीन ज्यादा शानदार दिखाई देते हैं।

Hisense E8S ULED Mini-LED TV सीरीज की कीमत Hisense E8S ULED Mini-LED TV के 55-इंच मॉडल की शुरुआती कीमत 57,990 रुपए है। इसे खास तौर पर Amazon और Flipkart पर ऑनलाइन बेचा जाएगा और इस लाइनअप में बड़े 65-इंच, 75-इंच और 85-इंच वाले मॉडल भी शामिल होंगे। टीवी पर 18 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI और डिस्काउंट ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।

Hisense E8S Mini-LED TV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन Hisense E8S सीरीज में Mini-LED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी गई है। इसकी मदद से स्क्रीन पर ब्लैक कलर ज्यादा गहरा दिखाई देता है, कॉन्ट्रास्ट बेहतर मिलता है और डार्क सीन में भी छोटी-छोटी डिटेल साफ नजर आती हैं। कंपनी का कहना है कि इसमें Hi-QLED Colour और हाई ब्राइटनेस सपोर्ट मिलता है, जिससे मूवी, क्रिकेट मैच और गेमिंग के दौरान रंग ज्यादा चमकदार और नेचुरल दिखते हैं। यह TV 144Hz के नेटिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका फायदा यह है कि तेज मूवमेंट वाले सीन, स्पोर्ट्स और गेमिंग के दौरान स्क्रीन पर ब्लर कम दिखाई देता है और विजुअल्स ज्यादा स्मूद लगते हैं। यही फीचर इसे गेमिंग और PlayStation/Xbox जैसे नेक्स्ट-जेन कंसोल यूजर्स के लिए खास बनाता है।