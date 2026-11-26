घर में थिएटर का मजा लेने के लिए बड़ा Smart TV तलाश रहे हैं, तो Hisense के नए टीवी आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। कंपनी ने भारतीय बाजार में E7S Hi-QLED MiniLED TV सीरीज लॉन्च की है, जिसमें 55 इंच और 65 इंच मॉडल शामिल हैं।

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बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान है, तो यह खबर खास आपके लिए है। हाइसेंस ने भारतीय बाजार ने अपनी नई E7S Hi-QLED MiniLED TV सीरीज लॉन्च कर दी है। कंपनी का कहना है कि यह टीवी सीरीज ग्राहकों के लिए बेहतरीन डिस्प्ले तकनीक और शानदार होम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस लेकर आई है। इस सीरीज में 55-इंच और 65-इंच स्क्रीन साइज वाले मॉडल शामिल हैं, जो फुल एरे लोकल डिमिंग तकनीक, सुपर ब्राइट पैनल, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस और गूगल टीवी जैसी खूबियों के साथ आते हैं। यह विशेष रूप से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। इन टीवी की शुरुआती कीमत 43,000 रुपये से भी कम है। कितनी है इनकी कीमत और इन टीवी में क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में जानते हैं...

Hisense E7S Hi-QLED MiniLED TV सीरीज में 55 और 65 इंच मॉडल शामिल हैं, जिन्हें Amazon से खरीदा जा सकता है।

नए TV में क्या-क्या खास मिलता है कंपनी का कहना है कि बेहतरीन एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस की तलाश करने वाले ग्राहकों के लिए डिजाइन किए गए E7S टीवी में 'फुल एरे लोकल डिमिंग' की सुविधा है। यह स्क्रीन की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट पर ज्यादा कंट्रोल देता है, जिससे पिक्चर क्वालिटी बेहतर हो जाती है। इसका 'सुपर ब्राइट पैनल' और हाई पीक ब्राइटनेस विजुअल क्लैरिटी को और बढ़ाते हैं, जिससे मूवी, स्पोर्ट्स और रोजमर्रा के एंटरटेनमेंट का इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। इस टीवी सीरीज में 120Hz हाई रिफ्रेश रेट (HRR) का सपोर्ट भी है, जो तेज गति वाले कंटेंट और गेमिंग के दौरान मोशन को और अधिक स्मूथ बनाता है।

बेहतरीन विजुअल परफॉर्मेंस के साथ, E7S टीवी में डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी शामिल है, जो सिनेमा जैसी पिक्चर क्वालिटी और शानदार साउंड देते हैं। इसमें 36W के दमदार स्पीकर हैं, जो पावरफुल साउंड देते हैं, जबकि इसका 'ट्रू बेजेल-लेस' डिजाइन एक शानदार एज-टू-एज व्यूइंग एक्सपीरियंस भी देता है, जो मॉडर्न घरों के इंटीरियर में एकदम आसानी से घुल-मिल जाता है। नए टीवी गूगल टीवी ओएस से लैस हैं, जो कई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को एक साथ लाता है, जिससे यूजर आसानी से अपना पसंदीदा कंटेंट खोज सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं।

इतनी है कीमत Hisense E7S Hi-QLED MiniLED सीरीज विशेष रूप से Amazon पर उपलब्ध होगी। इसे 55 इंच और 65 इंच स्क्रीन साइज वाले मॉडल में खरीदा जा सकेगा। 55 इंच मॉडल कीमत 42,990 रुपये है, और 65 इंच मॉडल की कीमत 53,999 रुपये है। ग्राहक 'नो कॉस्ट ईएमआई' का विकल्प भी चुन सकते हैं।

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