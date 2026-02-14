50, 55 और 65 इंच के नए स्मार्ट टीवी, किफायती दाम में डॉल्बी साउंड का मजा, वॉयस कंट्रोल भी
मार्केट में 50, 55 और 65 इंच के नए टीवी की एंट्री हुई है। ये टीवी Hisense की M7 Mini-LED TV सीरीज के हैं। टीवी में कंपनी Hi-QLED Color टेक्नोलॉजी के साथ तगड़ा डिस्प्ले दे रही है। दमदार ऑडियो के लिए इनमें डॉल्बी साउंड भी दिया गया है।
मार्केट में 50, 55 और 65 इंच के नए टीवी की एंट्री हुई है। ये टीवी Hisense की M7 Mini-LED TV सीरीज के हैं। कंपनी ने इन टीवी को यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च किया है। 50 इंच वाले वेरिएंट की कीमत 278 डॉलर (करीब 25,175 रुपये) है। वहींस 55 इंच वाले वेरिएंट की कीमत 298 डॉलर (करीब 27 हजार रुपये) है। ये दोनों वेरिएंट के लिए उपलब्ध हो गए हैं। 65 इंच वाले वेरिएंट की कीमत के बारे में कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में कंपनी Hi-QLED Color टेक्नोलॉजी के साथ तगड़ा डिस्प्ले दे रही है। दमदार ऑडियो के लिए इनमें डॉल्बी साउंड भी दिया गया है। आइए डीटेल में जानते हैं इन टीवी के फीचर्स के बारें में।
सम्बंधित सुझाव
54% OFF
Hisense 139 cm (55 Inches) 4K QLED Mini LED Smart TV | 900 NITS Peak Brightness | 144Hz Game Mode | Dolby Vision IQ & Dolby Atmos | 2.1 CH 40W Speakers (Built-in Subwoofer) | VIDAA OS | 55U7Q (Black)
- Hisense 139 cm (55 Inches) 4K QLED Mini LED Smart TV | 900 NITS Peak Brightness | 144Hz Game Mode | Dolby Vision IQ & Dolby Atmos | 2.1 CH 40W Speakers (Built-in Subwoofer) | VIDAA OS | 55U7Q (Black)
₹49999₹107999
खरीदिये
50% OFF
Hisense 164 cm (65 inches) U6N PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Mini LED TV 65U6N PRO (Black)
- Hisense 164 cm (65 inches) U6N PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Mini LED TV 65U6N PRO (Black)
₹59999₹119999
खरीदिये
63% OFF
acer 127 cm (50 inches) Ultra I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR50UDGGU2875BD
- acer 127 cm (50 inches) Ultra I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR50UDGGU2875BD
₹23999₹63999
खरीदिये
49% OFF
Hisense 139 cm (55 inches) U6N PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Mini LED TV 55U6N PRO (Black)
- Hisense 139 cm (55 inches) U6N PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Mini LED TV 55U6N PRO (Black)
₹45999₹89999
खरीदिये
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
नई M7 सीरीज में कंपनी 3,840 × 2,160 पिक्सल रेजॉलूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ 4K UHD डिस्प्ले ऑफर कर रही है। मिनी-एलईडी बैकलाइटिंग ट्रडिशनल LED डिस्प्ले के मुकाबले डीप ब्लैक और ब्राइटर हाइलाइट्स जेनरेट करके कॉन्ट्रास्ट को बेहतर बनाता है। हाइसेंस की Hi-QLED कलर टेक्नोलॉजी का मकसद कलर्स की सटीकता को बेहतर बनाना और अच्छी लाइटिंग वाले रूम में स्क्रीन की विजिबिलिटी को बनाए रखना है।
यह टीवी डॉल्बी विजन, HDR10+ और HLG फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है। AI-पावर्ड 4K अपस्केलर कम रेजॉलूशन वाले कॉटेंट में टेक्सचर और बॉर्डर का ऐनालाइज करके बेहतर शार्पनेस के लिए डिटेल्स को रीकंस्ट्रक्ट करता है। AI स्मूथ मोशन फीचर फास्ट-मूविंग सीन्स में ब्लर को कम करता है, जिससे स्पोर्ट्स और ऐक्शन कॉन्टेंट को देखने को एक्सपीरियंस काफी जबर्दस्त बन जाता है।
सम्बंधित सुझाव
48% OFF
Hisense 164 cm (65 Inches) 4K QLED Mini LED Smart TV | 900 NITS Peak Brightness | 144Hz Game Mode | Dolby Vision IQ & Dolby Atmos | 2.1 CH 40W Speakers (Built-in Subwoofer) | VIDAA OS | 65U7Q (Black)
- Hisense 164 cm (65 Inches) 4K QLED Mini LED Smart TV | 900 NITS Peak Brightness | 144Hz Game Mode | Dolby Vision IQ & Dolby Atmos | 2.1 CH 40W Speakers (Built-in Subwoofer) | VIDAA OS | 65U7Q (Black)
₹69890₹134999
खरीदिये
45% OFF
Hisense 164 cm (65 inches) E6N Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65E6N (Black)
- Hisense 164 cm (65 inches) E6N Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65E6N (Black)
₹43999₹79999
खरीदिये
46% OFF
Hisense 253 cm (100 Inches) 4K QLED Mini-LED Smart TV | 1000 NITS Peak Brightness | 165Hz Game Mode | Dolby Vision, Dolby Atmos | 2.1 CH 50W Speakers (Built-in Subwoofer) | VIDAA OS | 100U7Q (Black)
- Hisense 253 cm (100 Inches) 4K QLED Mini-LED Smart TV | 1000 NITS Peak Brightness | 165Hz Game Mode | Dolby Vision
- Dolby Atmos | 2.1 CH 50W Speakers (Built-in Subwoofer) | VIDAA OS | 100U7Q (Black)
₹269530₹499999
खरीदिये
गेमिंग के लिए M7 सीरीज के टीवी में में 60Hz वेरिएबल रिफ्रेश रेट और ऑटो लो लेटेंसी मोड के साथ गेम मोड प्लस ऑफर किया जा रहा है। ये फीचर्स इनपुट लैग और स्क्रीन टियरिंग को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक बिल्ट-इन गेम बार रियल-टाइम परफॉर्मेंस सेटिंग्स का ऐक्सेस देता है।
M7 सीरीज के ये टीवी गूगल टीवी ओस पर काम करते हैं। इससे इसमें यूजर नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को ऐक्सेस कर सकते है। गूगल असिस्टेंट वॉयस कंट्रोल ऑफर करता है। वहीं, गूगल कास्ट कंपैटिबल डिवाइसेज से वायरलेस स्क्रीन मिररिंग को ऑफर करता है। कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में वाई-फाई, ब्लूटूथ, चार HDMI 2.0 इनपुट, USB 2.0 टाइप-ए, ईथरनेट, ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट, केबल/एंटीना इनपुट और 3.5 मिमी AV कंपोजिट जैक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।
(Photo: Gizmochina)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।