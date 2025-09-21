150 इंच की साइज वाला दुनिया का पहला स्क्रीन-साउंड टीवी, लगे हैं 15 स्पीकर, डॉल्बी साउंड भी

150 इंच की साइज वाला दुनिया का पहला स्क्रीन-साउंड लेजर टीवी है। टीवी में दमदार साउंड के लिए 15 स्पीकर यूनिट और डॉल्बी ऑडियो के साथ 206 वॉट का आउटपुट दिया गया है। टीवी में दी गई रैम 4जीबी और इंटरनल स्टोरेज 1टीबी है।

Sun, 21 Sep 2025 07:49 AM

Hisense ने मार्केट में अपना नया टीवी लॉन्च किया है। इस टीवी का नाम Hisense Xplorer X1 Ultra है। यह 150 इंच की साइज वाला दुनिया का पहला स्क्रीन-साउंड लेजर टीवी है। इसे कंपनी ने अभी चीन में लॉन्च किया है। कंपनी ने इस टीवी का 139 इंच वाला वेरिएंट भी लॉन्च किया है। नए टीवी में 1000 निट्स का फुल स्क्रीन ब्राइटनेस ऑफर कर रही है। टीवी 4जीबी रैम से लैस है और इसका इंटरनल स्टोरेज 1टीबी का है। टीवी में दमदार साउंड के लिए 15 स्पीकर यूनिट और डॉल्बी ऑडियो के साथ 206 वॉट का आउटपुट दिया गया है। चीन में टीवी के 150 इंच वाले वेरिएंट की कीमत 99999 युआन (12,40,000 रुपये) है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स एक्सप्लोरर एक्स1 अल्ट्रा, ट्राइक्रोमा लेजर टीवी L9Q का चाइनीज वेरिएंट लग रहा है, जिसे कंपनी ग्लोबल मार्केट में सेल कर सकती है। कंपनी ने टीवी में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिलकर डिवेलप किए गए ड्यूल MCL39 ट्राई-कलर RGB लेजर लाइट इंजन का यूज किया है। टीवी में दिया गया डिस्प्ले 1000 निट्स की फुल-स्क्रीन ब्राइटनेस देता है और 110% BT.2020 कलर गैमट को सपोर्ट करता है। इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो 5000:1 है। यह टीवी डॉल्बी विजन, आईमैक्स एन्हांस्ड और MEMC मोशन स्मूथिंग को सपोर्ट करता है।

टीवी में हैलो लाइट इफेक्ट को कम करने के लिए SST-आर्किटेक्चर वाला DMD चिप दिया गया है। टीवी के डिस्प्ले पर लाइट का रिफ्लेक्शन कम दिखे इसके लिए इसमें Nano Spectrum Selective Screen Pro टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 1 पर्सेंट से भी कम रिफ्लेक्टिविटी देती है। दमदार साउंड के लिए टीवी में हार्मन कार्डन का डिवेलप किया हुआ 9.1.4 चैनल ऑडियो सिस्टम दिया गया है। इसमें कंपनी 15 स्पीकर यूनिट, 11.9L अकूस्टिक चैंबर के साथ एक वायरलेस सबवूफर और 206 वॉट का ऑडियो आउटपुट दे रही है।

टीवी के साउंड सिस्टम को डॉल्बी ऑडियो और जबर्दस्त बना देता है। खास बात है कि टीवी में कंपनी स्क्रीन-वाइब्रेशन बेस्ड डायरेक्शनल साउंड दे रही है, जो ऑन-स्क्रीन ऐक्शन के साथ ऑडियो को मैच करता है। यह टीवी 4जीबी रैम और 1टीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें मीडियाटेक MT9655 चिपसेट दिया गया है। टीवी में हाइसेंस का डीपसीक एआई भी मिलेगा।