150 इंच की साइज वाला दुनिया का पहला स्क्रीन-साउंड टीवी, लगे हैं 15 स्पीकर, डॉल्बी साउंड भी Hisense brings 150 inch Xplorer X1 Ultra screen sound Laser TV featuring 15 speaker unit and dolby atmos, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Hisense brings 150 inch Xplorer X1 Ultra screen sound Laser TV featuring 15 speaker unit and dolby atmos

150 इंच की साइज वाला दुनिया का पहला स्क्रीन-साउंड टीवी, लगे हैं 15 स्पीकर, डॉल्बी साउंड भी

150 इंच की साइज वाला दुनिया का पहला स्क्रीन-साउंड लेजर टीवी है। टीवी में दमदार साउंड के लिए 15 स्पीकर यूनिट और डॉल्बी ऑडियो के साथ 206 वॉट का आउटपुट दिया गया है। टीवी में दी गई रैम 4जीबी और इंटरनल स्टोरेज 1टीबी है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 07:49 AM
share Share
Follow Us on
150 इंच की साइज वाला दुनिया का पहला स्क्रीन-साउंड टीवी, लगे हैं 15 स्पीकर, डॉल्बी साउंड भी

Hisense ने मार्केट में अपना नया टीवी लॉन्च किया है। इस टीवी का नाम Hisense Xplorer X1 Ultra है। यह 150 इंच की साइज वाला दुनिया का पहला स्क्रीन-साउंड लेजर टीवी है। इसे कंपनी ने अभी चीन में लॉन्च किया है। कंपनी ने इस टीवी का 139 इंच वाला वेरिएंट भी लॉन्च किया है। नए टीवी में 1000 निट्स का फुल स्क्रीन ब्राइटनेस ऑफर कर रही है। टीवी 4जीबी रैम से लैस है और इसका इंटरनल स्टोरेज 1टीबी का है। टीवी में दमदार साउंड के लिए 15 स्पीकर यूनिट और डॉल्बी ऑडियो के साथ 206 वॉट का आउटपुट दिया गया है। चीन में टीवी के 150 इंच वाले वेरिएंट की कीमत 99999 युआन (12,40,000 रुपये) है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

एक्सप्लोरर एक्स1 अल्ट्रा, ट्राइक्रोमा लेजर टीवी L9Q का चाइनीज वेरिएंट लग रहा है, जिसे कंपनी ग्लोबल मार्केट में सेल कर सकती है। कंपनी ने टीवी में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिलकर डिवेलप किए गए ड्यूल MCL39 ट्राई-कलर RGB लेजर लाइट इंजन का यूज किया है। टीवी में दिया गया डिस्प्ले 1000 निट्स की फुल-स्क्रीन ब्राइटनेस देता है और 110% BT.2020 कलर गैमट को सपोर्ट करता है। इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो 5000:1 है। यह टीवी डॉल्बी विजन, आईमैक्स एन्हांस्ड और MEMC मोशन स्मूथिंग को सपोर्ट करता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

52% OFF

Redmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black)

Redmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black)

  • checkRedmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black)
amazon-logo

₹11999

₹24999

खरीदिये

discount

62% OFF

VW ( Visio World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black)

VW ( Visio World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black)

  • checkVW ( Visio World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black)
amazon-logo

₹7199

₹18999

खरीदिये

discount

58% OFF

VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S

VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S

  • checkVW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S
amazon-logo

₹7199

₹16999

खरीदिये

discount

47% OFF

Xiaomi 108 cm (43 inches) A Pro 4K Dolby Vision Smart Google LED TV L43MA-AUIN (Black)

Xiaomi 108 cm (43 inches) A Pro 4K Dolby Vision Smart Google LED TV L43MA-AUIN (Black)

  • checkXiaomi 108 cm (43 inches) A Pro 4K Dolby Vision Smart Google LED TV L43MA-AUIN (Black)
amazon-logo

₹22999

₹42999

खरीदिये

discount

46% OFF

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

  • checkVW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
amazon-logo

₹13499

₹24999

खरीदिये

discount

65% OFF

VW (Visio World 60 cm (24 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW24C3 (Black) | with 18 Months Warranty

VW (Visio World 60 cm (24 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW24C3 (Black) | with 18 Months Warranty

  • checkVW (Visio World 60 cm (24 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW24C3 (Black) | with 18 Months Warranty
amazon-logo

₹5999

₹16999

खरीदिये

discount

22% OFF

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

  • checkSamsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
amazon-logo

₹13990

₹17900

खरीदिये

discount

30% OFF

Philips 139 cm (55 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55PQT8100/94

Philips 139 cm (55 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55PQT8100/94

  • checkPhilips 139 cm (55 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55PQT8100/94
amazon-logo

₹34999

₹49999

खरीदिये

discount

48% OFF

VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready LED TV VW32A (Black)

VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready LED TV VW32A (Black)

  • checkVW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready LED TV VW32A (Black)
amazon-logo

₹6799

₹12999

खरीदिये

Photo: Gizmochina

टीवी में हैलो लाइट इफेक्ट को कम करने के लिए SST-आर्किटेक्चर वाला DMD चिप दिया गया है। टीवी के डिस्प्ले पर लाइट का रिफ्लेक्शन कम दिखे इसके लिए इसमें Nano Spectrum Selective Screen Pro टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 1 पर्सेंट से भी कम रिफ्लेक्टिविटी देती है। दमदार साउंड के लिए टीवी में हार्मन कार्डन का डिवेलप किया हुआ 9.1.4 चैनल ऑडियो सिस्टम दिया गया है। इसमें कंपनी 15 स्पीकर यूनिट, 11.9L अकूस्टिक चैंबर के साथ एक वायरलेस सबवूफर और 206 वॉट का ऑडियो आउटपुट दे रही है।

ये भी पढ़ें:₹21409 सस्ता हुआ डॉल्बी साउंड वाला मोटो का स्टाइलिश फोन, खुश कर देगी कीमत

टीवी के साउंड सिस्टम को डॉल्बी ऑडियो और जबर्दस्त बना देता है। खास बात है कि टीवी में कंपनी स्क्रीन-वाइब्रेशन बेस्ड डायरेक्शनल साउंड दे रही है, जो ऑन-स्क्रीन ऐक्शन के साथ ऑडियो को मैच करता है। यह टीवी 4जीबी रैम और 1टीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें मीडियाटेक MT9655 चिपसेट दिया गया है। टीवी में हाइसेंस का डीपसीक एआई भी मिलेगा।

(Photo: Gizmochina)

Smart TV Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.