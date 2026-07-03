TV, AC पर 40% छूट, जीरो डाउनपेमेंट पर घर लाएं सामान, ₹10000 तक कैशबैक भी

Amazon Prime Day Sale और Flipkart GOAT Sale में Hisense के TV और AC भारी छूट के साथ मिलेंगें। ग्राहक 10,000 रुपये तक के कैशबैक, 40% तक की छूट , जीरो डाउन पेमेंट और 18 महीने तक नो कॉस्ट ईएमआई का आनंद ले सकते हैं

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TV या फिर AC खरीदने का प्लान है, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में हाइसेंस के अप्लायंसेस भारी डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। Hisense ने 4 जुलाई, 2026 से शुरू होने वाली Amazon Prime Day Sale और Flipkart GOAT Sale के तहत अपने स्मार्ट टेलीविन और एयर कंडीशनर पर शानदार ऑफर की घोषणा की है। ग्राहक भारत में उपलब्ध Hisense TV और एयर कंडीशनर पर 40% तक की छूट के साथ-साथ कैशबैक ऑफर, आसान फाइनेंसिंग ऑप्शन और नो-कॉस्ट ईएमआई का लाभ उठा सकते हैं।

सेल में, हाइसेंस स्मार्ट टीवी खरीदने वाले ग्राहक 10,000 रुपये तक के कैशबैक, 40% तक की छूट , जीरो डाउन पेमेंट और 18 महीने तक नो कॉस्ट ईएमआई का आनंद ले सकते हैं, जिससे प्रीमियम होम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस में अपग्रेड करना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा।

Hisense टीवी पोर्टफोलियो में इसके लेटेस्ट ULED मिनी-एलईडी, QLED और 4K स्मार्ट टीवी शामिल हैं, जिसमें फुल ऐरे लोकल डिमिंग के साथ मिनी-एलईडी, हाई-व्यू एआई इंजन, डॉल्बी विजन आईक्यू, डॉल्बी एटमॉस, 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ गेम मोड प्रो और सहज VIDAA स्मार्ट ओएस जैसी तकनीकें शामिल हैं। बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, पावरफुल साउंड और स्मार्ट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया, हाइसेंस टीवी मूवी लवर्स, गेमर्स और खेल प्रेमियों को इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है।

गर्मी से राहत पाने के इच्छुक ग्राहक Hisense Intelli Cool Pro सीरीज स्मार्ट एयर कंडीशनर पर आकर्षक ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं, जिसमें 4,000 रुपये तक का कैशबैक और 40% तक की छूट शामिल है। हाइसेंस एयर कंडीशनर एनर्जी-एफिशियंट ऑपरेशन और स्मार्ट फीचर्स के साथ दमदार कूलिंग देते हैं।

Hisense TV डील्स

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Hisense AC डील्स

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99 रुपये रोज में खरीदें फ्रिज, वॉशिंग मशीन और AC - Samsung Smart Choice 9kg AI Front Load Washing Machine: एआई कंट्रोल और हाइजीन स्टीम टेक्नोलॉजी के साथ बनी, सैमसंग की यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बेहतर सफाई और सुविधा देती है। इसे 40,490 रुपये में खरीदें (₹99 रोज की नो-कॉस्ट ईएमआई पर) या बैंक ऑफर और कूपन के बाद इसे 34,240 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- Samsung 653L AI Side-by-Side Smart Refrigerator: इसमें बेहतर कूलिंग के लिए कन्वर्टिबल 5-इन-1 कूलिंग, एआई-इनेबल्ड स्मार्ट फीचर्स और Wi-Fi कनेक्टिविटी दी गई है। इसे 79,990 रुपये में खरीदें (₹99 रोज की नो-कॉस्ट ईएमआई पर) या बैंक ऑफर्स और कूपन के साथ 64,990 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- LG Smart Choice 9kg AI Front Load Washing Machine: एआई डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी, हाइजीन स्टीम और वाई-फाई कनेक्टिविटी से लैस, LG की यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कपड़ों की आसान देखभाल सुनिश्चित करती है। इसे 41,990 रुपये में खरीदें (₹99 रोज की नो-कॉस्ट ईएमआई पर) या बैंक ऑफर और कूपन के साथ 31,990 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- Haier 520L French Door Side-by-Side Refrigerator: ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, मैजिक कन्वर्टिबल जोन और नियो फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ बना, Haier का यह फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर रोजमर्रा की जरूरतों के लिए काफी जगह और अच्छी कूलिंग देता है। इसे 81,990 रुपये में नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ ₹99 रोज पर खरीदें या बैंक ऑफर और कूपन के बाद इसे 75,990 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- Hitachi 1.5 Ton 3-Star Inverter Split AC: इन्वर्टर कंप्रेसर, 4-वे स्विंग, स्मार्ट व्यू डिस्प्ले और आइस क्लीन टेक्नोलॉजी जैसी खूबियों वाला Hitachi स्प्लिट AC कम बिजली की खपत के साथ तेजी से और बेहतर कूलिंग देता है। इसे 35,950 रुपये में नो-कॉस्ट ईएमआई (₹99 रोज) के साथ खरीदें या बैंक ऑफर और कूपन के बाद इसे 31,450 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

Haier 8kg AI Front Load Washing Machine: AI-DBT टेक्नोलॉजी, PuriSteam हाइजीन वॉश, इनवर्टर मोटर और इन-बिल्ट हीटर जैसी खूबियों वाली Haier की यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कपड़ों की बेहतर और हाइजीनिक देखभाल करती है। इसे 27,480 रुपये में 'नो कॉस्ट ईएमआई' के साथ ₹99 रोज पर खरीदें या बैंक ऑफर और कूपन के बाद इसे 24,890 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- Haier 598L AI 3-Door Side-by-Side Refrigerator: स्मार्ट सेंस एआई, मैजिक कन्वर्टिबल जोन, नियो फ्रेश टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ, हायर रेफ्रिजरेटर ज्यादा जगह और बेहतर कूलिंग देता है। इसे 79,790 रुपये में खरीदें (₹99 रोज की नो-कॉस्ट ईएमआई पर) या बैंक ऑफर और कूपन के बाद इसे 67,790 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- Bosch 12kg AI Front Load Washing Machine: AI ActiveWater टेक्नोलॉजी, इन-बिल्ट हीटर और एंटी-बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी के साथ बनी Bosch की यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बढ़िया सफाई देती है। इसे 43,740 रुपये में 'नो कॉस्ट ईएमआई' के साथ ₹99 रोज पर खरीदें या बैंक ऑफर और कूपन के बाद इसे 40,490 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- LG 655L Side-by-Side Refrigerator: स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, मल्टी एयर-फ्लो कूलिंग और एक्सप्रेस फ्रीज जैसी सुविधाओं के साथ, एलजी का यह फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर रोजाना की जरूरतों के लिए बढ़िया कूलिंग और सामान रखने के लिए काफी जगह देता है। इसे 74,990 रुपये में 'नो कॉस्ट ईएमआई' के साथ ₹99 रोज पर खरीदें या बैंक ऑफर और कूपन के बाद इसे 61,990 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- Carrier 1.5 Ton 5-Star Flexicool Inverter Split AC: फ्लेक्सीकूल कन्वर्टिबल 6-इन-1 टेक्नोलॉजी, इंस्टा कूल, स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले और PM 2.5 फिल्ट्रेशन जैसी खूबियों वाला कैरियर स्प्लिट AC तेजी से और कम बिजली में अच्छी कूलिंग देता है। इसे 44,990 रुपये में खरीदें (₹99 रोज की नो-कॉस्ट ईएमआई पर) या बैंक ऑफर और कूपन के साथ 39,990 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- Bosch 503L 4-Door Side-by-Side Refrigerator: परफेक्ट फिट टेक्नोलॉजी, VitaFresh Plus, MultiAir Flow और जीरो गैप डिजाइन के साथ बना Bosch का यह फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर बढ़िया कूलिंग और किचन में आसानी से फिट होने की सुविधा देता है। इसे 91,990 रुपये में खरीदें (₹99 रोज की नो-कॉस्ट ईएमआई पर) या बैंक ऑफर और कूपन के बाद इसे 79,990 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- LG 1.5 Ton 5-Star AI Inverter Split AC: एआई कन्वर्टिबल 6-इन-1 कूलिंग, विराट मोड, 4-वे स्विंग और स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से लैस, यह LG स्प्लिट AC तेजी से और कम बिजली में कूलिंग देता है। इसे 47,990 रुपये में खरीदें (₹99 रोज की नो-कॉस्ट ईएमआई पर) या बैंक ऑफर और कूपन के साथ इसे 44,990 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।