AI टेक्नोलॉजी LED TV भारत में लॉन्च, 100 इंच तक की स्क्रीन और जबरदस्त गेमिंग एक्सपीरियंस Hisense AI Powered U7Q Mini LED TV with Native 144Hz Gaming and Built in Subwoofer launched, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Hisense AI Powered U7Q Mini LED TV with Native 144Hz Gaming and Built in Subwoofer launched

AI टेक्नोलॉजी LED TV भारत में लॉन्च, 100 इंच तक की स्क्रीन और जबरदस्त गेमिंग एक्सपीरियंस

टेक कंपनी Hisense ने भारतीय मार्केट में अपना नया स्मार्ट टीवी लाइनअप U7Q Mini LED-TV लॉन्च कर दिया है। इसमें 55 इंच से लेकर 100 इंच तक स्क्रीन साइज वाले मॉडल्स मौजूद हैं और खास फीचर्स मिलते हैं।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 16 June 2025 02:00 PM
share Share
Follow Us on
AI टेक्नोलॉजी LED TV भारत में लॉन्च, 100 इंच तक की स्क्रीन और जबरदस्त गेमिंग एक्सपीरियंस

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज कंपनी Hisense ने आज भारत में अपना नया U7Q Mini-LED TV लॉन्च कर दिया है। यह टीवी 55 इंच से लेकर 100 इंच तक के पांच प्रीमियम साइज में उपलब्ध है, जो ना सिर्फ विजुअल क्वॉलिटी बल्कि स्मार्ट AI फीचर्स और गेमिंग लवर्स के लिए भी शानदार एक्सपीरियंस लेकर आता है।

स्मार्ट AI प्रोसेसिंग का सपोर्ट

Hisense U7Q सीरीज़ में Hi-View AI Engine दिया गया है, जो रियल टाइम में पिक्चर क्वॉलिटी, ऑडियो परफॉर्मेंस और एनर्जी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करता है। खास बात यह है कि 100 इंच वाला फ्लैगशिप मॉडल Hi-View AI Engine Pro के साथ आता है, जो होम थिएटर जैसी पिक्चर परफेक्शन देता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

47% OFF

TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C

TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C

    amazon-logo

    ₹18990

    ₹35990

    खरीदिये

    discount

    50% OFF

    Redmi 108 cm (43 inch) F Series Ultra HD 4K LED Smart Fire TV L43MA-FVIN

    Redmi 108 cm (43 inch) F Series Ultra HD 4K LED Smart Fire TV L43MA-FVIN

      amazon-logo

      ₹21499

      ₹42999

      खरीदिये

      discount

      41% OFF

      Lloyd 1.5 Ton 3 Star Fixed Speed Window Ac (Copper, 2023 Model, White With Silver Deco Strip, GlW18C3YWSEW)

      Lloyd 1.5 Ton 3 Star Fixed Speed Window Ac (Copper, 2023 Model, White With Silver Deco Strip, GlW18C3YWSEW)

        amazon-logo

        ₹28152

        ₹47990

        खरीदिये

        discount

        78% OFF

        Bumtum Battery Operated Premium Jeep for Kids | Ride On Toy Kids Car with Bluetooth Music & Light | Electric Jeep Battery Car for Boys & Girls Dual Remote Control (2 to 8 Years) - Red

        Bumtum Battery Operated Premium Jeep for Kids | Ride On Toy Kids Car with Bluetooth Music & Light | Electric Jeep Battery Car for Boys & Girls Dual Remote Control (2 to 8 Years) - Red

          amazon-logo

          ₹5992

          ₹26999

          खरीदिये

          discount

          50% OFF

          Puma Mens Track Suit

          Puma Mens Track Suit

            amazon-logo

            ₹2229

            ₹4499

            खरीदिये

            discount

            83% OFF

            Bajaj Ivora 20W Cool Day Light LED Tubelight (Pack Of 20) | LED Tube Light For Home | IR Free | UV Free | Voltage Surge Protection Of 4 KV | Bright & Energy Efficient | White | 1 Yr Warranty

            Bajaj Ivora 20W Cool Day Light LED Tubelight (Pack Of 20) | LED Tube Light For Home | IR Free | UV Free | Voltage Surge Protection Of 4 KV | Bright & Energy Efficient | White | 1 Yr Warranty

              amazon-logo

              ₹2199

              ₹13000

              खरीदिये

              discount

              45% OFF

              Lifelong Cuppy Baby Stroller 0-36 Months - 360° Rotational Seat & Ergonomic Design - Safety Certified Easy Fold Lightweight Cabin Friendly Stroller - Multiple Reclined Positions & Extra Soft Seat

              Lifelong Cuppy Baby Stroller 0-36 Months - 360° Rotational Seat & Ergonomic Design - Safety Certified Easy Fold Lightweight Cabin Friendly Stroller - Multiple Reclined Positions & Extra Soft Seat

                amazon-logo

                ₹5999

                ₹10999

                खरीदिये

                discount

                50% OFF

                The Sleep Company Onyx Orthopedic Office Chair | Patented SmartGRID Technology | Adjustable Lumbar Support for Ergonomic Sitting Posture | High Back Office Chair for Work, Home, Study | Black

                The Sleep Company Onyx Orthopedic Office Chair | Patented SmartGRID Technology | Adjustable Lumbar Support for Ergonomic Sitting Posture | High Back Office Chair for Work, Home, Study | Black

                  amazon-logo

                  ₹12999

                  ₹25999

                  खरीदिये

                  discount

                  59% OFF

                  GoMechanic Cordless Pressure Washer | High Pressure Car Washer Pump for Cleaning & Bike Washing | Rechargeable with 5-in-1 Nozzle & 5M Hose Pipe | Versatile Use with Bucket, No Tap Required

                  GoMechanic Cordless Pressure Washer | High Pressure Car Washer Pump for Cleaning & Bike Washing | Rechargeable with 5-in-1 Nozzle & 5M Hose Pipe | Versatile Use with Bucket, No Tap Required

                    amazon-logo

                    ₹2199

                    ₹5300

                    खरीदिये

                    discount

                    79% OFF

                    Aristocrat Oasis Plus Set of 2 Cabin & Large Size (Check in) Soft Luggage (59 cm & 79 cm) | Spacious Polyester Trolley with 4 Wheels and Combination Lock | Dazzling Blue | Unisex| 5 Year Warranty

                    Aristocrat Oasis Plus Set of 2 Cabin & Large Size (Check in) Soft Luggage (59 cm & 79 cm) | Spacious Polyester Trolley with 4 Wheels and Combination Lock | Dazzling Blue | Unisex| 5 Year Warranty

                      amazon-logo

                      ₹3699

                      ₹17800

                      खरीदिये

                      ये भी पढ़ें:Smart TV केवल ₹11 हजार से शुरू, Amazon Sale में इन टॉप-5 मॉडल्स पर छूट

                      गेमिंग के लिए बना है ये टीवी

                      जो यूजर्स हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग करना पसंद करते हैं, उनके लिए यह टीवी गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसमें Native 144Hz Game Mode PRO है जो स्मूद और ब्लर-फ्री गेमिंग देता है। वहीं 100-इंच मॉडल में 165Hz Game Mode Ultra मिलता है, जो AMD FreeSync Premium सपोर्ट के साथ आता है, जिससे गेमिंग बिल्कुल लैग-फ्री और रियल-टाइम जैसी लगती है।

                      दमदार साउंड और स्मार्ट कनेक्टिविटी

                      Hisense U7Q टीवी में बिल्ट-इन सबवूफर दिया गया है जो दमदार बेस पैदा करता है। इसके साथ ही Dolby Atmos सपोर्ट से ऑडियो एक्सपीरियंस थ्री-डायमेंशनल हो जाता है। यह टीवी VIDAA Smart OS पर चलता है जो 28 भाषाओं में सपोर्ट करता है (जिसमें हिंदी भी शामिल है)। साथ ही इसमें Google Assistant, Alexa और VIDAA Voice जैसे वॉइस असिस्टेंट्स का सपोर्ट मिलता है।

                      ये भी पढ़ें:सस्ते हो गए 50 इंच वाले बड़े-बड़े Smart TV, सबकी कीमत 25 हजार रुपये से कम

                      एडवांस्ड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी

                      नए टीवी में Quantum Dot Color Technology है, जो एक अरब से ज्यादा कलर्स को दिख सकती है। Full Array Local Dimming बैकलाइट को बेहद बारीकी से कंट्रोल करता है। इसके अलावा AI 4K Upscaler, HDR10+ Adaptive और Dolby Vision IQ जैसी टेक्नोलॉजी से कम रेजॉल्यूशन वाले कंटेंट को भी शानदार 4K क्वॉलिटी में देखा जा सकता है।

                      इतनी रखी गई है कीमत

                      Hisense U7Q Mini-LED TV की कीमत भारत में 59,999 रुपये से शुरू होती है। ग्राहक इसे आज से ही Amazon, Flipkart, और अन्य ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं।

                      Smart TV Gadgets Hindi News Amazon अन्य..

                      लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।