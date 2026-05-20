खारे पानी से हैं परेशान? Amazon पर मिल रहे हैं बेस्ट 9-Stage वाटर प्यूरीफायर, TDS होगा कंट्रोल!
बोरवेल और टैंकर के भारी व खारे पानी को मीठा और सुरक्षित बनाने के लिए Amazon पर Aquaguard Enrich Ritz (9-स्टेज प्यूरिफिकेशन) और Pureit Revito Prime (70% तक पानी की बचत) सबसे बेहतरीन RO वॉटर प्यूरीफायर हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोरवेल और टैंकर का पानी अपनी अत्यधिक कठोरता, कड़वे स्वाद और हाई TDS के लिए जाना जाता है। इस भारी पानी को पीने योग्य और मीठा बनाने के लिए एक शक्तिशाली RO वॉटर प्यूरीफायर की आवश्यकता होती है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर इस समस्या से निपटने के लिए कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, जो पानी को शुद्ध करने के साथ-साथ उसके आवश्यक मिनरल्स को भी बनाए रखते हैं।
प्रीमियम श्रेणी में Aquaguard Enrich Ritz एक बेहतरीन विकल्प है, जो 2000 PPM तक के उच्च TDS स्तर को आसानी से संभाल सकता है। इसमें 9-स्टेज प्यूरिफिकेशन, एक्टिव कॉपर बूस्टर और एक सुरक्षित स्टेनलेस स्टील टैंक मिलता है। वहीं, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए Pureit Revito Prime सबसे आगे है, जो अपनी इको-रिकवरी तकनीक से 70% तक पानी की बचत करता है और इसमें 7-स्टेज RO+MF+UV LED सुरक्षा मिलती है।
यदि आपका बजट सीमित है, तो Kent Grand RO अपनी पेटेंटेड TDS कंट्रोल तकनीक के साथ एक भरोसेमंद विकल्प है, जो पानी के स्वाद को मैन्युअली एडजस्ट करने की सुविधा देता है। इसके अलावा, Pureit Wave Plus भी बजट रेंज में बोरवेल के पानी के कड़वेपन को दूर करने के लिए काफी लोकप्रिय है। ये सभी प्यूरीफायर भारी धातुओं, रसायनों और बैक्टीरिया को हटाकर आपके परिवार को सुरक्षित और स्वादिष्ट पेयजल प्रदान करते हैं।
1. Aquaguard Delight Aquasaver RO+UV+UF+MC Tech | 2-year filter life | With Mega Sediment filter | 2 Free cleaning service | 60% Higher Water Recovery | 9-Stage Purification | India’s No.1 Purifier*
बोरवेल और टैंकर के खारे व भारी पानी को शुद्ध करने के लिए Aquaguard Delight Aquasaver एक बेहतरीन और एडवांस वॉटर प्यूरीफायर है। यह मशीन 9-स्टेज प्यूरिफिकेशन और RO+UV+UF जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ आती है, जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, पेस्टिसाइड्स और हानिकारक रसायनों को पूरी तरह से साफ़ कर देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Aquasaver तकनीक है, जो आम RO के मुकाबले 60% तक अधिक पानी की बचत करती है। 2000 PPM तक के TDS स्तर को संभालने में सक्षम यह प्यूरीफायर भारतीय घरों के लिए एक मजबूत और किफायती विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी फिल्टर लाइफ
उच्च पानी की बचत
एक्स्ट्रा मेगा सेडिमेंट फिल्टर
मिनरल चार्ज तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
कम स्टोरेज क्षमता
प्लास्टिक बॉडी
2. Pureit Wave Prime Water Purifier for Home (Black) with RO+MF Filtration | Water Purifier Filter For Home | Up to 45% Savings | Suitable for Borewell/Tanker/Municipal Supply | 7L Storage
बजट रेंज में बोरवेल, टैंकर और म्यूनिसिपल पानी को साफ करने के लिए Pureit Wave Prime एक बेहतरीन और बेहद लोकप्रिय वॉटर प्यूरीफायर है। यह मशीन एडवांस 6-स्टेज प्यूरिफिकेशन और RO+MF (Micro Filtration) तकनीक के साथ आती है, जो पानी में घुले हानिकारक रसायनों, भारी धातुओं और कीटाणुओं को पूरी तरह खत्म कर देती है। 7 लीटर की अच्छी स्टोरेज क्षमता और स्टाइलिश ब्लैक डिज़ाइन वाली यह मशीन मध्यम आकार के भारतीय परिवारों के लिए एक किफायती और भरोसेमंद विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्टसेंस सेफ्टी अलर्ट
मिनरल एनरिचमेंट
लॉन्ग-लाइफ सेडिमेंट फिल्टर
बजट फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
UV सुरक्षा की कमी
सामान्य पानी की बचत
3. AQUA D PURE 4 in 1 Copper RO Water Purifier with 10 Stage Purification Filtration, UV, UF, TDS Adjuster and 12 Liter Large Storage Tank, Suitable for all type of water supply.
Havells Aquas Lite एक कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश वॉटर प्यूरीफायर है जो UV+UF तकनीक और 4-स्टेज प्यूरिफिकेशन के साथ आता है। यह मशीन पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और महीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को पूरी तरह से ख़त्म कर सुरक्षित पेयजल प्रदान करती है। इसमें मैग्नीशियम-एनरिच्ड कार्ट्रिज दिया गया है जो पानी में ज़रूरी मिनरल्स जोड़कर उसके स्वाद को बेहतर बनाता है। चूँकि यह एक UV+UF प्यूरीफायर है, इसलिए यह बहुत ही कम पानी की बर्बादी के साथ काम करता है और सरकारी मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
शून्य के बराबर पानी की बर्बादी
मैग्नीशियम और कैल्शियम के गुण
शानदार बजट और डिस्काउंट
7 लीटर की अच्छी क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
बोरवेल और टैंकर के लिए अनुपयुक्त
एडवांस इंडिकेटर्स की कमी
4. KENT Grand RO Water Purifier | Advanced RO Tech for Sabse Shudh Paani | RO+UF+TDS Control + UV LED Tank | 8L | 20LPH Flow | Ideal for Borewell/Tanker/Municipal Water | Largest Service Network | Black
भारत में सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक, KENT Grand RO वॉटर प्यूरीफायर बोरवेल, टैंकर और म्यूनिसिपल सप्लाई के खारे और दूषित पानी को शुद्ध करने के लिए एक बेहतरीन मशीन है। यह प्यूरीफायर RO+UF+TDS Control और इन-टैंक UV LED जैसी अत्याधुनिक मल्टीपल प्यूरिफिकेशन तकनीकों के साथ आता है। यह पानी में घुले हानिकारक रसायनों जैसे आर्सेनिक, फ्लूओराइड, भारी धातुओं और बैक्टीरिया को पूरी तरह से हटा देता है। 8 लीटर की बड़ी क्षमता और 20 लीटर प्रति घंटे की तेज़ प्यूरिफिकेशन स्पीड के साथ यह प्यूरीफायर भारतीय परिवारों के लिए एक ठोस और सदाबहार विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
पेटेंटेड TDS कंट्रोल सिस्टम
इन-टैंक UV LED लाइट
एंटी-टैंपरिंग RO मेम्ब्रेन
देश का सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क
क्यों खोजें विकल्प
सामान्य पानी की बर्बादी
डिजिटल डिस्प्ले की कमी
5. Atomberg Intellon - India’s 1st Adaptive Water Purifier*| RO+UF+UV+Alkaliser | Zero Cost for 2Yrs | 4 Modes | TDS-Based Filtration | Smart IoT | 7-Stage | Retains Minerals | 8L | 2Yr Warranty | No AMC
तकनीकी क्षेत्र में अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर ब्रांड एटमबर्ग ने Atomberg Intellon के साथ वॉटर प्यूरीफायर मार्केट में कदम रखा है। यह भारत का पहला एडेप्टिव वॉटर प्यूरीफायर है, जो इंटेलिजेंट फिल्ट्रेशन सिस्टम (IFS) तकनीक पर काम करता है। यह प्यूरीफायर खुद समझता है कि आपके पानी को कब RO की ज़रूरत है और कब नहीं। यह स्मार्ट मशीन 7-स्टेज प्यूरिफिकेशन (RO+UF+UV+Alkaliser) और Smart IoT फीचर्स के साथ आती है, जो बोरवेल, टैंकर और नगर निगम के पानी के लिए एक बेहद आधुनिक और क्रांतिकारी विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
इंटेलिजेंट एडेप्टिव प्यूरिफिकेशन
2 साल तक कोई मेंटेनेंस खर्च नहीं
4 कस्टमाइज्ड मोड्स
Atomberg Home App कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
ऐप पर निर्भरता
6. DHANVI AquaFresh RO+UV+UF Water Purifier 10L | Copper + Mineral Technology | TDS Adjuster | 8 Stage Purification | Suitable for Home Kitchen & Office
यदि आप बहुत ही कम बजट में अपने घर या ऑफिस के लिए एक ऑल-इन-वन वॉटर प्यूरीफायर की तलाश कर रहे हैं, तो DHANVI AquaFresh एक बेहद किफायती और दमदार विकल्प है। यह मशीन 4,000 रुपये से भी कम कीमत में 8-स्टेज प्यूरिफिकेशन और RO+UV+UF जैसी बड़ी ब्रांड्स वाली तकनीकें प्रदान करती है। यह बोरवेल, टैंकर और नगर निगम के पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और रसायनों को साफ़ करने में सक्षम है। इसके साथ ही, इसमें पानी के स्वाद को संतुलित रखने के लिए TDS एडजस्टर और सेहत के लिए कॉपर (तांबा) टेक्नोलॉजी भी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय रूप से किफायती
बड़ी स्टोरेज क्षमता
कॉपर शील्ड टेक्नोलॉजी
मैन्युअल TDS कंट्रोलर
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन फ्री नहीं
प्रीमियम ब्रांड्स जितनी हैवी नहीं
कम प्रसिद्ध ब्रांड
1. कौन सा बेहतर है, एक्वागार्ड या आरओ?
- यह एक आम भ्रम है। RO (रिवर्स ऑस्मोसिस) पानी साफ़ करने की एक तकनीक है, जबकि एक्वागार्ड एक प्रसिद्ध ब्रांड का नाम है।
- एक्वागार्ड कंपनी दोनों तरह के वॉटर प्यूरीफायर बनाती है—बिना RO वाले (UV+UF) भी और RO वाले (RO+UV) भी।
- यदि आपके यहाँ पानी बहुत खारा या कड़वा है (जैसे बोरवेल या टैंकर का पानी), तो आपको एक्वागार्ड ब्रांड का RO प्यूरीफायर लेना चाहिए।
- यदि आपके यहाँ नगर निगम का पहले से ही मीठा पानी आता है, तो बिना RO वाला साधारण एक्वागार्ड (UV+UF) प्यूरीफायर बेहतर रहेगा।
2. आरओ पानी के लिए अच्छा टीडीएस क्या है?
TDS पानी में घुले हुए मिनरल्स की मात्रा को बताता है। डब्ल्यूएचओ (WHO) और भारतीय मानकों के अनुसार,
100 से 300 PPM (Parts Per Million): पीने के पानी के लिए यह सबसे बेहतरीन (Ideal) टीडीएस माना जाता है। इस स्तर पर पानी सेहतमंद भी होता है और इसका स्वाद भी बहुत मीठा और अच्छा होता है।
100 से कम टीडीएस: पानी का टीडीएस कभी भी 50 या 80 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम टीडीएस होने पर पानी के सभी ज़रूरी मिनरल्स (जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम) ख़त्म हो जाते हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदेह है।
3. पानी पीने के लिए कौन सी मशीन सबसे अच्छी है?
पानी के स्रोत और आपके बजट के हिसाब से ये मशीनें सबसे अच्छी मानी जाती हैं,
बोरवेल और टैंकर के खारे पानी के लिए: Aquaguard Delight Aquasaver (यह पानी की बर्बादी कम करता है) या KENT Grand RO (इसमें टीडीएस कंट्रोलर मिलता है जिससे आप खुद पानी का स्वाद सेट कर सकते हैं)।
बिना किसी सर्विस खर्चे और स्मार्ट फीचर्स के लिए: Atomberg Intellon (इसमें 2 साल तक फिल्टर बदलने का कोई खर्च नहीं होता और यह ज़रूरत पड़ने पर ही RO मोड ऑन करता है)।
कम बजट के लिए सबसे बेस्ट: Pureit Wave Prime (7,500 रुपये के बजट में सबसे भरोसेमंद ब्रांडेड RO) या DHANVI AquaFresh (4,000 रुपये के अंदर 10 लीटर क्षमता वाला सबसे सस्ता विकल्प)।
सीधी सलाह: वॉटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने घर के पानी का TDS चेक करें। अगर TDS 500 से ज़्यादा है, तो आँख बंद करके RO प्यूरीफायर ही खरीदें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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