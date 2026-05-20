खारे पानी से हैं परेशान? Amazon पर मिल रहे हैं बेस्ट 9-Stage वाटर प्यूरीफायर, TDS होगा कंट्रोल!

बोरवेल और टैंकर के भारी व खारे पानी को मीठा और सुरक्षित बनाने के लिए Amazon पर Aquaguard Enrich Ritz (9-स्टेज प्यूरिफिकेशन) और Pureit Revito Prime (70% तक पानी की बचत) सबसे बेहतरीन RO वॉटर प्यूरीफायर हैं।

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भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोरवेल और टैंकर का पानी अपनी अत्यधिक कठोरता, कड़वे स्वाद और हाई TDS के लिए जाना जाता है। इस भारी पानी को पीने योग्य और मीठा बनाने के लिए एक शक्तिशाली RO वॉटर प्यूरीफायर की आवश्यकता होती है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर इस समस्या से निपटने के लिए कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, जो पानी को शुद्ध करने के साथ-साथ उसके आवश्यक मिनरल्स को भी बनाए रखते हैं।

प्रीमियम श्रेणी में Aquaguard Enrich Ritz एक बेहतरीन विकल्प है, जो 2000 PPM तक के उच्च TDS स्तर को आसानी से संभाल सकता है। इसमें 9-स्टेज प्यूरिफिकेशन, एक्टिव कॉपर बूस्टर और एक सुरक्षित स्टेनलेस स्टील टैंक मिलता है। वहीं, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए Pureit Revito Prime सबसे आगे है, जो अपनी इको-रिकवरी तकनीक से 70% तक पानी की बचत करता है और इसमें 7-स्टेज RO+MF+UV LED सुरक्षा मिलती है।

यदि आपका बजट सीमित है, तो Kent Grand RO अपनी पेटेंटेड TDS कंट्रोल तकनीक के साथ एक भरोसेमंद विकल्प है, जो पानी के स्वाद को मैन्युअली एडजस्ट करने की सुविधा देता है। इसके अलावा, Pureit Wave Plus भी बजट रेंज में बोरवेल के पानी के कड़वेपन को दूर करने के लिए काफी लोकप्रिय है। ये सभी प्यूरीफायर भारी धातुओं, रसायनों और बैक्टीरिया को हटाकर आपके परिवार को सुरक्षित और स्वादिष्ट पेयजल प्रदान करते हैं।

बोरवेल और टैंकर के खारे व भारी पानी को शुद्ध करने के लिए Aquaguard Delight Aquasaver एक बेहतरीन और एडवांस वॉटर प्यूरीफायर है। यह मशीन 9-स्टेज प्यूरिफिकेशन और RO+UV+UF जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ आती है, जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, पेस्टिसाइड्स और हानिकारक रसायनों को पूरी तरह से साफ़ कर देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Aquasaver तकनीक है, जो आम RO के मुकाबले 60% तक अधिक पानी की बचत करती है। 2000 PPM तक के TDS स्तर को संभालने में सक्षम यह प्यूरीफायर भारतीय घरों के लिए एक मजबूत और किफायती विकल्प है।

Specifications विशेष फीचर्स ऑटोमैटिक शट-ऑफ, चेंज फिल्टर इंडिकेट मटीरियल एबीएस फूड-ग्रेड प्लास्टिक वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी प्यूरिफिकेशन तकनीक 9-स्टेज क्यों खरीदें लंबी फिल्टर लाइफ उच्च पानी की बचत एक्स्ट्रा मेगा सेडिमेंट फिल्टर मिनरल चार्ज तकनीक क्यों खोजें विकल्प कम स्टोरेज क्षमता प्लास्टिक बॉडी

बजट रेंज में बोरवेल, टैंकर और म्यूनिसिपल पानी को साफ करने के लिए Pureit Wave Prime एक बेहतरीन और बेहद लोकप्रिय वॉटर प्यूरीफायर है। यह मशीन एडवांस 6-स्टेज प्यूरिफिकेशन और RO+MF (Micro Filtration) तकनीक के साथ आती है, जो पानी में घुले हानिकारक रसायनों, भारी धातुओं और कीटाणुओं को पूरी तरह खत्म कर देती है। 7 लीटर की अच्छी स्टोरेज क्षमता और स्टाइलिश ब्लैक डिज़ाइन वाली यह मशीन मध्यम आकार के भारतीय परिवारों के लिए एक किफायती और भरोसेमंद विकल्प है।

Specifications स्टोरेज क्षमता 7 लीटर उपयुक्तता बोरवेल, टैंकर और म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई के लिए विशेष फीचर्स Smartsense एडवांस अलर्ट, लॉन्ग-लाइफ सेडिमेंट फिल्टर, हाई-स्पीड प्यूरिफिकेशन मटीरियल इंजीनियरिंग प्लास्टिक बॉडी क्यों खरीदें स्मार्टसेंस सेफ्टी अलर्ट मिनरल एनरिचमेंट लॉन्ग-लाइफ सेडिमेंट फिल्टर बजट फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प UV सुरक्षा की कमी सामान्य पानी की बचत

Havells Aquas Lite एक कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश वॉटर प्यूरीफायर है जो UV+UF तकनीक और 4-स्टेज प्यूरिफिकेशन के साथ आता है। यह मशीन पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और महीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को पूरी तरह से ख़त्म कर सुरक्षित पेयजल प्रदान करती है। इसमें मैग्नीशियम-एनरिच्ड कार्ट्रिज दिया गया है जो पानी में ज़रूरी मिनरल्स जोड़कर उसके स्वाद को बेहतर बनाता है। चूँकि यह एक UV+UF प्यूरीफायर है, इसलिए यह बहुत ही कम पानी की बर्बादी के साथ काम करता है और सरकारी मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया गया है।

Specifications विशेष फीचर्स ऑटोमैटिक शट-ऑफ, लाइटवेट डिज़ाइन, बीआईएसअप्रूव्ड मटीरियल एबीएस (ABS) फूड-ग्रेड प्लास्टिक आयाम 22.6L x 30W x 52.2H सेंटीमीटर वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें शून्य के बराबर पानी की बर्बादी मैग्नीशियम और कैल्शियम के गुण शानदार बजट और डिस्काउंट 7 लीटर की अच्छी क्षमता क्यों खोजें विकल्प बोरवेल और टैंकर के लिए अनुपयुक्त एडवांस इंडिकेटर्स की कमी

भारत में सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक, KENT Grand RO वॉटर प्यूरीफायर बोरवेल, टैंकर और म्यूनिसिपल सप्लाई के खारे और दूषित पानी को शुद्ध करने के लिए एक बेहतरीन मशीन है। यह प्यूरीफायर RO+UF+TDS Control और इन-टैंक UV LED जैसी अत्याधुनिक मल्टीपल प्यूरिफिकेशन तकनीकों के साथ आता है। यह पानी में घुले हानिकारक रसायनों जैसे आर्सेनिक, फ्लूओराइड, भारी धातुओं और बैक्टीरिया को पूरी तरह से हटा देता है। 8 लीटर की बड़ी क्षमता और 20 लीटर प्रति घंटे की तेज़ प्यूरिफिकेशन स्पीड के साथ यह प्यूरीफायर भारतीय परिवारों के लिए एक ठोस और सदाबहार विकल्प है।

Specifications प्यूरिफिकेशन स्पीड 20 लीटर प्रति घंटा विशेष फीचर्स ऑटोमैटिक शट-ऑफ, बिल्ट-इन टीडीएस मीटर/कंट्रोलर, एबीएस फूड-ग्रेड बॉडी उपयुक्तता बोरवेल, टैंकर और नगर निगम वारंटी 1 साल की वारंटी + केंट सर्विस प्लान क्यों खरीदें पेटेंटेड TDS कंट्रोल सिस्टम इन-टैंक UV LED लाइट एंटी-टैंपरिंग RO मेम्ब्रेन देश का सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क क्यों खोजें विकल्प सामान्य पानी की बर्बादी डिजिटल डिस्प्ले की कमी

तकनीकी क्षेत्र में अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर ब्रांड एटमबर्ग ने Atomberg Intellon के साथ वॉटर प्यूरीफायर मार्केट में कदम रखा है। यह भारत का पहला एडेप्टिव वॉटर प्यूरीफायर है, जो इंटेलिजेंट फिल्ट्रेशन सिस्टम (IFS) तकनीक पर काम करता है। यह प्यूरीफायर खुद समझता है कि आपके पानी को कब RO की ज़रूरत है और कब नहीं। यह स्मार्ट मशीन 7-स्टेज प्यूरिफिकेशन (RO+UF+UV+Alkaliser) और Smart IoT फीचर्स के साथ आती है, जो बोरवेल, टैंकर और नगर निगम के पानी के लिए एक बेहद आधुनिक और क्रांतिकारी विकल्प है।

Specifications आयाम 28L x 35W x 55.8H सेंटीमीटर वारंटी 2 साल की ऑल-इinclusive वारंटी मटीरियल एबीएस (ABS) फूड-ग्रेड प्लास्टिक फिल्टर लाइफ टेस्टेड अप-टू 12,000 लीटर क्यों खरीदें इंटेलिजेंट एडेप्टिव प्यूरिफिकेशन 2 साल तक कोई मेंटेनेंस खर्च नहीं 4 कस्टमाइज्ड मोड्स Atomberg Home App कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम कीमत ऐप पर निर्भरता

यदि आप बहुत ही कम बजट में अपने घर या ऑफिस के लिए एक ऑल-इन-वन वॉटर प्यूरीफायर की तलाश कर रहे हैं, तो DHANVI AquaFresh एक बेहद किफायती और दमदार विकल्प है। यह मशीन 4,000 रुपये से भी कम कीमत में 8-स्टेज प्यूरिफिकेशन और RO+UV+UF जैसी बड़ी ब्रांड्स वाली तकनीकें प्रदान करती है। यह बोरवेल, टैंकर और नगर निगम के पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और रसायनों को साफ़ करने में सक्षम है। इसके साथ ही, इसमें पानी के स्वाद को संतुलित रखने के लिए TDS एडजस्टर और सेहत के लिए कॉपर (तांबा) टेक्नोलॉजी भी दी गई है।

Specifications विशेष फीचर्स फुल्ली ऑटोमैटिक प्यूरिफिकेशन मेथ एक्टिवेटेड कार्बन और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन वारंटी 1 साल की व्यापक वारंटी क्यों खरीदें अविश्वसनीय रूप से किफायती बड़ी स्टोरेज क्षमता कॉपर शील्ड टेक्नोलॉजी मैन्युअल TDS कंट्रोलर क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन फ्री नहीं प्रीमियम ब्रांड्स जितनी हैवी नहीं कम प्रसिद्ध ब्रांड

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1. कौन सा बेहतर है, एक्वागार्ड या आरओ?

यह एक आम भ्रम है। RO (रिवर्स ऑस्मोसिस) पानी साफ़ करने की एक तकनीक है, जबकि एक्वागार्ड एक प्रसिद्ध ब्रांड का नाम है।

एक्वागार्ड कंपनी दोनों तरह के वॉटर प्यूरीफायर बनाती है—बिना RO वाले (UV+UF) भी और RO वाले (RO+UV) भी।

यदि आपके यहाँ पानी बहुत खारा या कड़वा है (जैसे बोरवेल या टैंकर का पानी), तो आपको एक्वागार्ड ब्रांड का RO प्यूरीफायर लेना चाहिए।

यदि आपके यहाँ नगर निगम का पहले से ही मीठा पानी आता है, तो बिना RO वाला साधारण एक्वागार्ड (UV+UF) प्यूरीफायर बेहतर रहेगा। 2. आरओ पानी के लिए अच्छा टीडीएस क्या है?

TDS पानी में घुले हुए मिनरल्स की मात्रा को बताता है। डब्ल्यूएचओ (WHO) और भारतीय मानकों के अनुसार,

100 से 300 PPM (Parts Per Million): पीने के पानी के लिए यह सबसे बेहतरीन (Ideal) टीडीएस माना जाता है। इस स्तर पर पानी सेहतमंद भी होता है और इसका स्वाद भी बहुत मीठा और अच्छा होता है।

100 से कम टीडीएस: पानी का टीडीएस कभी भी 50 या 80 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम टीडीएस होने पर पानी के सभी ज़रूरी मिनरल्स (जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम) ख़त्म हो जाते हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदेह है।

3. पानी पीने के लिए कौन सी मशीन सबसे अच्छी है? पानी के स्रोत और आपके बजट के हिसाब से ये मशीनें सबसे अच्छी मानी जाती हैं,

बोरवेल और टैंकर के खारे पानी के लिए: Aquaguard Delight Aquasaver (यह पानी की बर्बादी कम करता है) या KENT Grand RO (इसमें टीडीएस कंट्रोलर मिलता है जिससे आप खुद पानी का स्वाद सेट कर सकते हैं)।

बिना किसी सर्विस खर्चे और स्मार्ट फीचर्स के लिए: Atomberg Intellon (इसमें 2 साल तक फिल्टर बदलने का कोई खर्च नहीं होता और यह ज़रूरत पड़ने पर ही RO मोड ऑन करता है)।

कम बजट के लिए सबसे बेस्ट: Pureit Wave Prime (7,500 रुपये के बजट में सबसे भरोसेमंद ब्रांडेड RO) या DHANVI AquaFresh (4,000 रुपये के अंदर 10 लीटर क्षमता वाला सबसे सस्ता विकल्प)।

सीधी सलाह: वॉटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने घर के पानी का TDS चेक करें। अगर TDS 500 से ज़्यादा है, तो आँख बंद करके RO प्यूरीफायर ही खरीदें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।