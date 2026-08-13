स्मार्ट किचन ऑफर: Faber से लेकर Elica तक, अमेज़न पर 60% छूट में मिल रही हैं पावरफुल Auto Clean Chimneys

अमेजन पर 1200 से 1600 m³/hr तक की हाई सक्शन और ऑटो-क्लीन चिमनियों पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इन आधुनिक स्मार्ट चिमनियों की शुरुआती कीमत मात्र ₹8,000 से ₹12,000 के बीच है, जो रसोई को धुएं और तेल की चिपचिपाहट से पूरी तरह मुक्त रखती हैं।

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भारतीय रसोई में अक्सर भारी मसालेदार तड़के और फ्राइंग की वजह से दीवारों और टाइल्स पर तेल व धुएं की मोटी चिपचिपी परत जम जाती है। अगर आपकी रसोई भी इस समस्या से काली पड़ रही है, तो अमेजन आपके लिए बेहतरीन समाधान लेकर आया है।

Chimney

धुएं और चिपचिपाहट से तुरंत मिलेगी राहत अमेज़न पर इस समय 1200 m³/hr से लेकर 1600 m³/hr तक की हाई सक्शन पावर वाली ऑटो-क्लीन चिमनियों पर भारी डिस्काउंट ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इन नई पीढ़ी की चिमनियों में फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी और ड्राई हीट ऑटो-क्लीन फीचर मिलता है, जिससे तेल और ग्रीस एक अलग ऑयल कलेक्टर ट्रे में इकट्ठा हो जाता है। इससे बार-बार जाली घिसने का झंझट खत्म हो जाता है।

मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी और बजट-फ्रेंडली कीमतें इन चिमनियों में मौजूद मोशन सेंसर के जरिए आप केवल हाथ के इशारे से ही स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अमेजन पर Faber, Elica, Glen जैसी टॉप ब्रांड्स की ऑटो-क्लीन चिमनियां मात्र ₹8,000 से ₹15,000 की शुरुआती बजट रेंज में उपलब्ध हैं।

अतिरिक्त डिस्काउंट और आसान किश्तों का फायदा अमेजन बैंक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है, जिससे ये डील और भी सस्ती पड़ती है। अपनी रसोई को स्मोक-फ्री और चमकदार बनाए रखने के लिए आज ही अमेज़न पर इन ऑफर्स की कीमतें और डिस्काउंट चेक करें।

अगर आप अपनी रसोई को धुएं, तेल और चिपचिपाहट से मुक्त रखना चाहते हैं और बजट भी ₹7,000 के अंदर है, तो V-Guard P10 एक शानदार विकल्प हो सकता है। ₹6,999 की Mega Deal कीमत (63% डिस्काउंट) पर मिलने वाली यह चिमनी 1200 m³/h की दमदार सक्शन पावर और ऑटो-क्लीन जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ आती है। भारतीय कुकिंग शैली (भारी तड़का और फ्राइंग) को ध्यान में रखते हुए इसे खासतौर पर डिज़ाइन किया गया है।

Specifications डाइमेंशन 50D x 60W x 62H सेमी वारंटी 1 साल (प्रोडक्ट) + 5 साल (मोटर) लाइटिंग एनर्जी-इफिशिएंट LED लाइट्स सफाई तकनीक वन-प्रेस हीट ऑटो-क्लीन (One-Press Heat Auto-Clean) सक्शन क्षमता 1200 m³/h डिजाइन पिरामिड शेप, एलिगेंट ब्लैक फिनिश क्यों खरीदें दमदार सक्शन पावर वन-प्रेस ऑटो-क्लीन फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी सस्ती कीमत और ऑफर्स क्यों खोजें विकल्प 60 cm साइज मोशन सेंसर गायब

अगर आपकी रसोई में भारी फ्राई और मसालों के तड़के की वजह से तेल और धुआं जमता है, तो Livpure Fenix 60 cm Chimney एक बेहतरीन ऑप्शन है। अमेजन पर ₹8,999 की Mega Deal कीमत (70% डिस्काउंट) में मिलने वाली यह चिमनी 1400 m³/hr की दमदार सक्शन पावर, ऑटो-क्लीन और मोशन सेंसर कंट्रोल जैसे मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है।

Specifications डाइमेंशन 48D x 60W x 55.5H सेमी वारंटी 2 साल (कॉम्प्रीहेंसिव) + 10 साल (मोटर) ऑयल कलेक्टर डिटैचेबल ऑयल कलेक्टर ट्रे कंट्रोल टच और जेस्चर कंट्रोल तकनीक फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन क्यों खरीदें हाई सक्शन क्षमता टच और जेस्चर कंट्रोल 10 साल की लंबी मोटर वारंटी फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन क्यों खोजें विकल्प डक्ट पाइप शामिल नहीं 60 cm साइज़ सीमा

किचन चिमनी सेगमेंट में Faber एक बेहद लोकप्रिय और विश्वसनीय ब्रांड है। अगर आप अपने मॉडर्न किचन के लिए स्टाइलिश कर्व्ड ग्लास लुक और ऑटो-क्लीन फीचर्स ढूंढ रहे हैं, तो Faber Hood Venice (60 cm) एक मजबूत दावेदार है। अमेजन पर ₹11,149 की डील प्राइस (62% डिस्काउंट) के साथ आने वाली यह चिमनी 1200 m³/hr सक्शन क्षमता और मोशन सेंसर कंट्रोल से लैस है।

Specifications डाइमेंशन 41D x 60W x 43H सेमी वारंटी 2 साल कॉम्प्रीहेंसिव + 8 साल मोटर वारंटी इंस्टॉलेशन टाइप डक्टेड और डक्टलेस कंट्रोल प्रकार टच और जेस्चर/मोशन सेंसर (3 स्पीड मोड क्यों खरीदें भरोसेमंद ब्रांड और लंबी वारंटी कम शोर डक्टेड और डक्टलेस दोनों विकल्प टच और मोशन सेंसर स्टाइलिश कर्व्ड ग्लास डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक डक्ट पाइप शामिल नहीं केवल 2 से 4 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए सही

अगर आप अपनी रसोई को न सिर्फ धुएं से मुक्त रखना चाहते हैं, बल्कि उसे एक हाइटेक और एंटरटेनिंग लुक देना चाहते हैं, तो Beyond Appliances Eris 90 cm Slant Chimney एक अनोखा विकल्प है। अमेज़न पर ₹18,499 की डील प्राइस (51% डिस्काउंट) पर मिलने वाली यह चिमनी 1500 CMH की हाई सक्शन पावर और स्मार्ट एंड्रॉयड टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आती है, जिस पर आप खाना बनाते समय म्यूजिक, वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं या रेसिपीज़ देख सकते हैं।

Specifications डाइमेंशन 41D x 90W x 71H सेमी वारंटी 2 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी शोर का स्तर 58 dB वारंटी 2 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी विशेष फीचर्स इन-बिल्ट डुअल स्पीकर्स क्यों खरीदें स्मार्ट एंड्रॉयड टचस्क्रीन डिस्प्ले 90 cm बड़ा साइज़ 1500 CMH हाई सक्शन क्षमता स्लांट डिजाइन और लो नॉइज़ क्यों खोजें विकल्प कीमत अधिक थोड़ी ज्यादा बिजली खपत

भारतीय किचन चिमनी मार्केट में Glen एक बहुत पुराना और भरोसेमंद नाम है। यदि आप अपनी रसोई के लिए प्रीमियम कर्व्ड ग्लास लुक, दमदार परफॉर्मेंस और बिना झंझट वाली मेंटेनेंस चाहते हैं, तो Glen Hood Senza 60 cm एक बेहतरीन ऑप्शन है। अमेज़न पर ₹10,299 की डील प्राइस (59% डिस्काउंट) में मिलने वाली यह चिमनी 1200 m³/hr सक्शन कैपेसिटी और थर्मल ऑटो-क्लीन जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ आती है।

Specifications डाइमेंशन 60D x 43W x 47H सेमी वारंटी 1 साल कॉम्प्रीहेंसिव + 7 साल मोटर वारंटी सुरक्षा फीचर थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर (TOP) के साथ DC मोटर शोर का स्तर 58 dB क्यों खरीदें थर्मल ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी मोशन सेंसर और टच कंट्रोल कम शोर वाला शांत ऑपरेशन सेफ्टी फीचर्स क्यों खोजें विकल्प 1 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी केवल 2 से 4 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए सही

अगर आपकी रसोई में रोजाना भारी फ्राइंग, मसालेदार तड़का या ग्रिलिंग होती है और आप बिना किसी समझौते के बेस्ट-इन-क्लास परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो Elica EFL 3V 901 BLDC एक सुपर-प्रीमियम विकल्प है। अमेज़न पर ₹25,748 की डील प्राइस (50% डिस्काउंट + अतिरिक्त कुपन ऑफर्स) पर मिलने वाली यह चिमनी 1800 m³/hr की विशाल सक्शन पावर, इनवर्टर BLDC मोटर और 15 साल की मोटर वारंटी के साथ आती है।

Specifications डाइमेंशन 37D x 90W x 84.2H सेमी वारंटी 15 साल (मोटर) + 5 साल (कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी) लाइटिंग 2 LED लैंप्स कंट्रोल प्रकार 9-स्पीड टच कंट्रोल (RPM डिस्प्ले के साथ) + मोशन सेंसर क्यों खरीदें सुपर-पावरफुल 1800 m³/hr सक्शन BLDC मोटर (50% बिजली की बचत) 15 साल की मोटर और 5 साल की फुल वारंटी 9-स्पीड मोशन & टच कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प कीमत आम चिमनियों की तुलना में काफी ज्यादा छोटे किचन के लिए बड़ी

अगर आप ₹8,000 से कम के बजट में हाई सक्शन क्षमता, ऑटो-क्लीन और मोशन सेंसर जैसे फीचर्स वाली चिमनी की तलाश में हैं, तो Cadlec PeakFlow 60 cm एक बेहद आकर्षक विकल्प है। अमेज़न पर ₹7,499 की Mega Deal कीमत (74% डिस्काउंट) पर मिलने वाली यह टी-शेप चिमनी 1400 m³/hr सक्शन पावर और 20 साल की लंबी मोटर वारंटी का दावा करती है।

Specifications डाइमेंशन 49D x 60W x 54H सेमी वारंटी 5 साल (कॉम्प्रीहेंसिव) + 20 साल (मोटर) शोर का स्तर लो नॉइज़ टेक्नोलॉजी कंट्रोल प्रकार फेदर टच + जेस्चर/मोशन सेंसर क्यों खरीदें सबसे लंबी वारंटी 1400 m³/hr दमदार सक्शन फेदर टच और जेस्चर कंट्रोल अप्रोचेबल बजट और ऑफर्स क्यों खोजें विकल्प नया/कम प्रसिद्ध ब्रांड 60 cm आकार

1. चिमनी में 'Auto Clean' तकनीक क्या होती है और यह कैसे काम करती है? ऑटो-क्लीन चिमनी में एक हीटिंग एलिमेंट (हीटिंग पैड/कॉइल) लगा होता है। जब आप ऑटो-क्लीन बटन दबाते हैं, तो यह हीट जनरेट करके चिमनी के अंदर जमे हुए तेल, ग्रीस और चिपचिपाहट को पिघला देती है। पिघला हुआ तेल नीचे लगी Oil Collector Tray में जमा हो जाता है, जिसे आप आसानी से निकालकर साफ कर सकते हैं।

2. भारतीय कुकिंग के लिए कितनी सक्शन पावर सही मानी जाती है? भारतीय रसोई में मसालेदार तड़के, डीप फ्राइंग और भारी धुएं के कारण 1200 m³/hr से 1600 m³/hr सक्शन क्षमता वाली चिमनी सबसे बेस्ट मानी जाती है। यदि आपकी रसोई बड़ी है या आप रोजाना भारी ग्रिलिंग/तड़का लगाते हैं, तो 1800 m³/hr का विकल्प चुनना चाहिए।

3. फिल्टरलेस और बैफल फिल्टर चिमनी में क्या अंतर है? Filterless Chimney: इसमें मोटर पूरी तरह से सील होती है, जिससे तेल अंदर नहीं जाता। इसमें अलग से जाली (फिल्टर) को साफ करने का झंझट नहीं होता, इसलिए इसका मेंटेनेंस बहुत कम है।

इसमें मोटर पूरी तरह से सील होती है, जिससे तेल अंदर नहीं जाता। इसमें अलग से जाली (फिल्टर) को साफ करने का झंझट नहीं होता, इसलिए इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। Baffle Filter Chimney: इसमें मेटल की जालियां होती हैं जो धुएं से तेल को अलग करती हैं। इसे हर 2-3 हफ्ते में निकालकर खुद हाथ से धोना पड़ता है। 4. क्या ऑटो-क्लीन चिमनी में कभी भी मैन्युअल सफाई की जरूरत नहीं पड़ती? ऑटो-क्लीन तकनीक अंदरूनी मोटर और फैन पर जमे तेल को साफ कर देती है, जिससे आपको अंदर से सफाई नहीं करनी पड़ती। हालांकि, आपको हर 15-20 दिनों में ऑयल कलेक्टर ट्रे को खाली करके धोना होता है और बाहरी ग्लास/पैनल को कपड़े से पोंछना होता है।

5. BLDC मोटर वाली चिमनी लेने के क्या फायदे हैं? BLDC मोटर साधारण मोटर की तुलना में 50% तक बिजली बचाती है। यह बहुत कम आवाज करती है, वोल्टेज के उतार-चढ़ाव में भी स्थिर काम करती है और इसकी लाइफ साधारण मोटर से कहीं ज्यादा होती है।

6. 60 cm और 90 cm चिमनी में से कौन सी चुननी चाहिए? 60 cm चिमनी: 2 से 4 बर्नर वाले छोटे/मध्यम गैस स्टोव के लिए सही है।

2 से 4 बर्नर वाले छोटे/मध्यम गैस स्टोव के लिए सही है। 90 cm चिमनी: 3, 4 या 5 बर्नर वाले बड़े गैस स्टोव और 3 से 5 फीट चौड़े कुकटॉप के लिए उपयुक्त है ताकि सारा धुआं कवर हो सके। 7. क्या चिमनी चलाने पर बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है? नहीं, एक सामान्य ऑटो-क्लीन चिमनी दिन में 1-2 घंटे चलने पर बहुत कम बिजली खपत करती है (लगभग 150W से 250W)। यदि आप BLDC मोटर वाली चिमनी चुनते हैं, तो बिजली की खपत और भी आधी हो जाती है।

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