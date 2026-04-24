लैपटॉप की जरूरत खत्म! Amazon पर मिल रहे हैं ये Standalone Drawing Pads, स्केचिंग और डिजाइनिंग के लिए हैं बेस्ट
Amazon पर 2026 के सबसे पावरफुल ग्राफिक टैबलेट्स जैसे Wacom Cintiq और XP-Pen Artist Pro पर इस समय भारी डिस्काउंट मिल रहा है। ये टैबलेट्स 4K डिस्प्ले और 16,384 प्रेशर लेवल जैसी एडवांस तकनीक के साथ प्रोफेशनल डिजाइनर्स के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 में Amazon इंडिया पर ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए टैबलेट्स की एक विस्तृत रेंज उपलब्ध है, जहाँ Wacom, Huion और XP-Pen जैसे दिग्गज ब्रांड्स पर भारी छूट मिल रही है। यदि आप अपनी रचनात्मकता को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो यह निवेश करने का सबसे सही समय है।
प्रोफेशनल डिजाइनर्स के लिए Wacom Cintiq 16 आज भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना हुआ है। इसकी 8,192 प्रेशर सेंसिटिविटी और टिकाऊ डिस्प्ले इसे बारीक कामों के लिए भरोसेमंद बनाता है। वहीं, अगर आप अत्याधुनिक तकनीक के शौकीन हैं, तो XP-Pen Artist Pro 16 Gen 2 आपको 16,384 प्रेशर लेवल्स और एक शक्तिशाली X3 Pro स्मार्ट चिप प्रदान करता है, जो स्ट्रोक्स को अविश्वसनीय रूप से सटीक बनाता है।
बड़ी स्क्रीन और उच्च रेजोल्यूशन की तलाश कर रहे कलाकारों के लिए Huion Kamvas Pro 19 एक बेहतरीन विकल्प है। इसका 4K UHD डिस्प्ले और 10-पॉइंट मल्टी-टच फीचर डिजाइनिंग के दौरान ज़ूम और रोटेशन को बहुत सहज बना देता है। Amazon पर इन टैबलेट्स पर बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिल रही है, जिससे प्रीमियम डिवाइस खरीदना अब और भी आसान हो गया है। चाहे आप एक अनुभवी इलस्ट्रेटर हों या डिजिटल आर्ट की शुरुआत कर रहे हों, ये टैबलेट्स 2026 की सबसे शक्तिशाली पसंद हैं।
1. Wacom Cintiq 16 15.6 Inch Creative Pen Graphic Tablet | Vibrant 1920x1080 HD Display | Battery-Free Pro Pen 2 | 8192 Levels Pressure Sensitivity |MacOS & PC Supported - Small (DTK-1660/K2-CX), Black
Wacom Cintiq 16 एक हाई-परफॉर्मेंस वाला क्रिएटिव पेन डिस्प्ले है, जिसे विशेष रूप से उन कलाकारों और डिजाइनर्स के लिए बनाया गया है जो सीधे स्क्रीन पर काम करना पसंद करते हैं। इसमें Wacom Pro Pen 2 तकनीक का उपयोग किया गया है, जो बिना किसी लैग के बहुत ही सटीक ड्राइंग अनुभव देती है। इसकी एंटी-ग्लेयर स्क्रीन और पोर्टेबल डिजाइन इसे स्टूडियो और घर दोनों जगह इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
नेचुरल ड्राइंग अनुभव
एंटी-ग्लेयर कोटिंग
बैटरी की जरूरत नहीं
स्क्रैच-रेसिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
पोर्टेबिलिटी
4K के मुकाबले पिक्सल थोड़े दिख सकते
2. Xp-Pen Artist 13 2Nd Gen Display Tablet X3 Elite Chip Stylus 8192 Level Pressure Sensitivity - Black
XP-Pen Artist 13 (2nd Gen) एक आधुनिक ग्राफिक डिस्प्ले टैबलेट है जो 13.3 इंच के फुल एचडी वर्किंग एरिया के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें इस्तेमाल की गई X3-Smart-Chip है, जो पेन के रिस्पांस को तेज और स्थिर बनाती है। यह टैबलेट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो चलते-फिरते अपनी क्रिएटिविटी को डिजिटल रूप देना चाहते हैं, क्योंकि यह हल्का है और इसे कैरी करना बहुत आसान है।
Specifications
क्यों खरीदें
सटीक ड्राइंग
एंटी-ग्लेयर स्क्रीन
पोर्टेबल डिजाइन
किफायती
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा
कंप्यूटर या स्मार्टफोन से कनेक्ट करना अनिवार्य
3. HUION KAMVAS Pro 19 4K UHD Drawing Tablet with Touch Screen, 96% RGB Drawing Monitor with 1.07 Billion Colors, PenTech 4.0 Stylus PW600, 16384 Pen Pressure, Slim Pen, Keydial Mini, 18.4inch
HUION KAMVAS Pro 19 दुनिया का पहला 18.4-इंच का ड्राइंग मॉनिटर है जो 4K UHD रेजोल्यूशन के साथ आता है। यह उन प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपनी कला में बारीक से बारीक विवरण और सटीक रंगों की मांग करते हैं। इसमें Pentech 4.0 तकनीक और मल्टी-टच फंक्शन दिया गया है, जो आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कागज जैसा अहसास
अतुलनीय सटीकता
बेहतरीन वर्कफ़्लो
शक्तिशाली रंग
क्यों खोजें विकल्प
कीमत बजट फ्रेंडली नहीं
शक्तिशाली पीसी या वर्कस्टेशन की आवश्यकता
4. GAOMON PD1161 Drawing Tablet with Screen, Digital Art Tablet with Battery-Free Stylus, Tilt, 8 Shortcut Keys for Paint, Design, Illustration, Editing, 11.6-inch Graphics Tablet for Mac, Windows PC
GAOMON PD1161 एक 11.6 इंच का कॉम्पैक्ट पेन डिस्प्ले टैबलेट है, जो अपनी सुवाह्यता और किफायती कीमत के लिए जाना जाता है। यह उन क्रिएटिव प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो फोटो एडिटिंग, डिजिटल पेंटिंग या ऑनलाइन टीचिंग के लिए एक भरोसेमंद डिवाइस चाहते हैं। इसकी Full HD स्क्रीन और कस्टमाइज़ेबल बटन काम को बहुत आसान बना देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
वैल्यू फॉर मनी
बेहतरीन कंट्रोल
शानदार कलर एक्यूरेसी
स्मूथ ड्राइंग
क्यों खोजें विकल्प
स्टैंडअलोन नहीं है
छोटा वर्किंग एरिया
5. VEIKK A15PRO Graphic Drawing Pen Tablet 10 * 6 inch with 12 Hotkeys and a Quick Dial Support Windows, Mac, Linux, Tilt Pressure (8192 Level Pressure Battery -Free Stylus) (Red)
VEIKK A15PRO एक बहुमुखी ग्राफिक टैबलेट है जिसमें 10x6 इंच का बड़ा एक्टिव एरिया मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसमें दिए गए 12 हॉटकीज़ और एक क्विक डायल हैं, जो आपके वर्कफ़्लो को बहुत तेज बना देते हैं। यह टैबलेट Windows, Mac, Linux और Android के साथ काम करता है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के क्रिएटिव काम और रिमोट वर्क के लिए बेहद लचीला बन जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कस्टमाइज़ेशन
यूनिवर्सल सपोर्ट
बजट फ्रेंडली
एक्स्ट्रा निब्स
क्यों खोजें विकल्प
बिना स्क्रीन वाला टैबलेट
सॉफ्टवेयर सेटअप
6. HUION Drawing Monitor KAMVAS Pro 13 Pen Display Graphic Tablet Tilt Battery-Free Stylus 8192 Pen Pressure 120% sRGB 13.3 inch GT-133 13.3 inch Monitor with Stand for Linux, Windows and Mac
HUION Kamvas Pro 13 एक 13.3-इंच का ड्राइंग मॉनिटर है जो बेहतरीन Full HD क्लैरिटी और शानदार रंग प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका फुल-लेमिनेटेड डिस्प्ले और एंटी-ग्लेयर ग्लास है, जो पैरालैक्स (पेन और कर्सर के बीच की दूरी) को कम करता है और कागज पर ड्राइंग जैसा अनुभव देता है। यह 11mm पतला और केवल 910g वजन का है, जिससे इसे कहीं भी ले जाना बहुत आसान है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन विजुअल्स
प्राकृतिक अनुभव
पोर्टेबिलिटी
एडजस्टेबल स्टैंड
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्क्रीन साइज
3-इन-1 केबल सेटअप कुछ डेस्क पर थोड़ा उलझा हुआ
7. Drawing Tablet with Screen GAOMON PD1561 Drawing Monitor Art Tablet with Adjustable Stand, 10 Shortcut Keys, Tilt Support, Battery-Free Pen, 15.6-inch Graphics Tablet for Mac, Windows PC
GAOMON PD1561 एक हाई-डेफिनिशन ग्राफिक्स मॉनिटर है जो आपके कंप्यूटर के लिए एक दूसरे मॉनिटर और डिजिटल कैनवास दोनों का काम करता है। इसमें 10 कस्टमाइज़ेबल शॉर्टकट कीज दी गई हैं, जो आपके पसंदीदा टूल्स तक तुरंत पहुँच प्रदान करती हैं। इसका एडजस्टेबल स्टैंड आपको अलग-अलग एंगल्स पर आराम से काम करने की सुविधा देता है, जिससे गर्दन और पीठ पर कम दबाव पड़ता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा वर्किंग एरिया
पेपर जैसा अहसास
3-इन-1 केबल
लेफ्ट-हैंड मोड
क्यों खोजें विकल्प
स्टैंडअलोन नहीं
HDMI पोर्ट की आवश्यकता
1. क्या ग्राफिक डिजाइनर टैबलेट का उपयोग करते हैं?
जी हाँ, लगभग सभी प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर्स ग्राफिक टैबलेट या डिस्प्ले टैबलेट का उपयोग करते हैं। माउस की तुलना में टैबलेट पर स्टाइलस (पेन) का उपयोग करना बहुत अधिक नेचुरल और सटीक होता है। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आप कागज पर पेंसिल से ड्राइंग कर रहे हों।
2. क्या हम टैबलेट पर ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं?
बिल्कुल! आज के समय में iPad Pro और Samsung Galaxy Tab S9 जैसे टैबलेट्स इतने शक्तिशाली हैं कि आप उन पर प्रोफेशनल लेवल की डिजाइनिंग कर सकते हैं।
Adobe Photoshop, Illustrator, और Procreate जैसे ऐप्स टैबलेट्स पर बेहतरीन काम करते हैं।
आप स्केचिंग, लोगो डिजाइनिंग, इलस्ट्रेशन और यहाँ तक कि फोटो एडिटिंग भी आसानी से टैबलेट पर कर सकते हैं।
3. ग्राफिक टैबलेट की मुख्य विशेषताएं (Features)
Pressure Sensitivity: यह तय करता है कि पेन को कितना जोर से दबाने पर लाइन कितनी मोटी या पतली बनेगी। (जैसे 8192 लेवल्स)।
Tilt Support: जैसे आप पेंसिल को टेढ़ा करके शेडिंग करते हैं, वैसे ही यह फीचर पेन के झुकाव को पहचानता है।
Shortcut Keys: टैबलेट पर बने बटन जिन्हें आप ज़ूम या ब्रश बदलने के लिए सेट कर सकते हैं।
Laminated Display: स्क्रीन और पेन की नोक के बीच की दूरी को कम करता है ताकि आप सटीक जगह पर ड्रा कर सकें।
4. खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?
Active Area: अगर आप बड़े हाथ के मूवमेंट के साथ काम करते हैं, तो बड़ा टैबलेट लें।
Resolution: कम से कम Full HD (1080p) स्क्रीन होनी चाहिए।
Stylus (Pen): जांचें कि पेन Battery-free हो ताकि उसे बार-बार चार्ज न करना पड़े।
Compatibility: सुनिश्चित करें कि टैबलेट आपके विंडोज (PC) या मैक (Mac) के साथ काम करता हो।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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