एक साथ धुल जाएंगे दर्जनों कपड़े, बिजली भी होगी न के बराबर खर्च, कीमत सोच से भी कम

Tue, 30 Sep 2025 07:22 PM

High Capacity Washing Machine: ज्यादा क्षमता वाली वॉशिंग मशीन बड़े परिवार और हैवी कपड़े धोने के लिए बेहद मददगार हैं। इसमें एक बार में ज्यादा कपड़े धोए जा सकते हैं, जिससे समय और पानी दोनों की बचत होती है। यह मशीन मजबूत और ड्यूरेबल होती है। साथ ही अलग-अलग वॉशिंग मोड्स दिए गए हैं। इसमें कपड़े अच्छी तरह से साफ होते हैं और मशीन का डिजाइन यूजर-फ्रेंडली है।

इस वॉशिंग मशीन की कीमत 41,000 रुपये है, जिसे 27% डिस्काउंट के साथ 29,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड मशीन है, जो आपके कपड़ों को धीरे और सही तरीके से धोती है। इसमें स्ट्रीम और ड्रायनेमिक स्पिन तकनीक शामिल है, जो जिद्दी दाग और बैक्टीरिया को हटाती है। 8 किलोग्राम की क्षमता छोटे या मीडियम साइज की फैमिली के लिए सही रहेगी।

Specifications क्षमता 8 किलोग्राम एनर्जी रेटिंग 5 स्टार इन्वर्टर फीचर्स स्टीम वॉश, ड्रायनेमिक स्पिन, इंटेंसिव स्टेन और जर्म रिमूवेबल क्यों खरीदें जिद्दी दाग और बैक्टीरिया को हटाने के लिए स्टीम और ड्रायनेमिक स्पिन 5 स्टार इन्वर्टर फ्रंट लोडिंग से कपड़े धीरे और बेहतर तरीके से धोए जाते हैं क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा बड़े परिवार के लिए 8 किलोग्राम क्षमता कम तकनीकी फीचर्स के कारण मेटेनेंस महंगा

इस वॉशिंग मशीन की कीमत 58,990 रुपये है, जिस पर 31% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद कीमत 40,900 रुपये हो जाती है। यह एक प्रीमियम वॉशिंग मशीन है, जो बड़े परिवारों के लिए सही रहेगी। इसमें हाईजीन वॉश तकनीक दी गई है, जो कपड़ों को साफ और बैक्टीरिया फ्री बनाती है। 1200 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सुखते हैं। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली की बचत सुनिश्चित करती है। इसमें 14 वॉश प्रोग्राम हैं जो हर तरह के कपड़े धोने में मदद करती है।

Specifications क्षमता 9 किलोग्राम एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 1200 RPM वॉश प्रोग्राम 14 (क्विक, स्टीम, जीन्स, वूल, स्पोर्ट्सवियर आदि) ड्रम रस्ट-रेस्सिटेंट स्टेनलेस स्टील मोटर ईको-साइलेंस ड्राइव, ब्रशलेस क्यों खरीदें हाइजीन वॉश और स्टीम तकनीक से कपड़े साफ और बैक्टीरिया-फ्री 1200 RPM से कपड़े 5 स्टार ऊर्जा रेटिंग से बिजली की बचत 14 वॉश प्रोग्राम, अलग-अलग कपड़ों और जरूरतों के लिए सही इको साइलेंस ड्राइव मोटर से कम शोर और लंबे समय तक ड्यूरेबल क्यों खोजें विकल्प छोटे परिवारों के लिए ही सही नहीं प्रीमियम फीचर्स के कारण कीमत ज्यादा रखरखाव और सर्विसिंग थोड़ी महंगी

इसकी क्षमता 12 किलोग्राम की है। इसमें AI इकोबबल और वाई-फाई तकनीक है, जो कपड़ों को बेहतर तरीके से साफ करती है।1400 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी धोए और सुखाए जाते हैं। स्पेसमैक्स ड्रम में ज्यादा जगह है, जो एक साथ कई कपड़े धो सकती है। इसमें 14 वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं।

Specifications क्षमता 12 किलोग्राम तकनीक एआई इकोबबल + वाई-फाई एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 1400 RPM वॉश प्रोग्राम 14 वारंटी 2 साल प्रोडक्ट, 20 साल डिजिटल इन्वर्टर मोटर क्यों खरीदें AI ईकोबबल और वाई-फाई से बेहतरीन वॉश क्वालिटी 1400 RPM स्पीड 14 वॉश प्रोग्राम अलग-अलग कपड़ों और जरूरतों के लिए 5 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम फीचर्स के कारण कीमत ज्यादा छोटे परिवार के लिए ज्यादा क्षमता

वैसे तो इसकी कीमत 46,900 रुपये है, लेकिन इस पर 56% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे 20,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें डबल वॉटरफॉल तकनीक दी गई है, जो कपड़ों को अच्छे से धोती है और धोने के साथ सुखाने की सुविधा भी देती है। 700 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सुखते हैं। इसमें 10 वॉश प्रोग्राम जैसे ऑटो, टब क्लीन, बेबी वियर, क्विक वॉश, डेलिकेट/साड़ी आदि मौजूद हैं।

Specifications क्षमता 11 किलोग्राम तकनीक डबल वॉटरफॉल टेक्नोलॉजी एनर्ज रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 700 RPM वॉश प्रोग्राम 10 (ऑटो, टब क्लीन, बेबी वियर, क्विक वॉश, डेलिकेट/साड़ी आदि) ड्रम स्टेनलेस स्टील जेंटल वेब ड्रम वारंटी 1 साल प्रोडक्ट, 5 साल मोटर क्यों खरीदें डबल वॉटरफॉल तकनीक 700 RPM स्पिन 10 वॉश प्रोग्राम अलग-अलग जरूरतों के लिए 5 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत क्यों खोजें विकल्प छोटे परिवार के लिए ज्यादा क्षमता सीमित वॉश प्रोग्राम

इस टीवी की कीमत 33,990 रुपये है। इसे हर महीने 2,833 रुपये की EMI देकर खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम वॉशिंग मशीन है, जो बड़े परिवारों के लिए सही रहेगा। इसमें हाईजीन स्टीम और डायरेक्ट ड्राइव मौजूद है। 1200 RPM की स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाती है। यह एनर्जी और पानी की बचत करती है। यह छोटे या मीडियम साइज के परिवारों के लिए सही रहेगी।

Specifications क्षमता 8 किलोग्राम तकनीक हाइजीन स्टीम और डायरेक्ट ड्राइव एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 1200 RPM वारंटी 2 साल प्रोडक्ट, 10 साल मोटर क्यों खरीदें हाइजीन स्टीम से कपड़े साफ और बैक्टीरिया-फ्री 1200 RPM एनर्जी और पानी की बचत अलग-अलग स्पिन स्पीड ऑप्शन क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवारों के लिए ही सही नहीं प्रीमियम फीचर्स के कारण कीमत ज्यादा

इस 12 किलोग्राम क्षमता वाली वॉशिंग मशीन की कीमत 61,990 रुपये है। इसे 26% डिस्काउंट के साथ 45,950 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें हाइजीन स्टीम और इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव तकनीक है, जो कपड़ों को गहराई से साफ करती है। साथ ही यह कपड़ों से बैक्टीरिया हटाती है। 1400 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाती है। यह 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है।

Specifications क्षमता 12 किलोग्राम तकनीक हाईजीन स्टीम + इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव एनर्जी रेटिंग 5 स्टार वारंटी 2 साल प्रोडक्ट, 10 साल मोटर क्यों खरीदें हाइजीन स्टीम और बैक्टीरिया-फ्री 1400 RPM स्पिन इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव तकनीक से कम वाइब्रेशन और कम शोर क्षमता क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम फीचर्स के कारण कीमत ज्यादा रखरखाव और सर्विसिंग थोड़ी महंगी छोटे परिवारों के लिए 12 किलोग्राम क्षमता

इस वॉशिंग मशीन की कीमत 29,00 रुपये है। इस पर 45% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 15,990 रुपये रह जाती है। इसमें ओशनस वेव ड्रम और नियर जीरो प्रेशर तकनीक है, जो कम पानी और कम प्रेशर में भी कपड़ों को अच्छे से धोती है। 780 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाती है। इसमें 8 वॉश प्रोग्राम हैं, जैसे वॉश/रिंज/स्पिन, टब ड्राई, स्मार्ट, सोक, डेलिकेट, क्विक आदि।

Specifications क्षमता 8 किलोग्राम तकनीक ओशनस वेव ड्रम और नियर जीरो प्रेशर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 780 RPM वॉश प्रोग्राम 8 (वॉश/रिंज/स्पिन, टब ड्राई, स्मार्ट, सोक, डेलिकेट, क्विक) वारंटी 2 साल प्रोडक्ट, 10 साल मोटर क्यों खरीदें ओशनस वेव ड्रम और नियर जीरो प्रेशर 780 RPM स्पिन 8 वॉश प्रोग्राम अलग-अलग कपड़ों और जरूरतों के लिए क्यों खोजें विकल्प स्पिन स्पीड 780 RPM बड़े परिवारों के लिए 8 किलोग्राम क्षमता सीमित टॉप लोड होने के कारण फ्रंट लोड की तुलना में थोड़ी ज्यादा जगह

