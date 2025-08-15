आज ही घर लाएं ये बेस्ट सेलिंग वॉशिंग मशीन, सालों साल चलेंगे कपड़ें, नहीं जाएगी उनकी रंगत
Best Selling washing machine: अगर आप एक वॉशिंग मशीन की तलाश में हैं, तो आपका इंतजार शायद खत्म होने वाला है, क्योंकि वॉशिंग मशीन को 45 फीसद की बंपर छूट पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है।
मार्केट में कई तरह की वॉशिंग मशीन मौजूद हैं, लेकिन अगर बेस्ट सेलिंग वॉशिंग मशीन की बात की जाएं, तो उसमें कुछ चुनिंदा नाम सामने आते हैं। यह वॉशिंग मशीन न सिर्फ कपड़ों को अच्छे से धुलती हैं, बल्कि सुखाने के साथ ही उनकी रंगत भी बरकरार रखती हैं। जिससे आपके कपड़े सालों साल तक चलते हैं। इन वॉशिंग मशीन को 45 फीसद छूट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है, जहां से आप सस्ते में वॉशिंग मशीन को खरीद सकते हैं। साथ ही कई तरह के एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठा सकते हैं..
यह Bosch की 10 किग्रा. वाली फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है, जो कि एआई फीचर्स के साथ आती है। साथ ही वॉशिंग मशीन 5 स्टार रेटिंग के साथ आती हैं, जिससे वॉशिंग मशीन चलने पर कम बिजली खर्च होती है। यह वॉशिंग मशीन प्रीमियम डिजाइन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसमें एआई एक्टिव वाटर प्लस और एंटी स्टेन सिस्टम मिलता है, जो इसे हर धुलाई को आसान बनाता है। साथ ही आयरन स्टीम असिस्टेंट और एंटी टॉगल फीचर आपके कपड़ों को बेहतर और लंबे समय तक नया बनाए रखते हैं।
क्यों खरीदें
10kg क्षमता
एआई एक्टिव वाटर प्लस
5 स्टार रेटिंग
14 वॉश प्रोग्राम
1400 RPM स्पिन स्पीड
क्यों खोजें विकल्प
हाई RPM पर हल्का वाइब्रेशन
कीमत थोड़ी ज्यादा
छोटे घरों में फिट करना मुश्किल
यह LG की 9 किग्रा. वाली 5 स्टार रेटिंग फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। यह बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट है। इसमें एआई डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी दी गई है। यह वॉशिंग मशीन 6 मोशन के साथ आती है, जो कपड़ों के टाइप के हिसाब से वॉश पैटर्न एडजस्ट करता है। इसमें हाईजीन स्टीम और एलर्जी केयर मोड दिया गया है, जिससे बैक्टीरिया व एलर्जन 99.9% तक हटते हैं। इसकी वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आप इसे मोबाइल से ही सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील ड्रम और 1200 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी और साफ तरीके से ड्राई करती है।
क्यों खरीदें
एआई डायरेक्ट ड्राइ
6 मोशन टेक्नोलॉजी
हाईजीन और एलर्जी केयर मोड
वाई फाई स्मार्ट कनेक्टविटी
1200 RPM स्पिन स्पीड
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
इंस्टॉलेशन में एक्सेसरीज का चार्ज अलग
यह Haier की 6 किग्रा 5 स्टार रेटिंग वाली फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जिसमें ओसियन वेब ड्रम और नियर जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी दी गई है। इसका बैलेंस क्लीन पल्सेटर और मैजिक फिल्टर कपड़ों की गहरी सफाई करता है। 780 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी ड्राई होते हैं और 40 मिनट का एवरेज वॉश साइकिल टाइम समय बचाता है। स्टेनलेस स्टील ड्रम इसे टिकाऊ और रस्ट फ्री बनाता है
क्यों खरीदें
ओसियन वेब ड्रम के साथ बेहतर सफाई
नियर जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी
5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी
स्टेनलेस स्टील ड्रम
तेज स्पिन स्पीड 780 RPM
क्यों खोजें विकल्प
कैपेसिटी छोटे परिवार तक सीमित
ड्राई मोड में थोड़ी आवाज
यह LG की 8 किग्रा 5 स्टार स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाली फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जिसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी, इन-बिल्ट हीटर और टर्बोवॉश जैसी एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। पावरफुल Punch+3 Pulsator और स्टेनलेस स्टील ड्रम कपड़ों को गहराई से साफ करते हैं। हार्ड वाटर वॉश और स्टेन क्लीन मोड इसे हर तरह के पानी और दाग-धब्बों के लिए परफेक्ट बनाते हैं। 740 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाती है, जबकि स्मार्ट इन्वर्टर मोटर कम शोर और ज्यादा टिकाऊपन देती है।
क्यों खरीदें
Wi-Fi और स्मार्ट कनेक्टिविटी
इन-बिल्ट हीटर से बेहतर हाइजीन
टर्बोवॉश और हार्ड वाटर वॉश मोड
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
इन-बिल्ट हीटर केवल चुनिंदा मोड्स में
यह वॉशिंग मशीन मीडियम साइज फैमिली के लिए परफेक्ट है। इसकी कैपेसिटी 7 Kg है। यह एक 5 स्टार इन्वर्टर वॉशिंग मशीन हैं, जो कम बिजली में चलती है। यह वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड है, जिससे कपड़े धुलने में आसानी होती है। वॉशिंग मशीन स्टीम टेक्नोलॉजी और हाई एफिशिएंसी के साथ आती है। 1200 RPM स्पिन स्पीड, 15 वॉश प्रोग्राम्स और फुली स्टेनलेस स्टील ड्रम से कपड़े जल्दी और साफ धुलते हैं।
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट हीटर & स्टीम टेक्नोलॉजी
स्टेनलेस स्टील ड्रम & बॉडी
1200 RPM
क्यों खोजें विकल्प
टॉप लोड के मुकाबले थोड़ी महंगी
बड़े कंबल, रजाई के लिए छोटी
क्यों खरीदें
AI पावर्ड i-Sense टेक्नोलॉजी
15 वॉश प्रोग्राम्स
स्टीम वॉश और इको वॉश मोड
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार के लिए कैपेसिटी कम
इंस्टॉलेशन एक्सेसरीज़ चार्ज अलग
यह गोदरेज का 6 किग्रा. वाला 5 स्टार AI पावर्ड फुली ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जो कि छोटे परिवार या कपल्स के लिए परफेक्ट है। इसमें i-Sense टेक्नोलॉजी है जो कपड़ों के लोड, टेम्परेचर और स्पिन स्पीड को खुद एडजस्ट करती है। स्टीम वॉश से बैक्टीरिया और एलर्जन हटते हैं, जबकि इको वॉश पानी और बिजली बचाता है। 15 वॉश प्रोग्राम्स, 1000 RPM स्पिन स्पीड और स्टेनलेस स्टील ड्रम के साथ यह मशीन लंबे समय तक टिकाऊ है।
यह सैमसंग की 9.5 किग्रां वाली वॉशिंग मशीन है, जो कि 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। यह एक सेमी ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो कि बड़ी फैमिली के लिए एक दमदार वॉशिंग मशीन है। इसमें एयर टर्बो ड्राइंग सिस्टम दिया गया है, जो कि कपड़ों को तेजी से सुखाने में मदद करता है, जबकि Magic Mixer तकनीक डिटर्जेंट को पानी में अच्छे से मिक्स करती है। इसमें 1300 RPM मोटर है, जो कम पानी और बिजली में बेहतरीन वॉश क्वालिटी देती है।
क्यों खरीदें
Air Turbo Drying सिस्टम से फास्ट ड्राई
Magic Mixer से डिटर्जेंट का सही मिक्स
1300 RPM मोटर से तेज़ वॉश और ड्राई
क्यों खोजें विकल्प
महंगी
छोटे घर के लिए नहीं
