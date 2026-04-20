बिजली का बिल होगा 65% तक कम! ₹3,000 से शुरू हैं ये हाई एयर डिलीवरी वाले BLDC पंखे, Amazon पर मची है लूट

Apr 20, 2026 09:40 am IST

BLDC पंखे अपनी ब्रशलेस तकनीक के कारण कम बिजली में भी एयर कंडीशनर जैसी तेज़ हवा देते हैं और पारंपरिक पंखों के मुकाबले 65% तक बिजली बिल कम करते हैं। रिमोट कंट्रोल और स्मार्ट फीचर्स से लैस ये पंखे भीषण गर्मी में भी आपको बिना शोर के बेहतरीन कूलिंग और बड़ी बचत का अनुभव प्रदान करते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

भारत में BLDC पंखे घरेलू उपकरणों की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं। इन पंखों की सबसे बड़ी खूबी इनकी ऊर्जा दक्षता है; जहाँ एक साधारण सीलिंग फैन 75-80 वॉट बिजली की खपत करता है, वहीं एक स्मार्ट BLDC पंखा मात्र 28 से 35 वॉट में उतनी ही हवा देता है। इसका सीधा मतलब है कि आप अपने वार्षिक बिजली बिल में लगभग 1500 रूपये तक की बचत कर सकते हैं। यह तकनीक न केवल किफायती है, बल्कि इन्वर्टर पर चलने के दौरान भी साधारण पंखों के मुकाबले 3 गुना अधिक बैकअप प्रदान करती है।

आधुनिक BLDC पंखे रिमोट कंट्रोल और कई स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं। इनमें अक्सर स्लीप मोड, टाइमर और बूस्ट मोड जैसे विकल्प मिलते हैं, जो रात के समय आपकी नींद को आरामदायक बनाते हैं। इन पंखों की मोटर पारंपरिक मोटरों के मुकाबले कम गर्म होती है, जिससे इनकी उम्र भी लंबी होती है। अमेजन पर Atomberg Renesa और Crompton Energion जैसे मॉडल अपनी बेहतरीन एयर डिलीवरी और स्टाइलिश डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। यदि आप इस गर्मी में बिना शोर और कम खर्च में AC जैसी ठंडक चाहते हैं, तो BLDC पंखे एक स्मार्ट निवेश साबित होंगे।

Havells FAB BLDC एक आधुनिक और ऊर्जा-कुशल सीलिंग फैन है, जो विशेष रूप से उन घरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ बिजली की बचत और स्टाइलिश लुक दोनों को प्राथमिकता दी जाती है। यह BLDC तकनीक पर आधारित है, जो साधारण पंखों के मुकाबले 65% तक बिजली की बचत कर सकता है। 3,499 रूपये की किफायती कीमत और 3 साल की लंबी वारंटी के साथ, यह पंखा मध्यम वर्ग के भारतीय परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसका डेनिम ब्लू कलर आपके कमरे के इंटीरियर को एक प्रीमियम और मॉडर्न टच देता है।

Specifications विशेष फीचर्स रिवर्स रोटेशन, बूस्ट, स्लीप, ब्रीज और मॉप मोड्स वारंटी 3 साल की व्यापक वारंटी कंट्रोल रिमोट कंट्रोल बिजली की खपत 30 वॉट क्यों खरीदें बिजली बिल में भारी कटौती स्मार्ट रिमोट फीचर्स रिवर्स रोटेशन कम शोर क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक सेंसर की रेंज

Goldmedal ORYZO BLDC एक उच्च प्रदर्शन वाला और ऊर्जा-कुशल सीलिंग फैन है, जिसे घर और ऑफिस दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पंखा BEE 5-स्टार रेटेड है, जो आधुनिक BLDC तकनीक का उपयोग करके बिजली के बिलों में भारी कटौती करता है। 2,899 रूपये की डिस्काउंटेड कीमत पर, यह बजट में आने वाला एक प्रीमियम स्मार्ट पंखा है। इसका एंजेल व्हाइट कलर और स्लीक डिजाइन आपके इंटीरियर को एक साफ और आधुनिक लुक देता है।

Specifications स्पीड (RPM) 350 RPM मोटर मटेरियल शुद्ध तांबा वारंटी 3 साल की व्यापक वारंटी रेटिंग BEE 5-Star Certified क्यों खरीदें 65% तक बिजली बचत एंटी-डस्ट कोटिंग शानदार रिमोट फीचर्स शांत संचालन इन्वर्टर पर लंबी लाइफ क्यों खोजें विकल्प रिवर्स मोड उपलब्ध नहीं

Orient Electric I Tome Pro ओरिएंट ब्रांड का सबसे अधिक ऊर्जा-कुशल पंखा है। यह पंखा उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो आधुनिक तकनीक और बिजली की बचत के साथ-साथ स्टाइलिश लुक की तलाश में हैं। यह BEE 5-स्टार रेटेड पंखा है जो BLDC तकनीक का उपयोग करता है, जिससे बिजली के बिल में 65% तक की कमी आती है। 3,499 रूपये की कीमत में यह एक प्रीमियम अनुभव और 3 साल की वारंटी प्रदान करता है।

Specifications वारंटी 3 साल की व्यापक वारंटी विशेष फीचर स्पीड इंडिकेटर LED लाइट्स कंट्रोल स्मार्ट रिमोट एयर डिलीवरी 220 CMM क्यों खरीदें इन्वर्टर पर बेहतर प्रदर्शन स्मार्ट रिमोट कंट्रोल लंबा जीवनकाल स्मार्ट LED इंडिकेटर क्यों खोजें विकल्प रिवर्स मोड का अभाव सेंसर लोकेशन

Colorbot Helix एक बेहद आधुनिक और बजट-फ्रेंडली स्मार्ट सीलिंग फैन है। यह पंखा उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स जैसे कि रिवर्स मोड और LED इंडिकेटर चाहते हैं। 2,999 रूपये की किफायती कीमत पर मिलने वाला यह पंखा BEE 5-स्टार रेटेड है और बिजली के बिल में 65% तक की बचत करने का दावा करता है। इसका अर्बन ओक फिनिश आपके कमरे को एक नेचुरल और क्लासी लुक देता है।

Specifications विशेष फीचर्स रिवर्स रोटेशन, LED स्पीड इंडिकेटर, स्मार्ट रिमोट वारंटी 4 साल की लंबी वारंटी मोटर 100% कॉपर वाइंडिंग एयर डिलीवरी 220 CMM क्यों खरीदें 4 साल की वारंटी स्मार्ट रिमोट और LED अत्यधिक ऊर्जा कुशल कॉपर मोटर क्यों खोजें विकल्प इंस्टालेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क

QAWACHH Voice Command Fan Light एक प्रीमियम और आधुनिक 'ब्लेडलेस' पंखा है जो झूमर के साथ आता है। यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने घर को स्मार्ट और लग्जरी लुक देना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका वॉयस कमांड फीचर है, जिससे आप बिना रिमोट छुए सिर्फ बोलकर पंखे और लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। 12,599 रूपये की कीमत वाला यह प्रोडक्ट बेडरूम और लिविंग रूम के इंटीरियर को पूरी तरह बदल सकता है।

Specifications वारंटी 6 महीने की वारंटी डायमेंशन 24 x 24 x 6 इंच फैन स्पीड 6-स्पीड सेटिंग्स लाइटिंग डिमेबल 3-कलर LED लाइट्स स्मार्ट फीचर वॉयस कमांड और रिमोट कंट्रोल क्यों खरीदें वॉयस कंट्रोल सुविधा सुरक्षित और ब्लेडलेस 3-इन-1 लाइटिंग 6-स्पीड ब्लोअर क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी अधिक केवल 6 महीने की वारंटी

Atomberg Renesa Enzel भारत में BLDC तकनीक के अग्रदूत माने जाने वाले ब्रांड एटमबर्ग का एक प्रीमियम और ऊर्जा-कुशल मॉडल है। यह पंखा BEE 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है, जो साधारण पंखों के मुकाबले 65% तक बिजली की बचत सुनिश्चित करता है। 3,599 रूपये की कीमत पर उपलब्ध यह पंखा अपने स्लीक डिज़ाइन और LED स्पीड इंडिकेटर के साथ आपके कमरे के इंटीरियर को एक नया और आधुनिक लुक देता है।

Specifications वारंटी 3 साल की व्यापक वारंटी विशेष फीचर LED स्पीड इंडिकेटर और फॉल्स सीलिंग कम्पैटिबिलिटी कंट्रोल स्मार्ट IR रिमोट शोर का स्तर 57 dB से कम एयर डिलीवरी 225 CMM बिजली की खपत मात्र 35 वॉट क्यों खरीदें भारी बिजली बचत बेहद शांत संचालन भारी बिजली बचत क्यों खोजें विकल्प इंस्टालेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क

KUHL Arctis A4 एक क्रांतिकारी और ऊर्जा-कुशल सीलिंग फैन है, जो आधुनिक BLDC तकनीक से लैस है। यह पंखा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बिजली बिल और हाई-टेक फीचर्स की तलाश में हैं। यह BEE 5-स्टार रेटेड और ISI मार्क के साथ आता है, जो इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रमाण है। 2,899 रूपये की किफायती कीमत और सिल्वर मिस्ट फिनिश इसे किसी भी आधुनिक घर या ऑफिस के लिए एक स्टाइलिश विकल्प बनाता है।

Specifications रेटिंग BEE 5-Star Certified & ISI Marked वारंटी 2 साल की मानक वारंटी + मोटर पर 5 साल की वारंटी मटेरियल एल्युमिनियम कंट्रोल स्मार्ट IR रिमोट क्यों खरीदें अतुलनीय बिजली बचत लंबी मोटर वारंटी एरोडायनामिक डिजाइन स्मार्ट रिमोट फीचर्स क्यों खोजें विकल्प IR रिमोट की सीमा सर्दियों के लिए रिवर्स रोटेशन फीचर नहीं

DIGISMART Storm BLDC बजट सेगमेंट में आने वाला एक बेहद शक्तिशाली और ऊर्जा-कुशल सीलिंग फैन है। 1,999 रूपये की किफायती कीमत पर, यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो सबसे कम खर्च में BLDC तकनीक और स्मार्ट फीचर्स का लाभ उठाना चाहते हैं। यह पंखा न केवल बिजली के बिल में 65% तक की बचत करता है, बल्कि इसमें रिवर्स मोड जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं जो आमतौर पर महंगे मॉडल्स में मिलते हैं।

Specifications वारंटी 5 साल की लंबी वारंटी मोटर डबल बॉल बेयरिंग BLDC मोटर विशेष फीचर्स रिवर्स मोड, स्मार्ट मेमोरी, टाइमर, बूस्ट मोड शोर का स्तर 57 dB (अल्ट्रा-साइलेंट ऑपरेशन) एयर डिलीवरी 225 CMM क्यों खरीदें असाधारण वारंटी बहुमुखी उपयोग स्मार्ट मेमोरी फंक्शन उच्च वायु वितरण क्यों खोजें विकल्प ब्रांड उपस्थिति रिमोट सेंसर

LUKER Nano XL एक बजट-फ्रेंडली और ऊर्जा-कुशल सीलिंग फैन है, जिसे मध्यम आकार के कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह BEE 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है, जो बिजली के बिल में 65% तक की बचत सुनिश्चित करता है। 2,249 रूपये की आकर्षक कीमत पर, यह पंखा रिवर्स मोड और स्मार्ट रिमोट जैसे आधुनिक फीचर्स प्रदान करता है, जो आमतौर पर केवल महंगे मॉडल्स में ही मिलते हैं।