बिजली का बिल होगा 65% तक कम! ₹3,000 से शुरू हैं ये हाई एयर डिलीवरी वाले BLDC पंखे, Amazon पर मची है लूट
BLDC पंखे अपनी ब्रशलेस तकनीक के कारण कम बिजली में भी एयर कंडीशनर जैसी तेज़ हवा देते हैं और पारंपरिक पंखों के मुकाबले 65% तक बिजली बिल कम करते हैं। रिमोट कंट्रोल और स्मार्ट फीचर्स से लैस ये पंखे भीषण गर्मी में भी आपको बिना शोर के बेहतरीन कूलिंग और बड़ी बचत का अनुभव प्रदान करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारत में BLDC पंखे घरेलू उपकरणों की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं। इन पंखों की सबसे बड़ी खूबी इनकी ऊर्जा दक्षता है; जहाँ एक साधारण सीलिंग फैन 75-80 वॉट बिजली की खपत करता है, वहीं एक स्मार्ट BLDC पंखा मात्र 28 से 35 वॉट में उतनी ही हवा देता है। इसका सीधा मतलब है कि आप अपने वार्षिक बिजली बिल में लगभग 1500 रूपये तक की बचत कर सकते हैं। यह तकनीक न केवल किफायती है, बल्कि इन्वर्टर पर चलने के दौरान भी साधारण पंखों के मुकाबले 3 गुना अधिक बैकअप प्रदान करती है।
आधुनिक BLDC पंखे रिमोट कंट्रोल और कई स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं। इनमें अक्सर स्लीप मोड, टाइमर और बूस्ट मोड जैसे विकल्प मिलते हैं, जो रात के समय आपकी नींद को आरामदायक बनाते हैं। इन पंखों की मोटर पारंपरिक मोटरों के मुकाबले कम गर्म होती है, जिससे इनकी उम्र भी लंबी होती है। अमेजन पर Atomberg Renesa और Crompton Energion जैसे मॉडल अपनी बेहतरीन एयर डिलीवरी और स्टाइलिश डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। यदि आप इस गर्मी में बिना शोर और कम खर्च में AC जैसी ठंडक चाहते हैं, तो BLDC पंखे एक स्मार्ट निवेश साबित होंगे।
1. Havells FAB BLDC Ceiling Fan 1200mm, 380 RPM, Savings upto 65%, Reverse Rotation, 4 Modes (Boost, Sleep, Breeze, Mop), Low Wattage 30W, Low Noise, Air Flow:225 CMM, 3 Year Warranty, Denim Blue
Havells FAB BLDC एक आधुनिक और ऊर्जा-कुशल सीलिंग फैन है, जो विशेष रूप से उन घरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ बिजली की बचत और स्टाइलिश लुक दोनों को प्राथमिकता दी जाती है। यह BLDC तकनीक पर आधारित है, जो साधारण पंखों के मुकाबले 65% तक बिजली की बचत कर सकता है। 3,499 रूपये की किफायती कीमत और 3 साल की लंबी वारंटी के साथ, यह पंखा मध्यम वर्ग के भारतीय परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसका डेनिम ब्लू कलर आपके कमरे के इंटीरियर को एक प्रीमियम और मॉडर्न टच देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली बिल में भारी कटौती
स्मार्ट रिमोट फीचर्स
रिवर्स रोटेशन
कम शोर
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक
सेंसर की रेंज
2. Goldmedal ORYZO BLDC 1200mm BEE Certified 5 Star Rated Ceiling Fan For Home and Office | Remote Control | Anti Dust | Smooth & Silent Operation (Angel White)
Goldmedal ORYZO BLDC एक उच्च प्रदर्शन वाला और ऊर्जा-कुशल सीलिंग फैन है, जिसे घर और ऑफिस दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पंखा BEE 5-स्टार रेटेड है, जो आधुनिक BLDC तकनीक का उपयोग करके बिजली के बिलों में भारी कटौती करता है। 2,899 रूपये की डिस्काउंटेड कीमत पर, यह बजट में आने वाला एक प्रीमियम स्मार्ट पंखा है। इसका एंजेल व्हाइट कलर और स्लीक डिजाइन आपके इंटीरियर को एक साफ और आधुनिक लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
65% तक बिजली बचत
एंटी-डस्ट कोटिंग
शानदार रिमोट फीचर्स
शांत संचालन
इन्वर्टर पर लंबी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
रिवर्स मोड उपलब्ध नहीं
3. Orient Electric Uniquely Designed I Tome Pro 1200 mm BLDC Ceiling Fan with Remote | BEE 5-Star Rated Energy Efficient Fan | High Air Delivery, 3 Years Warranty by Orient - Space Grey
Orient Electric I Tome Pro ओरिएंट ब्रांड का सबसे अधिक ऊर्जा-कुशल पंखा है। यह पंखा उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो आधुनिक तकनीक और बिजली की बचत के साथ-साथ स्टाइलिश लुक की तलाश में हैं। यह BEE 5-स्टार रेटेड पंखा है जो BLDC तकनीक का उपयोग करता है, जिससे बिजली के बिल में 65% तक की कमी आती है। 3,499 रूपये की कीमत में यह एक प्रीमियम अनुभव और 3 साल की वारंटी प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन्वर्टर पर बेहतर प्रदर्शन
स्मार्ट रिमोट कंट्रोल
लंबा जीवनकाल
स्मार्ट LED इंडिकेटर
क्यों खोजें विकल्प
रिवर्स मोड का अभाव
सेंसर लोकेशन
4. Colorbot Helix BLDC Ceiling Fans 1200mm | BEE 5 Star Rated | 370 RPM | Savings up to 65% | Remote Control (Boost, Timer, LED, Reverse Mode) | 4 Years Warranty (Urban Oak)
Colorbot Helix एक बेहद आधुनिक और बजट-फ्रेंडली स्मार्ट सीलिंग फैन है। यह पंखा उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स जैसे कि रिवर्स मोड और LED इंडिकेटर चाहते हैं। 2,999 रूपये की किफायती कीमत पर मिलने वाला यह पंखा BEE 5-स्टार रेटेड है और बिजली के बिल में 65% तक की बचत करने का दावा करता है। इसका अर्बन ओक फिनिश आपके कमरे को एक नेचुरल और क्लासी लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4 साल की वारंटी
स्मार्ट रिमोट और LED
अत्यधिक ऊर्जा कुशल
कॉपर मोटर
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टालेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क
5. QAWACHH Voice Commmand Square Ceiling Fan Light Stealth Chandelier with Remote Control LED Fan Dimmable Three-color Dimming Led Lights (Bladeless)
QAWACHH Voice Command Fan Light एक प्रीमियम और आधुनिक 'ब्लेडलेस' पंखा है जो झूमर के साथ आता है। यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने घर को स्मार्ट और लग्जरी लुक देना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका वॉयस कमांड फीचर है, जिससे आप बिना रिमोट छुए सिर्फ बोलकर पंखे और लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। 12,599 रूपये की कीमत वाला यह प्रोडक्ट बेडरूम और लिविंग रूम के इंटीरियर को पूरी तरह बदल सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वॉयस कंट्रोल सुविधा
सुरक्षित और ब्लेडलेस
3-इन-1 लाइटिंग
6-स्पीड ब्लोअर
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी अधिक
केवल 6 महीने की वारंटी
6. atomberg Renesa Enzel 1200mm BLDC Ceiling Fan with Remote Control | BEE 5 star Rated Energy Efficient Ceiling Fan | High Air Delivery with LED Indicators| 3 Year Warranty (Seasand Ivory)
Atomberg Renesa Enzel भारत में BLDC तकनीक के अग्रदूत माने जाने वाले ब्रांड एटमबर्ग का एक प्रीमियम और ऊर्जा-कुशल मॉडल है। यह पंखा BEE 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है, जो साधारण पंखों के मुकाबले 65% तक बिजली की बचत सुनिश्चित करता है। 3,599 रूपये की कीमत पर उपलब्ध यह पंखा अपने स्लीक डिज़ाइन और LED स्पीड इंडिकेटर के साथ आपके कमरे के इंटीरियर को एक नया और आधुनिक लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
भारी बिजली बचत
बेहद शांत संचालन
भारी बिजली बचत
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टालेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क
7. KUHL Arctis A4 1200 mm BLDC 65% Power Saving BLDC Ceiling Fan With Remote | BEE 5 Star Rated & ISI Marked | High Air Flow | 5 Year Warranty on Motor | Silver Mist
KUHL Arctis A4 एक क्रांतिकारी और ऊर्जा-कुशल सीलिंग फैन है, जो आधुनिक BLDC तकनीक से लैस है। यह पंखा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बिजली बिल और हाई-टेक फीचर्स की तलाश में हैं। यह BEE 5-स्टार रेटेड और ISI मार्क के साथ आता है, जो इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रमाण है। 2,899 रूपये की किफायती कीमत और सिल्वर मिस्ट फिनिश इसे किसी भी आधुनिक घर या ऑफिस के लिए एक स्टाइलिश विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अतुलनीय बिजली बचत
लंबी मोटर वारंटी
एरोडायनामिक डिजाइन
स्मार्ट रिमोट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
IR रिमोट की सीमा
सर्दियों के लिए रिवर्स रोटेशन फीचर नहीं
8. DIGISMART Storm 1200 MM BLDC Ceiling Fan with Remote, 28W Energy Efficient, 225 CMM Air Delivery, 65% Power Saving, Low Noise, Reverse Mode, Smart Memory, 3 Blade, 5 Year Warranty, Smoke Brown
DIGISMART Storm BLDC बजट सेगमेंट में आने वाला एक बेहद शक्तिशाली और ऊर्जा-कुशल सीलिंग फैन है। 1,999 रूपये की किफायती कीमत पर, यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो सबसे कम खर्च में BLDC तकनीक और स्मार्ट फीचर्स का लाभ उठाना चाहते हैं। यह पंखा न केवल बिजली के बिल में 65% तक की बचत करता है, बल्कि इसमें रिवर्स मोड जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं जो आमतौर पर महंगे मॉडल्स में मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
असाधारण वारंटी
बहुमुखी उपयोग
स्मार्ट मेमोरी फंक्शन
उच्च वायु वितरण
क्यों खोजें विकल्प
ब्रांड उपस्थिति
रिमोट सेंसर
9. LUKER JVLuker USA Nano XL 1200mm BLDC Ceiling Fans with Remote, BEE 5 star Rated Energy Efficient Ceiling Fan for Living Room, High Air Delivery with Reverse Mode & 2 Year Warranty- Brown
LUKER Nano XL एक बजट-फ्रेंडली और ऊर्जा-कुशल सीलिंग फैन है, जिसे मध्यम आकार के कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह BEE 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है, जो बिजली के बिल में 65% तक की बचत सुनिश्चित करता है। 2,249 रूपये की आकर्षक कीमत पर, यह पंखा रिवर्स मोड और स्मार्ट रिमोट जैसे आधुनिक फीचर्स प्रदान करता है, जो आमतौर पर केवल महंगे मॉडल्स में ही मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती और कुशल
रिवर्स मोड सुविधा
लो-वोल्टेज पर भी बेहतर प्रदर्शन
स्मार्ट RF रिमोट
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 साल की वारंटी
सर्विस सेंटर की उपलब्धता कुछ क्षेत्रों में सीमित
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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