एक टिप्सटर ने खुलासा किया है कि सैमसंग के किस डिवाइस को लेटेस्ट Android 16 अपडेट कब दिया जाएगा। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका फोन लिस्ट में है या नहीं।  

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 09:02 PM
आपके Samsung फोन को कब मिलेगा Android 16 अपडेट? लीक्ड लिस्ट में खुलासा

साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung का फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है और ब्रैंड के डिवाइसेज को जल्द Android 16 पर आधारित OneUI 8 अपडेट मिलने वाला है। सैमसंग ने बेशक अब तक इस बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन चुनिंदा लीक्स से बड़ा खुलासा हुआ है। टिप्सटर ने बताया है कि किस सैमसंग स्मार्टफोन को लेटेस्ट अपडेट कब मिलेगा।

लोकप्रिय टिप्सटर Alfaturk ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए नई जानकारी का खुलासा किया है। नए लीक्स की मानें तो Samsung अपनी S-सीरीज, फोल्डेबल लाइनअप, A-सीरीज, M-सीरीज, टैबलेट्स और स्मार्टवॉच सभी को नया अपडेट देने वाला है। आइए बताएं कि किस डिवाइस को नया अपडेट कब मिलेगा।

Galaxy S सीरीज और फोल्डेबल

18 सितंबर: सबसे पहले, Galaxy S25 सीरीज (S25, S25+, और S25 Ultra) को नया अपडेट मिलेगा।

25 सितंबर: इसके बाद, Galaxy S24 सीरीज (S24, S24+, S24 FE, और S24 Ultra) और Galaxy S25 Edge के लिए अपडेट जारी होगा।

2 अक्टूबर: Galaxy S23 सीरीज और Galaxy S21 FE 5G को भी इस तारीख से अपडेट मिलने की उम्मीद है।

6 अक्टूबर: Galaxy S22 लाइनअप और पुराने फोल्डेबल (Galaxy Z Fold 4, Flip 4) के लिए भी नया सॉफ्टवेयर आएगा।

ये भी पढ़ें:Flipkart Big Billion Days सेल में सबसे सस्ते मिलेंगे ये स्मार्टफोन, टॉप-5 डील्स

फोल्डेबल डिवाइस की टाइमलाइन

2 अक्टूबर: Galaxy Z Fold 6 और Galaxy Z Flip 6 को अपडेट मिलना शुरू होगा।

13 अक्टूबर: Galaxy Z Fold 5 और Galaxy Z Flip 5 के लिए अपडेट जारी हो सकता है।

Galaxy A और M सीरीज

25 सितंबर: Galaxy A56 5G और A36 5G को सबसे पहले अपडेट मिलेगा। इसके बाद अक्टूबर में अन्य A-सीरीज के मॉडल जैसे A55, A54, A52S और A53 को भी अपडेट मिलेगा।

20 अक्टूबर: Galaxy M34 5G के साथ M-सीरीज के लिए रोलआउट शुरू होगा। इसके बाद M33 5G और M15 5G जैसे मॉडल को अपडेट मिलेगा।

टैबलेट और स्मार्टवॉच

टैबलेट: सैमसंग के टैबलेट लाइनअप को अक्टूबर से अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा।

1 अक्टूबर: सबसे पहले Galaxy Tab S10 Ultra और Tab S10+ सीरीज को अपडेट मिलेगा।

13 और 23 अक्टूबर: इसके बाद Tab S9 FE, Tab S9 Ultra और पुराने Tab S8 मॉडल को नया सॉफ्टवेयर मिलेगा।

नवंबर: Galaxy Tab Active और Tab A9 जैसी बजट सीरीज को अपडेट मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:Galaxy S24 का Snapdragon 8 Gen 3 वेरियंट लॉन्च, फेस्टिव सेल में मिलेगी छूट

स्मार्टवॉच:

1 अक्टूबर: Galaxy Watch 7, Watch FE और Watch 6 सीरीज के लिए One UI 8 Watch का अपडेट शुरू होगा।

नवंबर: Watch 5 और Watch 4 सीरीज को भी नया वर्जन मिल सकता है।

बता दें, ये लीक्स लिमिटेड मार्केट्स में लागू हो सकते हैं और अभी सैमसंग ने इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। ऐसे में अगले कुछ सप्ताह में आधिकारिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

