खुशखबरी! OnePlus के इन 13 पुराने फोन्स को मिलेगा OxygenOS 16 अपडेट, देखें पूरी लिस्ट

OnePlus जल्द ही OxygenOS 16 अपडेट रिलीज करेगा। नया अपडेट OnePlus के फ्लैगशिप मॉडल्स के लिए अक्टूबर से शुरू होगा, उसके बाद मिड-रेंज और Nord सीरीज और अन्य किफायती मॉडल्स पर रोल-आउट होगा। जानें अपडेट के बाद क्या बदलेगा:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 09:12 AM
खुशखबरी! OnePlus के इन 13 पुराने फोन्स को मिलेगा OxygenOS 16 अपडेट, देखें पूरी लिस्ट

OnePlus यूजर्स लंबे समय से Android 16-आधारित OxygenOS 16 के रिलीज का इंतज़ार कर रहे हैं, और अब संकेत मिल रहे हैं कि यह अपडेट जल्दी उपलब्ध होगा। Gizmochina की एक रिपोर्ट के अनुसार, OnePlus ने कई डिवाइस पर Closed Beta टेस्टिंग शुरू कर दी है, जैसे कि OnePlus 13 और 13s। रिपोर्ट्स के अनुसार, OxygenOS 16 अपडेट की स्थिर रिलीज संभवतः अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। शुरुआत फ्लैगशिप OnePlus मॉडलों से होगी बाद में बजट और मिड-बजट के डिवाइसों में रोल-आउट होगा।अपडेट के बाद Android 16 के नए फीचर्स, बेहतर नोटिफिकेशन ग्रुपिंग, लॉक स्क्रीन विजेट्स, नया Quick Settings UI और प्राइवेसी सिक्योरिटी सुधार शामिल होंगे।

OnePlus के इन फोन्स को मिलेगा OxygenOS 16 अपडेट

OnePlus के फ्लैगशिप फोन्स

OnePlus 13

OnePlus 13s

OnePlus 13R

OnePlus 13T

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

ये भी पढ़ें:UPI इस्तेमाल करते हैं तो जरूर जानें ये 5 बातें वरना हो सकता है फ्रॉड!

OnePlus Nord series

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite

OnePlus foldables and tablets

OnePlus Open

OnePlus Pad

OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad 2

OxygenOS 16 के बाद फोन में मिलेंगे ये नए फीचर्स

अब बात करते हैं OxygenOS 16 के नए फीचर्स की यह अपडेट Android 16 के कई नये बदलावों के साथ आएगा redesigned Quick Settings मेन्यू, notification grouping, सुरक्षा-और-प्राइवेसी सुधार, lock screen widgets जैसे weather और calendar विजेट्स, कुछ नए क्लॉक स्टाइल्स जिन्हें लॉक स्क्रीन पर customise किया जा सकेगा, और Quick Settings को यूजर्स के अनुसार drag-and-drop टॉगल्स के साथ personalize किया जा सकेगा। ये फीचर्स UX को और अधिक इंटरेक्टिव और उपयोग में आसान बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:₹5000 सस्ता हुआ Motorola का 12GB रैम, 32MP सेल्फी कैमरा फोन, 3 साल तक रहेगा नया
