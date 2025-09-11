खुशखबरी! OnePlus के इन 13 पुराने फोन्स को मिलेगा OxygenOS 16 अपडेट, देखें पूरी लिस्ट

OnePlus जल्द ही OxygenOS 16 अपडेट रिलीज करेगा। नया अपडेट OnePlus के फ्लैगशिप मॉडल्स के लिए अक्टूबर से शुरू होगा, उसके बाद मिड-रेंज और Nord सीरीज और अन्य किफायती मॉडल्स पर रोल-आउट होगा। जानें अपडेट के बाद क्या बदलेगा:

Follow Us on

Thu, 11 Sep 2025 09:12 AM

OnePlus यूजर्स लंबे समय से Android 16-आधारित OxygenOS 16 के रिलीज का इंतज़ार कर रहे हैं, और अब संकेत मिल रहे हैं कि यह अपडेट जल्दी उपलब्ध होगा। Gizmochina की एक रिपोर्ट के अनुसार, OnePlus ने कई डिवाइस पर Closed Beta टेस्टिंग शुरू कर दी है, जैसे कि OnePlus 13 और 13s। रिपोर्ट्स के अनुसार, OxygenOS 16 अपडेट की स्थिर रिलीज संभवतः अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। शुरुआत फ्लैगशिप OnePlus मॉडलों से होगी बाद में बजट और मिड-बजट के डिवाइसों में रोल-आउट होगा।अपडेट के बाद Android 16 के नए फीचर्स, बेहतर नोटिफिकेशन ग्रुपिंग, लॉक स्क्रीन विजेट्स, नया Quick Settings UI और प्राइवेसी सिक्योरिटी सुधार शामिल होंगे।

OnePlus के इन फोन्स को मिलेगा OxygenOS 16 अपडेट OnePlus के फ्लैगशिप फोन्स OnePlus 13

OnePlus 13s

OnePlus 13R

OnePlus 13T

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus Nord series OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite

OnePlus foldables and tablets OnePlus Open

OnePlus Pad

OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad 2