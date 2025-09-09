खुशखबरी! इतनी होगी iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max की कीमतें, जानें भारत, US, दुबई, UK में कितना होगा प्राइस Here is iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max price In India USA Dubai Canada UK check all features color variant, Gadgets Hindi News - Hindustan
खुशखबरी! इतनी होगी iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max की कीमतें, जानें भारत, US, दुबई, UK में कितना होगा प्राइस

Apple आज 9 सितंबर को iPhone 17 सीरीज को लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें iPhone 17, Air, Pro और Pro Max शामिल हैं। आइए लॉन्च से पहले आपको बताते हैं कि किस देश में आईफोन की कितनी कीमत हो सकती है:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 01:13 PM
iPhone 17 का लॉन्च आज 9 सितंबर 2025 को "Awe Dropping" इवेंट में होगा। इस ग्लोबल इवेंट को आप रात 10:30 बजे से लाइव देख सकते हैं। ये इवेंट Apple की वेबसाइट, Apple TV ऐप और YouTube पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। iPhone 17 के भारत में प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से और बिक्री 19 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है। एप्पल इस साल केवल 5.5 मिलीमीटर मोटाई वाला एक नया अल्ट्रा-थिन iPhone 17 Air लाने की तैयारी कर रहा है। सभी चार डिवाइस Apple के नए A19 चिप पर चलेंगे, जबकि Pro मॉडल्स में A19 Pro चिप होगी, जो TSMC की 3-नैनोमीटर प्रोसेस पर आधारित है। इसका मतलब है नए आईफोन बेहतर एफिशिएंसी और तेज परफॉर्मेंस के साथ आएंगे। अब सबसे ज्यादा जरूरी जानकरी जिसके का हर कोई इंतज़ार कर रहा है वो है iPhone 17 सीरीज के प्राइस और स्पेक्स। इस आर्टिकल हम आपको इन्ही दोनों जरूरी जानकारी से रू-ब-रू करा रहे हैं:

iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air, iPhone 17 की भारत, अमेरिका, दुबई, यूके और कनाडा में कीमतें (लीक)

नई सीरीज पिछले साल के iPhone 16 की तुलना में ज़्यादा महंगी होने वाली है।

Apple iPhone 17 Pro: Apple 18 Pro की कीमत भारत में 1,34,990 रुपये अमेरिका में $1,499, दुबई में AED 5,633, CAD 2,117 और यूके में £1,133 हो सकती है।

iPhone 17 Pro Max: इसकी कीमत 1,64,990 रुपये हो सकती है। वहीं अमेरिका में इसकी कीमत 1,999 डॉलर, ब्रिटेन में इसकी कीमत 6,999 दिरहम (1,385 पाउंड) और कनाडा में इसकी कीमत 2,587 कैनेडियन डॉलर होने की उम्मीद है।

iPhone 17 Air: भारत में इसकी कीमत 99,990 रुपये, दुबई में इसकी कीमत 4,172 दिरहम (4,172 डॉलर), अमेरिका में इसकी कीमत 1,133 डॉलर, कनाडा में इसकी कीमत 1,568 कैनेडियन डॉलर और ब्रिटेन में इसकी कीमत 840 पाउंड होने का अनुमान है।

iPhone 17: भारत में इसकी कीमत 89,990 रुपये, दुबई में इसकी कीमत 3,755 दिरहम (3,755 डॉलर), अमेरिका में इसकी कीमत 899 डॉलर (755 पाउंड) और कनाडा में इसकी कीमत 1,411 कैनेडियन डॉलर होने की अफवाह है।

कल iPhone 17 के लॉन्च से पहले ₹12,000 तक सस्ते हुए iPhone 16 सीरीज के सभी फोन्स
