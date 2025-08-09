तय वक्त पर अपने आप लग जाएगा WhatsApp कॉल, क्या आपको पता है ये ट्रिक? Here is how you can schedule a whatsapp call by following simple steps, Gadgets Hindi News - Hindustan
Here is how you can schedule a whatsapp call by following simple steps

मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp यूज करने वाले ज्यादातर यूजर्स नहीं जानते कि वे आसानी से कॉल्स शेड्यूल कर सकते हैं। इस फीचर के साथ तय वक्त पर अपने आप कॉल लग जाता है और लोग उसमें जुड़ सकते हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 08:01 PM
आज के डिजिटल दौर में ऑफिस मीटिंग या बिजनेस डिस्कशन के लिए कहीं आने-जाने की जरूरत नहीं है। अब यूजर्स मोबाइल या कंप्यूटर से ही ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ सकते हैं। इसी विकल्प को और बेहतर बनाने के लिए WhatsApp ने ग्रुप कॉल शेड्यूल करने का Event फीचर दिया है। नए फीचर से आप सीधे WhatsApp पर ही मीटिंग कॉल की डेट, टाइम और डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं, जिससे अलग-अलग ऐप्स का इस्तेमाल करने का झंझट खत्म हो जाता है।

यूजर्स इस फीचर का इस्तेमाल एंड्रॉयड, iOS, वेब, मैक और विंडोज सभी प्लेटफॉर्म पर WhatsApp में कर सकते हैं। इसके साथ स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे कॉल के दौरान प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट्स आसानी से दिखाए जा सकते हैं। इवेंट क्रिएट करते समय आप मीटिंग का नाम, जगह और इसके खत्म होने का टाइम भी जोड़ सकते हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर मीटिंग लिंक बनाकर भेज सकते हैं।

अगर आप ग्रुप कॉल शेड्यूल करते हैं तो आपका कॉल तय वक्त पर लग जाता है और सभी आसानी से इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

WhatsApp ग्रुप में कॉल शेड्यूल करने के आसान स्टेप्स

1. WhatsApp ओपन करें और उस ग्रुप में जाएं जिसमें कॉल सेट करनी है।

2. चैट बॉक्स में पेपरक्लिप आइकन टच करके ‘इवेंट’ ऑप्शन चुनें।

3. ‘क्रिएट इवेंट’ पर क्लिक करें और मीटिंग का नाम एंटर करें।

4. डेट और टाइम सेट करें।

5. अगर लिंक से मीटिंग या कॉल शुरू करना है, तो लिंक ऑप्शन ऑन करें और भेज दें।

शेड्यूल करने के बाद तय समय पर ग्रुप के सभी मेंबर्स को कॉल में शामिल होने का नोटिफिकेशन मिलेगा। ध्यान रहे, यह सुविधा केवल ग्रुप्स के लिए है, पर्सनल चैट पर कॉल शेड्यूल नहीं की जा सकतीं। हालांकि आप चाहें तो कॉल लिंक बनाकर किसी को भी भेज सकते हैं।

Whatsapp Whatsapp Latest News Whatsapp Latest Feature अन्य..

