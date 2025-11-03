फोन से निकलेंगे पैसे! जानिए ATM Card के बिना कार्ड कैश निकालने का आसान तरीका

संक्षेप: डेबिट कार्ड नहीं है या भूल गए तो कोई बात नहीं UPI/QR से ATM पर कार्डलेस कैश निकालना इतना आसान है। अब ATM में डेबिट कार्ड के बिना भी पैसे निकल सकते हैं। जानें कैसे:

आजकल जब हमारा स्मार्टफोन हर काम आसान कर रहा है, तब बैंकिंग भी पीछे नहीं रही। अगर कभी आपने अपने डेबिट कार्ड को भूल कर निकलना हो या वहीं गया हो और तुरंत पैसे निकालने की जरूरत हो जाए तो एक अच्छी खबर है: अब कुछ ATM में डेबिट कार्ड के बिना भी पैसे निकल सकते हैं। हां, आपने सही पढ़ा कार्ड छोड़िए, अपने UPI-ऐप से निकासी करें। इस सुविधा को “कार्डलेस कैश निकासी” कहा जाता है। यह सुविधा यूजर्स को केवल डेबिट कार्ड पर निर्भर रहने से बाहर लाती है और स्मार्टफोन व UPI की मदद से पैसा निकालने का आसान ऑप्शन देती है। लेकिन इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए कुछ आवश्यकता हैं, कुछ सीमाएं हैं और कुछ सावधानियां भी।

बिना कार्ड के पैसे निकालने के लिए सबसे पहले करें ये काम आपका UPI-लिंकेड बैंक अकाउंट और वेरिफाइड UPI ऐप (Google Pay / PhonePe / Paytm / BHIM इत्यादि) मोबाइल में। ATM जो Cardless/UPI Cash Withdrawal / ICCW सपोर्ट करता हो (ATM स्क्रीन पर ये ऑप्शन दिखेगा)। मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन और UPI PIN याद होना चाहिए। आपके बैंक-खाते में पर्याप्त बैलेंस हो।

ATM से बिना कार्ड पैसे निकालने का तरीका Step 1: ATM पर जाएँ और कार्ड-लेस विकल्प चुनें ATM स्क्रीन पर पहुंच कर “Cardless Cash”, “UPI Cash Withdrawal” या “ICCW” जैसा विकल्प चुनें। कुछ ATMs में यह “Other Transactions → Cardless Withdrawal” में भी मिलता है।

Step 2: QR कोड या टेक्स्ट कोड दिखेगा ATM पर एक QR-code दिखेगा या कभी-कभी 6-digit मैसान-कोड (OTP जैसी) स्क्रीन पर होगा। ATM यह भी दिखाएगा कि किस बैंक अकाउंट से निकालेंगे (यदि आवश्यक हो)।

Step 3: अपने UPI ऐप में ‘Scan QR / Cash Withdrawal’ चुनें अब अपने फोन में अपना UPI ऐप खोलें। ऐप में Scan QR या Cash Withdrawal / Cardless Cash ऑप्शन चुनें। (यदि ऐप में अलग विकल्प न दिखे तो ‘Scan QR’ ही लें।)

Step 4: ATM का QR स्कैन करें या कोड डालें ATM स्क्रीन पर दिख रहे QR को स्कैन करिए। यदि ATM कोड दे रहा है तो ऐप में ‘Enter Code’ का ऑप्शन चुनकर वही कोड डाल दीजिए।

Step 5: अपनी बैंक अकाउंट चुनें और राशि डालें UPI ऐप में वह बैंक अकाउंट सिलेक्ट करें जिससे पैसे कटेंगे और ATM से निकालने के लिए जिस राशि की ज़रूरत है वह डालें। ध्यान रहे अधिकतम और न्यूनतम लिमिट ATM/बैंक के अनुसार अलग होती है (आम तौर पर ₹100 से ₹10,000 प्रति ट्रांजैक्शन)।

Step 6: UPI PIN डालकर ट्रांजैक्शन कन्फर्म करें राशि डालने के बाद UPI PIN डाल कर भुगतान कन्फर्म करें। यह वही PIN है जो आप UPI पेमेंट के लिए उपयोग करते हैं।

Step 7: ATM से पैसे ले लें UPI ट्रांजैक्शन सफल होते ही ATM तुरंत कैश डिस्पेंस कर देगा। अब पेपर रसीद लें (यदि उपलब्ध हो) और अपना मोबाइल चेक कर के UPI-ट्रांजैक्शन मैसेज/नोटिफिकेशन सुरक्षित रखें।

अगर कुछ गलत हुआ तो क्या करें ट्रांजैक्शन फेल और पैसा कट गया → अपने बैंक की कस्टमर केयर पर कॉल करें + UPI-transaction ID शेयर करें। बैंक जांच के बाद रिफंड कर सकता है।

ATM मशीन रिस्पॉन्स नहीं दे रही → नजदीकी शाखा में जाकर शिकायत दर्ज कराएँ और स्क्रीन का फ़ोटो/रसीद रखें।