सारी सरकारी ID और कागज केवल एक App में और वो भी एकदम सेफ; ऐसे करें यूज

संक्षेप:

डिजिलॉकर ऐप के साथ आप अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट सेफ ढंग से डिजिटली स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। यह ऐप आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, RC, मार्कशीट जैसे डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी ऑफर करता है, जो हर जगह वैलिड मानी जाती है।

Mon, 24 Nov 2025 09:21 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
ढेर सारे सरकारी IDs और डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखना अक्सर बड़ी चुनौती साबित होता है और कइयों को इनके खोने का डर रहता है। इसी के सॉल्यूशन के तौर पर भारत में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई DigiLocker सेवा आज करोड़ों लोगों के लिए बेहद काम की साबित हो रही है। यह एक ऐसा ऐप और प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज-जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन RC, मार्कशीट, इंश्योरेंस पेपर, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह को सुरक्षित रूप से डिजिटल रूप में रख सकते हैं। इससे ना सिर्फ फिजिकल डॉक्यूमेंट carry करने की झंझट खत्म होती है, बल्कि आपका समय और मेहनत भी बचती है।

नागरिकों के लिए लॉन्च की गई DigiLocker सेवा भारत सरकार की Digital India Initiative का हिस्सा है। यह एक क्लाउड-बेस्ड डिजिटल स्टोरेज सर्विस है, जहां आप सरकारी मान्यता प्राप्त डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस और स्टोर कर सकते हैं। DigiLocker में उपलब्ध दस्तावेज कानूनी रूप से असली माने जाते हैं और इन्हें किसी भी सरकारी या प्राइवेट प्रोसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है।

डिजिलॉकर ऐप के चलते ये फायदे

1. सेफ डिजिटल स्टोरेज

आपके सभी डॉक्यूमेंट्स क्लाउड में सरकारी सुरक्षा मानकों के साथ एन्क्रिप्ट होकर स्टोर रहते हैं। किसी भी तरह का अनऑथराइज्ड एक्सेस संभव नहीं होता।

2. आधार के साथ आसान लॉगिन

किसी लंबी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालकर OTP से लॉगिन कर सकते हैं।

3. सरकारी विभागों से सीधे मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स

DigiLocker कई सरकारी विभागों से सीधे जुड़ा है। इनकी लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं,

  • ट्रांसपोर्ट विभाग से Driving Licence और RC
  • CBSE/State Boards से Marksheet
  • UIDAI से Aadhaar
  • Insurance कंपनियों से पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स

बता दें, यह सभी सर्टिफिकेट ऑफिशियल डिजिटल कॉपी होते हैं।

4. कहीं भी कभी भी डॉक्यूमेंट्स दिखाएं

ट्रैफिक चेकिंग, बैंकिंग, एयरपोर्ट या किसी भी वेरिफिकेशन में आप DigiLocker से ही डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं और यह फिजिकल कॉपी जितना ही वैध होता है।

5. पेपरलेस और फास्ट प्रोसेस

इससे सरकारी काम में पेपरवर्क कम होता है और प्रोसेस तेज हो जाता है। स्टूडेंट्स, एंप्लॉयड और ट्रैवलर्स के लिए यह बहुत सुविधाजनक है।

डिजिलॉकर कैसे यूज करें?

- Google Play Store या Apple App Store से DigiLocker ऐप डाउनलोड करें।

- मोबाइल नंबर डालकर OTP से लॉगिन करें।

- आधार नंबर लिंक करें।

- Issued Documents सेक्शन में जाकर अपने सभी डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करें।

- Uploaded Documents में आप अपनी स्कैन की गई PDF भी अपलोड कर सकते हैं।

डिजिलॉकर में उपलब्ध हैं ये डॉक्यूमेंट्स

- Driving Licence

- Vehicle Registration Certificate (RC)

- Aadhaar

- PAN

- Voter ID

- Passport (कुछ राज्यों में)

- Marksheet & Certificates

- Insurance Documents

- Health Records

- Income Certificate, Caste Certificate (राज्य के अनुसार)

आसान है ना कि आप अपने फोन में ऐप डाउनलोड कर या फिर वेबसाइट पर जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह स्टोर और ऐक्सेस कर सकते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
