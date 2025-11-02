Hindustan Hindi News
घर बैठे आ जाएगा आपका होलोग्राम वाला आधार कार्ड, ऑनलाइन करना होगा इतना काम

घर बैठे आ जाएगा आपका होलोग्राम वाला आधार कार्ड, ऑनलाइन करना होगा इतना काम

संक्षेप: Aadhaar कार्ड का PVC वर्जन धारक आसानी से घर बैठे मंगा सकते हैं। यह होलोग्राम के साथ आता है और कहीं ज्यादा मजबूत भी होता है। आइए आपको इसका तरीका बताते हैं। 

Sun, 2 Nov 2025 02:20 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है और इसकी जरूरत कई मौकों पर पड़ती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप डिजिटल आधार कार्ड या फिर कागज के आधार कार्ड के बजाय वॉलेट फ्रेंडली PVC आधार कार्ड का चुनाव करें। यह सामान्य कार्ड के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ होता है और इसे लंबे वक्त तक यूज किया जा सकता है। खास बात यह है कि अगर आप आधार कार्ड धारक हैं तो घर बैठे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।

PVC आधार कार्ड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह सालोंसाल चल रहा है। इसे ना सिर्फ पॉकेट में रखकर एक से दूसरी जगह ले जाना आसान है और यह किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड की तरह कम जगह में रखा जा सकता है। इसमें होलोग्राम, माइक्रो-टेक्स्ट, घोस्ट इमेज और एक सेफ QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन कर धारक की पहचान वेरिफाइ की जा सकती है। इसकी मजबूत बनावट के चलते इसके भीगने से खराब होने, मुड़ने या फीका पड़ने का डर नहीं होता।

ऐसे करें PVC आधार कार्ड के लिए अप्लाई

UIDAI का PVC आधार कार्ड 86mm चौड़ा और 54mm लंबा है और इसका साइज एक ATM कार्ड जितना है। आइए बताएं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं।

- सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना होगा।

- इस वेबसाइट पर आपको MyAadhaar सेक्शन में जाना होगा और PVC कार्ड का चुनाव करना होगा।

- आपको यहां अपना 12 अंकों का आधार नंबर (UID) या फिर 28 अंकों की इनरोलमेंट ID (EID) एंटर करनी होगी।

- आपको कैप्चा एंटर करना है और सेंड OTP विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP एंटर करना होगा।

- अच्छी बात यह है कि आप किसी दूसरे नंबर का चुनाव भी कर सकते हैं और Aadhaar डीटेल्स स्क्रीन पर दिखेंगे।

- आपको आखिर में Make Payment पर क्लिक करना है और 50 रुपये का भुगतान करना होगा।

-पेमेंट के बाद आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर (SRN) मिलेगा, जिससे आप इस रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकेंगे।

बता दें, तय वक्त बाद आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर PVC आधार कार्ड भेज दिया जाएगा।

