अब मोबाइल से सिर्फ 2 मिनट में डाउनलोड करें Electricity Bill, DigiLocker App से होगा काम, जानिए पूरा तरीका

अब बिजली बिल देखना और डाउनलोड करना बेहद आसान हो गया है। इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि जरूरी दस्तावेज हमेशा आपके मोबाइल में सुरक्षित भी रहते हैं। जानिए DigiLocker में बिजली का बिल कैसे एक्सेस करें:

How to Download Electricity Bill From DigiLocker: अब आप आसानी से बिजली का बिल डाउनलोड कर पाएंगे। MeitY ने देश की 68 प्रमुख बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को DigiLocker प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है। इसके बाद यूजर्स अब अपने बिजली बिल को सीधे DigiLocker के जरिए ऑनलाइन देख, डाउनलोड और वेरिफाई कर सकेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। यूजर्स केवल अपनी बिजली कंपनी का चयन करके आप कुछ ही मिनटों में अपना बिजली बिल प्राप्त कर सकते हैं। इससे बिल संभालकर रखने और जरूरत पड़ने पर उसे खोजने की परेशानी भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि DigiLocker ऐप के माध्यम से बिजली बिल भी देखा और डाउनलोड किया जा सकता है।

अगर कभी आपको किसी सरकारी काम, एड्रेस प्रूफ या रिकॉर्ड के लिए बिजली बिल की जरूरत पड़ जाए और आपके पास उसकी फिजिकल कॉपी न हो, तो DigiLocker काफी मददगार साबित हो सकता है। इस ऐप में बिजली बिल की डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखी जा सकती है, जिसे जरूरत पड़ने पर कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि DigiLocker ऐप में बिजली बिल कैसे देखा जाता है और इसके क्या फायदे हैं।

DigiLocker से Electricity Bill डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस Step 1: सबसे पहले अपने मोबाइल में DigiLocker ऐप इंस्टॉल करें। Android यूजर्स इसे Google Play Store और iPhone यूजर्स App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप खोलें और अपने मोबाइल नंबर या आधार लिंक्ड अकाउंट से लॉगिन करें। OTP डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें।

Step 2: लॉगिन करने के बाद होम स्क्रीन पर ऊपर दिए गए Search Documents या Search Issuers विकल्प पर टैप करें। सर्च बॉक्स में अपनी बिजली सप्लाई कंपनी का नाम लिखें। जैसे:BSES Rajdhani, BSES Yamuna, Tata Power-DDL, UPPCL, MSEB, PSPCL,TANGEDCO, आदि। 68 कंपनी 68 प्रमुख बिजली कंपनियों को DigiLocker प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है।

Step 3: बिजली कंपनी चुनने के बाद Electricity Bill, Consumer Bill या इससे मिलती-जुलती सेवा पर क्लिक करें। अब आपको अपना Consumer Number / CA Number / Account Number भरना होगा। यह नंबर आपके पुराने बिजली बिल पर लिखा होता है।