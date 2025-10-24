Spam Calls से हैं परेशान? बस करें 2 मिनट का ये काम, कोई नहीं करेगा Disturb, 90% को नहीं पता ट्रिक

संक्षेप: एक आसान SMS से आप दर्जनों टेलीमार्केटिंग कॉल्स और अनचाहे मैसेजेस से छुटकारा पा सकते हैं। TRAI के DND रजिस्ट्री में अपना नंबर शामिल करें और फोन को सुरक्षित रखें।

Here is How To Activate DND to Avoid Scam Calls: आजकल हर किसी को दिन में दर्जनों अनचाहे कॉल्स व मैसेजेस का सामना करना पड़ता है बैंक ऑफर्स, लोन कॉल्स, एजुकेशन स्कैम्स आदि अनेक रूप में। ये कॉल्स न सिर्फ परेशान करते हैं बल्कि हमारा समय व शांति भी छीन लेते हैं। अब बस एक SMS भेजने भर से इन कॉल्स को ब्‍लॉक किया जा सकता है। यह सुविधा प्रीपेड व पोस्टपेड दोनों नंबरों पर उपलब्ध है और इसके लिए किसी ऐप को डाउनलोड करने या फोन पर सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं बस एक मैसेज “START 0” 1909 पर भेजें और अनचाहे प्रमोशनल कॉल्स व मैसेजेस से मुक्ति पाएं।

DND रजिस्ट्री क्या है? TRAI द्वारा संचालित यह नेशनल स्तर का रजिस्ट्रेशन है जिसमें आप अपने मोबाइल नंबर को “प्रमोशनल कॉल्स/मैसेजेस ब्‍लॉक” मोड में डाल सकते हैं। यह सुविधा प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है।

एक्टिवेशन का आसान तरीका SMS: अपने नंबर से मैसेज बॉक्स खोलें और लिखें START 0 और इसे भेजें 1909 पर। इससे आपके नंबर पर सभी प्रमोशनल कॉल्स/मैसेजेस ब्‍लॉक हो जाएंगे।

वेबसाइट: अपने ऑपरेटर की DND वेबसाइट पर जाएं, नंबर व OTP दर्ज करें, और “स्टॉप ऑल” विकल्प चुनें।

कॉल द्वारा: Registered नंबर से 1909 पर कॉल करें और Automated IVR के निर्देशों का पालन करें।

अगर कॉल्स फिर भी आ रही हों तो SMS के जरिए शिकायत भेजें: UCC, [Sender], dd/mm/yy फॉरमैट में मैसेज करें 1909 पर जहां [Sender] कॉल करने वाला नंबर हो। DND सेटिंग्स में जाएं और अपनी पसंदीदा कैटेगरी चुनें कि आप केवल “बैंकिंग-इंश्योरेंस” या “एडुकेशन” से जुड़े कॉल्स ही ब्लॉक करना चाहते हैं।

क्यों जरूरी है यह? अनचाहे कॉल्स समय व शांति दोनो छीनते हैं। कई कॉल्स स्कैम का हिस्सा होती हैं सुरक्षा का खतरा होता है। DND एक्टिव होने से मोबाइल यूज़िंग अनुभव बेहतर बनता है।