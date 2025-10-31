Jio यूजर्स ऐसे करें ₹35000 की Google AI Pro सर्विस के लिए FREE में अप्लाई, बस 2 मिनट का काम

संक्षेप: Jio यूजर्स को मिल रहा है 35,000 रुपए का Google AI Pro फ्री सब्सक्रिप्शन। जानें कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई और फ्री में पाएं 2TB स्टोरेज व प्रीमियम AI फीचर्स।

Jio Giving FREE Google AI Pro: अगर आप Reliance Jio के यूजर हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ गया है। अब Jio ने Google के साथ मिलकर अपने यूजर्स को एक फ्री AI सब्सक्रिप्शन देने का ऐलान किया है। इस ऑफर के तहत यूजर्स को Google AI Pro का फ्री एक्सेस मिलेगा जिसकी कीमत लगभग 35,000 रुपए सालाना है। इसके साथ ही आपको मिलेगा 2TB Google One स्टोरेज, जिससे आप बड़ी-बड़ी फाइलें, फोटो, और वीडियो सुरक्षित रख सकेंगे। इस सर्विस के जरिए आप Google के सबसे पावरफुल AI मॉडल Gemini Advanced को बिना किसी चार्ज के इस्तेमाल कर पाएंगे। Gemini Pro वही टूल है जो ChatGPT और Microsoft Copilot जैसे AI असिस्टेंट्स से टक्कर देता है। यह ऑफर सिर्फ चुनिंदा Reliance Jio यूजर्स के लिए उपलब्ध है, और इसे एक्टिवेट करना बेहद आसान है सिर्फ 2 मिनट में पूरा प्रोसेस है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है Google AI Pro और क्यों है खास? Google AI Pro दरअसल Google की प्रीमियम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस है, जिसमें यूजर्स को Gemini Advanced चैटबॉट, AI-आधारित डॉक्यूमेंट एडिटिंग, कोड असिस्टेंस, ईमेल लेखन, और इमेज जेनरेशन जैसे कई फीचर्स मिलते हैं। यह सर्विस मुख्य रूप से Google Workspace और Google One Premium यूजर्स के लिए पेड होती है, लेकिन अब Jio अपने ग्राहकों को इसे फ्री में ट्रायल एक्सेस दे रहा है।

Google AI Pro की मदद से आप ये सब कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर नेचुरल बातचीत और जानकारी प्राप्त करना। ईमेल, ब्लॉग या रिपोर्ट्स को सेकंड्स में तैयार करना। फोटो या इमेज को सिर्फ टेक्स्ट कमांड से बनाना। डेटा एनालिसिस और कोडिंग में मदद पाना। Gemini AI चैट से पर्सनल असिस्टेंस।

ऐसे करें फ्री Google AI Pro सर्विस के लिए Apply (Step-by-Step Guide) 1. सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप में Jio की वेबसाइट या MyJio App खोलें।

2. वहां आपको “Google AI Pro for Jio Users” का बैनर दिखाई देगा।

3. उस पर क्लिक करें और अपने Jio नंबर या Jio ID से लॉगिन करें।

4. अब एक पॉप-अप खुलेगा, जहाँ आपको Google अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा।

5. Google अकाउंट कनेक्ट करते ही सिस्टम अपने आप आपका फ्री सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कर देगा।

6. अब आप सीधे Gemini.google.com या Google Workspace Apps में जाकर Gemini AI Pro का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पूरा प्रोसेस सिर्फ 2 मिनट में पूरा हो जाता है और किसी पेमेंट डिटेल की जरूरत नहीं होती।

क्या मिलेगा फ्री सब्सक्रिप्शन में 35,000 रुपए की Gemini AI Pro Annual Plan फ्री, 2TB Google One Cloud Storage, Gemini Advanced (AI Chatbot) का एक्सेस, Gmail, Docs और Slides में AI-सहायता वाले फीचर्स, Priority Google Support, Jio यूजर्स को यह ऑफर सीमित समय के लिए दिया जा रहा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस ऑफर को एक्टिवेट करें।