Silent Mode पर खोया या चोरी हुआ फोन? Google के जादुई फीचर से मिनटों में मिलेगा फोन, जानें कैसे

अगर आपका फोन खो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं। Google Find My Device और Play Sound जैसे फीचर्स की मदद से आप आसानी से खोया या चोरी हुआ मोबाइल ढूंढ सकते हैं। यहां जानें पूरा तरीका।

How to Find Stolen Phone: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। इसमें हमारी निजी जानकारियां, फोटो, कॉन्टैक्ट्स, बैंकिंग ऐप्स और ढेर सारा डेटा मौजूद होता है। ऐसे में अगर फोन कहीं खो जाए या चोरी हो जाए, तो सबसे बड़ा डर सिर्फ फोन खोने का नहीं बल्कि उसमें मौजूद संवेदनशील जानकारी के गलत हाथों में जाने का होता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि फोन silent mode पर होता है और कॉल करने पर रिंग नहीं बजती। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग समझते हैं कि अब मोबाइल मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यहां पर Google आपकी बड़ी मदद कर सकता है।

गूगल ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक खास टूल बनाया है Google Find My Device। यह न सिर्फ आपके खोए हुए फोन का लोकेशन ट्रैक करता है, बल्कि उसे दूर से लॉक करने, उसमें मैसेज दिखाने और यहां तक कि साइलेंट मोड में भी जोर से घंटी बजवाने की सुविधा देता है। जानें गूगल की मदद से आप अपना खोया हुआ फोन कैसे ढूंढ सकते हैं, कौन-कौन से फीचर्स इस काम में मददगार हैं, और फोन को सुरक्षित रखने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

Google की मदद से कैसे ढूंढें खोया हुआ फोन/Silent Mode में गुम हुआ फोन 1. Google Find My Device क्या है? यह गूगल की एक मुफ्त सेवा है जो आपके खोए या चोरी हुए फोन की लोकेशन दिखाती है। इसके लिए बस आपके फोन में गूगल अकाउंट लॉग-इन होना चाहिए और इंटरनेट या लोकेशन सर्विस ऑन होना जरूरी है।

2. Find My Device का इस्तेमाल कैसे करें? किसी भी लैपटॉप या दूसरे फोन पर Google Find My Device वेबसाइट खोलें। उसी गूगल अकाउंट से लॉग-इन करें जो आपके खोए हुए फोन में इस्तेमाल हो रहा था। तुरंत आपके फोन की लोकेशन मैप पर दिखाई देगी।

3. Play Sound फीचर Silent Mode में भी काम करेगा अगर आपका फोन साइलेंट मोड पर है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं। "Play Sound" ऑप्शन दबाते ही फोन 5 मिनट तक तेज़ आवाज़ में बजेगा, चाहे वह silent या vibrate मोड पर क्यों न हो।

4. Lock फीचर डेटा को सुरक्षित रखें आप अपने फोन को दूर से लॉक कर सकते हैं। इस दौरान स्क्रीन पर एक मैसेज और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखा सकते हैं ताकि कोई ईमानदार व्यक्ति आपको फोन लौटाने में मदद कर सके।

5. Erase फीचर अगर आपको लगता है कि फोन वापस नहीं मिलेगा और डेटा गलत हाथों में जा सकता है, तो "Erase Device" फीचर से सारा डेटा मिटा सकते हैं। इससे आपके प्राइवेट फाइल्स और बैंकिंग डिटेल्स सुरक्षित रहेंगी।