Google ने Pixel 10 में जोड़े 8 नए AI Tools, जो अब तक नहीं हैं किसी फोन में! आसान हो जाएंगे आपके सभी काम

Google Pixel 10 में आए नए AI फीचर्स जैसे Magic Cue, Camera Coach, Voice Translate और Pixel Journal अब फोन सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि आपका असली असिस्टेंट बन गया है।

Fri, 22 Aug 2025 08:04 AM

Google हर बार अपने Pixel फोन में कुछ नया लाता है और इस बार Pixel 10 में कंपनी ने AI (Artificial Intelligence) को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया है। नए Tensor G5 चिप और Gemini AI की बदौलत Pixel 10 अब सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि आपका असली सहायक बन गया है। सोचिए अगर आपका फोन आपको पहले से बता दे कि आपको क्या मैसेज भेजना चाहिए, आपकी कॉल को दूसरी भाषा में तुरंत अनुवाद कर दे, आपको फोटो खींचने के सही टिप्स दे, या आपके लिए रोज़ाना की डायरी लिखे तो कैसा लगेगा? यही सब अब Pixel 10 कर सकता है।

Google ने इस फोन में ऐसे फीचर्स दिए हैं जिनसे यह सीधे Apple और Samsung जैसे दिग्गज ब्रांड्स को टक्कर देता है। चाहे बात हो मैसेजिंग, फोटोग्राफी, कॉलिंग या पर्सनल डायरी रखने की, Pixel 10 हर जगह AI के दम पर आपको स्मार्ट और आसान अनुभव देता है।

Pixel 10 के नए AI फीचर्स 1. Magic Cue (स्मार्ट सजेशन) Magic Cue आपके फोन को असली असिस्टेंट बना देता है। यह Gmail, Messages और Calendar को समझकर आपको सुझाव देता है। उदाहरण के लिए: अगर आपकी फ्लाइट है तो यह आपको ड्राइवर को कॉल करने या अलार्म सेट करने का सुझाव देगा। यानी आपको खुद सोचना भी नहीं पड़ेगा, फोन ही पहले से सब तैयार रखेगा।

2. Camera Coach (फोटो खींचना होगा आसान) अब अच्छी फोटो खींचने के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने की जरूरत नहीं। Pixel 10 का Camera Coach आपको रियल टाइम टिप्स देता है- फोटो लेते समय बताएगा कि कैमरा थोड़ा ऊपर करो या नीचे करो। अगर लाइटिंग कम है तो कहेगा फ्लैश ऑन करो या angle बदलो। ग्रुप फोटो में सबके चेहरे फ्रेम में आ जाएं, इसका भी ध्यान रखेगा। इससे आपकी हर फोटो प्रोफेशनल लगेगी।

3. Voice Translate (भाषा की दीवार खत्म) Pixel 10 में Voice Translate फीचर आपकी कॉल को तुरंत अनुवाद कर देता है। अगर आप हिंदी बोलते हैं और सामने वाला अंग्रेज़ी, तो आपकी आवाज अंग्रेज़ी में बदल जाएगी और उनकी आवाज हिंदी में। सबसे खास बात यह है कि अनुवाद आपकी ही आवाज में होगा, ताकि बातचीत नैचुरल लगे। यानी अब भाषा कोई समस्या नहीं रहेगी।

4. Pixel Journal (स्मार्ट डायरी) यह फीचर उन लोगों के लिए है जो रोज़ाना अपनी बातें लिखना पसंद करते हैं। Pixel Journal आपके लिए डिजिटल डायरी है। इसमें आप अपने दिन के नोट्स, आइडिया या प्लान लिख सकते हैं। AI आपको नए आइडिया देगा, रिमाइंडर सेट करने में मदद करेगा और आपकी सोच को बेहतर तरीके से संगठित करेगा।

5. Call Transcripts (मिस्ड कॉल्स का आसान हल) अगर आप कॉल रिसीव नहीं कर पाए तो Pixel 10 कॉल को टेक्स्ट में बदल देगा। आप पढ़ सकते हैं कि सामने वाले ने क्या कहा। AI आपको बताएगा कि इस कॉल का रिप्लाई कैसे करना चाहिए। यह बिल्कुल वॉइसमेल की तरह है, लेकिन और भी आसान।

6. Photo Editing (अब AI से तस्वीरें एडिट) Google Photos में अब आप AI की मदद से आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं। बस बोलिए “फोटो को ब्राइट करो” या “आसमान में बादल जोड़ो” और AI खुद फोटो एडिट कर देगा। अब एडिटिंग के लिए अलग ऐप्स या प्रोफेशनल स्किल्स की जरूरत नहीं।