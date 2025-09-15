iPhone 17 के बाद Apple लाने वाला है ये 6 धमाकेदार गैजेट्स, देखें कौन-कौन से प्रोडक्ट्स लिस्ट में

iPhone 17 के बाद Apple इसी साल कई और नए प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च कर सकता है। इनमें नए Apple Watch मॉडल्स, AirPods अपडेट्स, टैबलेट या मैक डिवाइस शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट बताती है कि ये डिवाइसें बेहतर कैमरा, AI फीचर्स और परफॉर्मेंस सुधार के साथ आएंगे।

Mon, 15 Sep 2025 02:26 PM

Apple, iPhone 17 के लॉन्च के बाद कुछ नए प्रोडक्ट्स को भारत में लाने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल 2025 में Apple कम से कम इन छह नए डिवाइस को शामिल कर सकता है- जिनमें स्मार्टवॉच, एयरपॉड्स, टैबलेट व मैक की नई वेरिएंट्स शामिल हैं। ये संभावित डिवाइस न सिर्फ हार्डवेयर अपग्रेड होंगे बल्कि नए AI-टूल्स, बेहतरीन कैमरा सिस्टम, और परफॉर्मेंस सुधार के साथ पेश किए जाएंगे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कंपनी अब बैटरी लाइफ, चार्जिंग स्पीड, ऑप्टिकल ज़ूम और प्रोसेसर की एफिशिएंसी पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके अलावा, AI-सक्षम फीचर्स जैसे स्मार्ट फोटोग्राफी, हेल्थ मॉनिटरिंग और इंटीग्रेटेड सेवाएँ (जैसे AI-म्यूजिक, ऑटोमैटिक फोटो एडिट्स) भी संभावित हैं।

1. नई Apple Watch Series/Ultra Apple Watch हर साल हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग में नए सेंसर जोड़ती है। 2025 में आने वाली वॉच में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, बेहतर हार्ट रेट ट्रैकिंग और शायद ब्लड शुगर लेवल तक मापने की क्षमता हो सकती है। इसके अलावा, बैटरी लाइफ भी बढ़ने की उम्मीद है ताकि यूज़र्स को बार-बार चार्ज न करना पड़े। डिज़ाइन में और स्लिमनेस, हल्के मटेरियल और नए स्ट्रैप्स देखने को मिल सकते हैं।

2. AirPods AirPods पहले से ही बेस्ट वायरलेस ईयरबड्स माने जाते हैं, लेकिन 2025 का मॉडल और भी एडवांस होगा। इसमें Adaptive Noise Cancellation, स्पैशियल ऑडियो का सुधार, और लॉन्ग-लास्टिंग बैटरी मिल सकती है। साथ ही, Apple नए हेल्थ फीचर्स भी जोड़ सकता है, जैसे कान से टेम्परेचर या हार्ट रेट मापने की तकनीक। यह उन्हें सिर्फ म्यूजिक डिवाइस नहीं बल्कि हेल्थ गैजेट भी बना देगा।

3: नया iPad (OLED डिस्प्ले के साथ) iPad हमेशा क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के बीच रहा है। 2025 का iPad एक OLED या mini-LED स्क्रीन, बेहद पतले बेज़ल्स और M-series प्रोसेसर के साथ आ सकता है। इससे ग्राफिक्स एडिटिंग, वीडियो प्रोडक्शन और गेमिंग और भी स्मूद होगी। iPadOS में भी नए AI-बेस्ड फीचर्स जोड़े जा सकते हैं, जैसे स्मार्ट नोट्स, ऑटो-एडिटिंग और वॉयस कमांड से टास्क मैनेजमेंट।

4: नया MacBook / iMac Apple के Mac डिवाइस पहले से ही पावरफुल हैं, लेकिन नए M-series चिप के साथ ये और तेज़ हो जाएंगे। उम्मीद है कि 2025 में MacBook Pro और iMac में बेहतर AI प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स सुधार और बैटरी एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। साथ ही, डिज़ाइन में भी हल्के बदलाव हो सकते हैं पतले बॉडी, बड़े ट्रैकपैड और हाई-रेज़ डिस्प्ले।

5. सॉफ़्टवेयर और AI फीचर्स 2025 के Apple डिवाइस सिर्फ हार्डवेयर पर नहीं, बल्कि AI-पावर्ड सॉफ़्टवेयर पर भी फोकस करेंगे। इसमें स्मार्ट फोटो एडिटिंग, AI-बेस्ड Siri, हेल्थ रिपोर्ट्स एनालिसिस, और स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। इससे यूज़र का काम आसान होगा और Apple डिवाइस पहले से ज्यादा स्मार्ट लगेंगे।