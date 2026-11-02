इस महीने में लॉन्च होंगे ये 12 एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन, 200MP कैमरा और 10000mAh बैटरी वाले फोन भी लिस्ट में

इस महीने यानी नवंबर में Motorola Signature 27, Vivo X500 सीरीज, Xiaomi 18 Pro, Realme 17 Pro और OnePlus 16R समेत कई नए स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो सकते हैं। जानें इन अपकमिंग मोबाइल के संभावित फीचर्स, कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर और लॉन्च से जुड़ी डिटेल्स।

नया 5G फोन लेने से पहले देख लें ये लिस्ट, नवंबर में आ रहे Motorola, Vivo, Xiaomi और Realme के नए स्मार्टफोन

स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। नवंबर में भारतीय बाजार में 12 नए स्मार्टफोन दस्तक देने की तैयारी में हैं। Motorola, Vivo, Xiaomi, OnePlus और Realme जैसी कंपनियां अपने नए मोबाइल पेश कर सकती हैं। इन फोन्स का फोकस सिर्फ कैमरे पर नहीं, बल्कि बड़ी बैटरी, तेज चार्जिंग और बेहतर परफॉर्मेंस पर भी रहने वाला है। कुछ फोन में 200MP तक का कैमरा, तो कुछ में 10,000mAh तक की बैटरी मिल सकती है। इस लिस्ट में Motorola Signature 27, Vivo X500 सीरीज, Xiaomi 18 Pro, Realme 17 Pro सीरीज और OnePlus 16R जैसे नाम शामिल हैं। इनके अलावा बजट सेगमेंट में भी Karbonn, POCO, itel और Tecno के नए फोन आ सकते हैं। आइए जानते हैं नवंबर में भारत में लॉन्च होने वाले संभावित स्मार्टफोन और उनमें मिलने वाले फीचर्स के बारे में।

1. Motorola Signature 27 Motorola का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Signature 27 नवंबर के सबसे चर्चित लॉन्च में से एक है। कंपनी ने इस फोन को भारत में लाने की पुष्टि कर दी है। इसकी लॉन्चिंग 5 नवंबर 2026 को होने वाली है। फोन में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर मिल सकता है। कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP Sony LYTIA प्राइमरी कैमरा और 200MP टेलीफोटो कैमरा मिलने की जानकारी सामने आई है। फोन में 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें ग्लास-सिरेमिक बॉडी और बेहतर कूलिंग सिस्टम मिलने की उम्मीद है।

2. Moto G47 Power 5G Motorola नवंबर में सिर्फ प्रीमियम फोन ही नहीं, बल्कि बैटरी पर फोकस करने वाला स्मार्टफोन भी पेश कर सकती है। Moto G47 Power 5G को भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह फोन पहले ही यूरोप के कुछ बाजारों में पेश किया जा चुका है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिल सकता है। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है।

3. Motorola Edge 70 Neo 5G Motorola का एक और स्मार्टफोन Edge 70 Neo 5G भी नवंबर में लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फोन में Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED डिस्प्ले और 7000mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी भारत में इसके लॉन्च की तारीख का ऐलान नहीं किया है।

4. Vivo X500 Series Vivo की X500 सीरीज भी नवंबर में भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है। इस सीरीज में Vivo X500 5G, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max जैसे मॉडल शामिल होने की चर्चा है। इस सीरीज में MediaTek Dimensity 9600 सीरीज के प्रोसेसर मिल सकते हैं। फोन में हाई रिफ्रेश रेट वाली OLED डिस्प्ले और बेहतर कैमरा सिस्टम मिलने की उम्मीद है। Vivo X500 Pro Max सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसमें 200MP का टेलीफोटो कैमरा और 8000mAh की बैटरी मिलने की बात कही जा रही है। वहीं Vivo X500 Pro में 2K रेजोल्यूशन वाली 144Hz डिस्प्ले और 64MP पेरिस्कोप कैमरा मिल सकता है।

5. Vivo V80 FE Vivo का V80 FE भी नवंबर में पेश किया जा सकता है। इस फोन को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक, इसमें 200MP का कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा फोन में 7200mAh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है।

6. Vivo Y32 5G Vivo की Y सीरीज में भी नया फोन देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Vivo Y32 5G में 8,000mAh की बैटरी दी जा सकती है। फोन में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है।

7. Realme 17 Pro Series Realme की नई 17 Pro सीरीज भी नवंबर के संभावित लॉन्च में शामिल है। इस सीरीज के टॉप मॉडल में 10,000mAh तक की बैटरी मिलने की चर्चा है। इसके अलावा फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा और 165Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी जा सकती है। अगर कंपनी इन फीचर्स के साथ फोन पेश करती है, तो बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन पसंद करने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है।

8. OnePlus 16R OnePlus भी नवंबर में अपना नया स्मार्टफोन 16R पेश कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल सकता है। फोन में AMOLED डिस्प्ले के साथ 8,500mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इसमें 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जा सकता है।

9. Xiaomi 18 Pro: दो 200MP कैमरों वाला फ्लैगशिप Xiaomi 18 Pro भी इस महीने चर्चा में रहने वाला स्मार्टफोन है। कंपनी ने भारत में इसके लॉन्च की पुष्टि India Mobile Congress 2026 के दौरान की है। फोन में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 6 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें दो 200MP सेंसर शामिल होंगे।

10. Karbonn Rebel 5G भारतीय मोबाइल ब्रांड Karbonn एक बार फिर स्मार्टफोन बाजार में वापसी की तैयारी कर रहा है। कंपनी का Rebel 5G फोन नवंबर में लॉन्च हो सकता है। इसकी कीमत 20,000 रुपये से कम रहने की उम्मीद है। इस फोन के जरिए कंपनी बजट और मिड-रेंज ग्राहकों को टारगेट कर सकती है। हालांकि, इसके प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी और डिस्प्ले की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

11. Wobble Speed 5G Wobble भी भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। कंपनी का Speed 5G फोन नवंबर में पेश किया जा सकता है। उम्मीद है कि इसमें 5G कनेक्टिविटी के साथ बड़ी स्क्रीन, अच्छा कैमरा और रोजाना इस्तेमाल के लिए दमदार बैटरी मिलेगी। इसकी कीमत को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है।