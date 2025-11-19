Hindustan Hindi News
ये हैं साल 2025 के सबसे ज्यादा यूज होने वाले PASSWORDS, अगर आपका पासवर्ड भी ऐसा है तो 1 मिनट में उड़ सकते पैसे

संक्षेप: NordPass की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में भी सबसे आम पासवर्ड्स में ‘123456’, ‘admin’, ‘password’ और ‘qwerty’ टॉप पर हैं। जानें खतरनाक पासवर्ड की लिस्ट, आपके लिए क्या है रिस्क।

Wed, 19 Nov 2025 07:58 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
डिजिटल दुनिया जहां हर रोज बढ़ती जा रही है, वहीं पासवर्ड सुरक्षा पर हमारी लापरवाही भी उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है। हाल ही में NordPass नामक पासवर्ड मैनेजमेंट सर्विस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में सामने आया है कि 2025 में भी लोग बेहद सरल और अनुमान लगाने योग्य पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। “123456”, “admin”, “qwerty”, “password” और ऐसी ही कई अन्य वर्ड्स आज भी लाखों यूजर्स के अकाउंट्स की सुरक्षा की कमज़ोरी हैं।

यह ट्रेंड सिर्फ टेक-नर्ड्स या हाइ-एंड यूजर्स का मामला नहीं है यह आम आदमी और छात्र-हर असल व्यक्ति के लिए भी जोखिम है। अगर आपका पासवर्ड आकार में छोटा, आसान या सामान्य है, तो आपके अकाउंट में खतरा बढ़ जाता है।

2025 में भी “123456” सबसे आम पासवर्ड क्यों है

NordPass की रिपोर्ट में पाया गया कि “123456” 2025 में भी सबसे लोकप्रिय पासवर्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बेहद सरल, याद रखने में आसान है और बहुत से लोग इसे पहली पसंद के रूप में चुनते हैं। हालांकि यह सुविधा हो सकती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज़ से यह बहुत कमजोर है क्योंकि कोई भी हैकर इसे आसानी से अनुमान लगा सकता है।

“admin” और “password” हैं खतरनाक ऑप्शन

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि “admin” और “password” जैसे पासवर्ड्स बेहद आम हैं विशेष रूप से उन अकाउंट्स में जहाँ लोग सेटअप करते समय डिफ़ॉल्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स बदलना भूल जाते हैं। ऐसे पासवर्ड्स आपके अकाउंट को हैकर्स के लिए आसान लक्ष्य बनाते हैं।

कीबोर्ड पैटर्न पासवर्ड जैसे “qwerty”, “asdfgh” और क्रमबद्ध अक्षरों + अंकों वाला “abc123” आज भी बहुत लोकप्रिय है। यह सिर्फ याद रखने में आसान है, लेकिन हैकरों द्वारा इसे क्रैक करना भी उतना ही आसान है क्योंकि यह पैटर्न हर आम यूजर के दिमाग में पहले से होता है।

आपका अकाउंट कितना रिस्की है?

अगर आप सरल या अनुमान लगाने योग्य पासवर्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका अकाउंट हैक होने, डेटा चोरी होने या अन्य खतरों का आसान निशाना बन सकता है। हैकर ब्रूट-फोर्स अटैक्स, स्लाइसिंग, ऑटोमेटेड पासवर्ड जेनरेशन आदि तरीके अपना सकते हैं। NordPass रिपोर्ट यूजर को यह चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने अभी तक पासवर्ड स्ट्रैंग्थ पर ध्यान नहीं दिया है, तो यह उनके डिजिटल जीवन के लिए एक बड़ा रिस्क हो सकता है।

कैसे सुधारें अपनी पासवर्ड सुरक्षा

पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें: जैसे NordPass, LastPass, 1Password आदि, ताकि आप मजबूत और याद रखने लायक पासवर्ड बना सकें।

मल्टी-फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) चालू करें, ताकि सिर्फ पासवर्ड से सुरक्षा न हो कोड, बायोमेट्रिक या ऑथेंटिकेटर ऐप जोड़ें।

पैटर्न और कीवर्ड से बचें: “123456”, “qwerty” जैसी आसान वर्ड्स से दूर रहें और मिश्रित अक्षर, संख्या और विशेष कैरेक्टर वाले पासवर्ड चुनें।

नियमित बदलाव: समय-समय पर पासवर्ड बदलें (हर 3-6 महीने में)।

रीयल-टाइम चेतावनी: अगर किसी अनजान डिवाइस से आपका अकाउंट एक्सेस हो रहा हो, तो तुरंत नोटिफ़िकेशन दें और पासवर्ड बदलें।

