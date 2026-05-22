चिलचिलाती गर्मी में वरदान साबित होगा ये सस्ता प्रोडक्ट, बस गले में लटका लो, ठंडी-ठंडी हवा का मज़ा लो, ₹599 से शुरू कीमत

भीषण गर्मी में अगर आप बाहार निकल रहे हैं तो अपने साथ रखें ये Portable Neck Fan जिसको गले में पहनते ही ठंडी हवा देते हैं। साथ ही इनकी कीमत भी 599 रुपए से शुरू जो जाती है इसलिए इससे खरीदना आसान भी है।

देश में गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में लोग घर से बाहर निकलते ही पसीने से परेशान हो जाते हैं। हर जगह AC या Cooler मिलना संभव नहीं होता, ऐसे में अगर आप सस्ते में एक ऐसा गैजेट ढूंढ रहे हैं जो आपको गर्मी से बचा सके तो ये पोर्टेबल नैक फैन आपके लिए बेस्ट रहेगा। यह छोटा सा रिचार्जएबल फैन गले में पहनकर इस्तेमाल किया जाता है और बिना हाथ लगाए ठंडी हवा देता है। ऑफिस, मेट्रो, बाइक राइड, बाजार या ट्रैवल के दौरान यह लोगों को गर्मी से राहत देने का आसान तरीका बनता जा रहा है। खास बात यह है कि इन Neck Fans में कई स्पीड मोड, USB चार्जिंग और लॉन्ग बैटरी बैकअप जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। Amazon पर इस समय अलग-अलग कंपनियों के Portable Neck Fans अच्छे डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। हमने आपके लिए 5 बेस्ट Portable Neck Fans की लिस्ट तैयार की है, देखें यहां:

ये हैं 5 बेस्ट पोर्टेबल नैक फैन 1. DRIFTX Portable Neck Fan Rechargeable यह फैन उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन माना है, जो किचन, ऑफिस या घर के काम करते समय गर्मी से राहत चाहते हैं। इसमें 2400mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक बैकअप देने का दावा करती है। इसे आप 1999 रुपए में अमेजन से खरीद सकते हैं। यह फैन 4 Turbo Motor और 3 Speed Modes के साथ आता है, जिससे यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से हवा की स्पीड सेट कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इसका Low Noise Design ज्यादा शोर नहीं करता, इसलिए इसे काम करते समय आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है।

2. MRSKP Portable Neck Fan Rechargeable इस फैन को गले में पहनने के बाद हाथ फ्री रहते हैं। इसमें 1500mAh बैटरी दी गई है और साथ में छोटा Display भी मिलता है, जिससे बैटरी और स्पीड की जानकारी आसानी से देखी जा सकती है। यह फैन 599 रुपए में अमेजन पर सेल के लिए उपलब्ध है। यह फैन 5-Speed Control और 360° Airflow सपोर्ट के साथ आता है, जिससे चारों तरफ से हवा महसूस होती है। USB Charging सपोर्ट की वजह से इसे आसानी से कहीं भी चार्ज किया जा सकता है।

3. Portable Neck Fan Bladeless Wearable Cooling Fan यह Bladeless Neck Fan खासतौर पर Safety और Comfort को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें Hair-Safe Design मिलता है, जिससे बाल फंसने का डर कम रहता है। इसे अमेजन पर 899 रुपए में सेल किया जा रहा है। फैन में 360° Airflow और 3-Speed Adjustable Settings दी गई हैं, जिससे यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से Cooling चुन सकते हैं। साथ ही इसमें 2000mAh की बैटरी है।

4. Lifelong Neck Fan with Twin Turbine इस नैक फैन में 70 Air Outlets दिए गए हैं, जिससे हवा गर्दन और चेहरे के आसपास अच्छी तरह पहुंचती है। इसकी कीमत अमेजन पर 1689 रुपए है। फैन में 1600mAh बैटरी और Type-C Charging सपोर्ट मिलता है। कंपनी ने इसमें 3.8W BLDC Motor का इस्तेमाल किया है, जो कम आवाज के साथ बेहतर Cooling देने में मदद करता है। इसका Lightweight Design लंबे समय तक पहनने में आरामदायक महसूस हो सकता है।