गर्मियों में भूलकर भी न करें फ्रिज से जुड़ी ये 7 गलतियां, वरना बढ़ सकता बिजली बिल और Cooling होगी कम

गर्मियों में फ्रिज के इस्तेमाल से जुड़ी ये बातें जरूर जान लें, इससे बिजली बिल कम हो सकता है और कूलिंग बढ़ सकती है। जानिए Refrigerator से जुड़ी 7 बड़ी ऐसी गलतियां जो आपको करने से बचना चाहिए।

गर्मी का मौसम आते ही घर में फ्रिज का इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है। ठंडा पानी, फल, सब्जियां और खाने-पीने की चीजों को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज दिन-रात चलता रहता है। लेकिन कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से फ्रिज की कूलिंग कम होने लगती है और बिजली बिल तेजी से बढ़ जाता है। कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर नया या सही काम कर रहा फ्रिज अचानक ज्यादा बिजली क्यों खा रहा है। Bureau of Energy Efficiency (BEE) के मुताबिक अगर फ्रिज को सही Temperature पर चलाया जाए और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो बिजली की खपत करीब 15% से 25% तक कम की जा सकती है।

असल में Refrigerator की सही देखभाल न होने पर उसका कंप्रेसर ज्यादा मेहनत करता है। इससे बिजली की खपत बढ़ जाती है और कूलिंग भी पहले जैसी नहीं रहती। यहां हम आपको बता रहे हैं 7 ऐसी बातों के बारे में जिसको ठीक कर आपको कई फायदे होंगे।

इन गलतियों को करने से बचें 1. फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलना गर्मियों में लोग ठंडा पानी पीने के लिए बार-बार फ्रिज खोलते हैं। लेकिन हर बार दरवाजा खुलने पर अंदर की ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और गर्म हवा अंदर चली जाती है। इससे फ्रिज को दोबारा ठंडा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे बिजली की खपत बढ़ जाती है और कूलिंग भी कमजोर होने लगती है। कोशिश करें कि जरूरत का सामान एक बार में निकालें और दरवाजा ज्यादा देर तक खुला न छोड़ें।

2. गलत टेम्परेचर सेट करना हर समय बहुत ज्यादा कूलिंग सेट करने से बिजली की खपत बढ़ जाती है। गर्मियों में फ्रिज के लिए मीडियम सेटिंग सबसे बेहतर मानी जाती है। Refrigerator के लिए सही टेम्परेचर फ्रिज सेक्शन में 3°C से 5°C और फ्रीजर सेक्शन में -18°C इसी रेंज को सबसे बेहतर माना जाता है। इससे सामान भी सुरक्षित रहता है और बिजली बिल भी कंट्रोल में रहता है। Bureau of Energy Efficiency (BEE) के मुताबिक सही टेम्परेचर और सही इस्तेमाल से फ्रिज की बिजली खपत 15% से 25% तक कम की जा सकती है। इसलिए सिर्फ नया फ्रिज खरीदना ही नहीं, उसे सही तरीके से चलाना भी जरूरी है।

3. गर्म खाना सीधे फ्रिज में रखना कई लोग जल्दीबाजी में गर्म खाना सीधे Refrigerator में रख देते हैं। यह फ्रिज के लिए सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। गर्म खाना रखने से फ्रिज के अंदर का तापमान अचानक बढ़ जाता है। इसके बाद कंप्रेसर लगातार चलता है ताकि अंदर फिर से कूलिंग बनी रहे। इससे बिजली ज्यादा खर्च होती है।

4. फ्रिज को दीवार से बिल्कुल सटाकर रखना अगर Refrigerator के पीछे हवा निकलने की जगह नहीं होगी तो उसकी गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगी। इससे मशीन ज्यादा गर्म हो सकती है और कूलिंग कम होने लगती है। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि फ्रिज को दीवार से कम से कम 4 से 6 इंच दूर रखना चाहिए ताकि एयर फ्लो सही बना रहे। इससे बिजली की बचत भी होती है।

5. जरूरत से ज्यादा सामान भर देना कई लोग फ्रिज में जरूरत से ज्यादा सामान भर देते हैं। इससे अंदर हवा सही तरीके से घूम नहीं पाती और हर हिस्से में बराबर कूलिंग नहीं पहुंचती। जब एयर फ्लो रुकता है तो Refrigerator को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए फ्रिज को जरूरत से ज्यादा भरने से बचें और सामान को सही तरीके से रखें।

6. रेगुलर सफाई न करना फ्रिज की सफाई सिर्फ अंदर से ही नहीं बल्कि पीछे लगे कॉइल और वेंट की भी जरूरी होती है। धूल जमने पर मशीन की क्षमता कम हो जाती है और बिजली ज्यादा खर्च होती है। अगर लंबे समय तक सफाई न हो तो कूलिंग पर असर पड़ सकता है। महीने में कम से कम एक बार फ्रिज की अच्छी तरह सफाई जरूर करें।