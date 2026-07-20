काम की बात: Android फोन की Home Screen में करें ये 7 बदलाव, रोज का काम होगा आसान और फास्ट, बदल जाएगा फोन चलाने का तरीका
Android फोन की Home Screen को सही तरीके से सेट करने से फोन इस्तेमाल करना आसान हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका Android फोन पहले से ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करे, तो यहां बताए गए आसान टिप्स आपके काफी काम आ सकते हैं।
Android Home Screen Tips: स्मार्टफोन जिंदगी का अहम हिस्सा है। बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफिस का काम, सोशल मीडिया और मनोरंजन तक लगभग हर काम फोन से ही हो जाता है। लेकिन कई बार फोन में बहुत सारे ऐप्स, विजेट और शॉर्टकट होने की वजह से Home Screen बिखरी हुई लगने लगती है। ऐसे में जरूरी ऐप ढूंढने में समय लगता है और फोन इस्तेमाल करने का अनुभव भी खराब हो जाता है। Android स्मार्टफोन में Home Screen को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करने के कई आसान ऑप्शन मिलते हैं।
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सही तरीके से Home Screen सेट करने पर न सिर्फ जरूरी ऐप्स तक जल्दी पहुंचा जा सकता है, बल्कि फोन ज्यादा साफ-सुथरा भी दिखता है। इससे रोजमर्रा के काम तेज हो जाते हैं और बार-बार ऐप्स खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका Android फोन पहले से ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करे, तो यहां बताए गए आसान टिप्स आपके काफी काम आ सकते हैं।
1. Home Screen पर सिर्फ जरूरी ऐप्स रखें
अक्सर लोग हर इंस्टॉल किए गए ऐप का आइकन Home Screen पर रख देते हैं। इससे स्क्रीन पर काफी भीड़ हो जाती है। बेहतर होगा कि Home Screen पर सिर्फ वही ऐप्स रखें जिनका इस्तेमाल आप रोज करते हैं, जैसे WhatsApp, Camera, Phone, UPI ऐप, Gmail या Browser। बाकी ऐप्स को App Drawer में रहने दें। इससे Home Screen साफ दिखेगी और जरूरी ऐप्स तक जल्दी पहुंच पाएंगे।
2. ऐप्स को फोल्डर में रखें
अगर आपके फोन में एक ही तरह के कई ऐप्स हैं, जैसे सोशल मीडिया, शॉपिंग या बैंकिंग ऐप्स, तो उन्हें अलग-अलग फोल्डर में रखें। उदाहरण के लिए Instagram, Facebook और X (Twitter) को एक ही फोल्डर में रखा जा सकता है। इससे स्क्रीन पर जगह भी बचेगी और ऐप्स ढूंढना आसान होगा।
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3. जरूरी विजेट्स का करें इस्तेमाल
Android फोन में मौसम, कैलेंडर, घड़ी, टू-डू लिस्ट या Google Search जैसे कई उपयोगी विजेट्स मिलते हैं। ऐसे विजेट्स को Home Screen पर जोड़ने से बिना ऐप खोले जरूरी जानकारी देखी जा सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा विजेट्स लगाने से स्क्रीन फिर से भरी हुई लग सकती है, इसलिए सिर्फ जरूरत वाले विजेट ही रखें।
4. ऐप्स की पोजिशन सोच-समझकर तय करें
जिन ऐप्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, उन्हें स्क्रीन के नीचे या अंगूठे की पहुंच वाली जगह पर रखें। इससे फोन को एक हाथ से इस्तेमाल करना आसान हो जाता है और बार-बार स्क्रीन पर उंगली घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती।
5. लाइव वॉलपेपर की जगह सिंपल वॉलपेपर चुनें
लाइव वॉलपेपर देखने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन कई बार ये बैटरी ज्यादा खर्च कर सकते हैं। अगर आप बेहतर बैटरी बैकअप चाहते हैं, तो सिंपल या डार्क वॉलपेपर का इस्तेमाल करें। इससे ऐप आइकन भी साफ दिखाई देते हैं। समय-समय पर Home Screen की सफाई करें और बेकार ऐप्स या शॉर्टकट हटा दें। अगर Home Screen पर अलग-अलग रंगों और आकार के आइकन होंगे, तो स्क्रीन बेकार लगेगी। कोशिश करें कि एक ही Icon Pack या Theme का इस्तेमाल करें।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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