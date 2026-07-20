Android फोन की Home Screen में करें ये 7 बदलाव, रोज का काम होगा आसान और फास्ट, बदल जाएगा फोन चलाने का तरीका

Android फोन की Home Screen को सही तरीके से सेट करने से फोन इस्तेमाल करना आसान हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका Android फोन पहले से ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करे, तो यहां बताए गए आसान टिप्स आपके काफी काम आ सकते हैं।

Android Home Screen Tips: स्मार्टफोन जिंदगी का अहम हिस्सा है। बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफिस का काम, सोशल मीडिया और मनोरंजन तक लगभग हर काम फोन से ही हो जाता है। लेकिन कई बार फोन में बहुत सारे ऐप्स, विजेट और शॉर्टकट होने की वजह से Home Screen बिखरी हुई लगने लगती है। ऐसे में जरूरी ऐप ढूंढने में समय लगता है और फोन इस्तेमाल करने का अनुभव भी खराब हो जाता है। Android स्मार्टफोन में Home Screen को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करने के कई आसान ऑप्शन मिलते हैं।

सही तरीके से Home Screen सेट करने पर न सिर्फ जरूरी ऐप्स तक जल्दी पहुंचा जा सकता है, बल्कि फोन ज्यादा साफ-सुथरा भी दिखता है। इससे रोजमर्रा के काम तेज हो जाते हैं और बार-बार ऐप्स खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका Android फोन पहले से ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करे, तो यहां बताए गए आसान टिप्स आपके काफी काम आ सकते हैं।

1. Home Screen पर सिर्फ जरूरी ऐप्स रखें अक्सर लोग हर इंस्टॉल किए गए ऐप का आइकन Home Screen पर रख देते हैं। इससे स्क्रीन पर काफी भीड़ हो जाती है। बेहतर होगा कि Home Screen पर सिर्फ वही ऐप्स रखें जिनका इस्तेमाल आप रोज करते हैं, जैसे WhatsApp, Camera, Phone, UPI ऐप, Gmail या Browser। बाकी ऐप्स को App Drawer में रहने दें। इससे Home Screen साफ दिखेगी और जरूरी ऐप्स तक जल्दी पहुंच पाएंगे।

2. ऐप्स को फोल्डर में रखें अगर आपके फोन में एक ही तरह के कई ऐप्स हैं, जैसे सोशल मीडिया, शॉपिंग या बैंकिंग ऐप्स, तो उन्हें अलग-अलग फोल्डर में रखें। उदाहरण के लिए Instagram, Facebook और X (Twitter) को एक ही फोल्डर में रखा जा सकता है। इससे स्क्रीन पर जगह भी बचेगी और ऐप्स ढूंढना आसान होगा।

3. जरूरी विजेट्स का करें इस्तेमाल Android फोन में मौसम, कैलेंडर, घड़ी, टू-डू लिस्ट या Google Search जैसे कई उपयोगी विजेट्स मिलते हैं। ऐसे विजेट्स को Home Screen पर जोड़ने से बिना ऐप खोले जरूरी जानकारी देखी जा सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा विजेट्स लगाने से स्क्रीन फिर से भरी हुई लग सकती है, इसलिए सिर्फ जरूरत वाले विजेट ही रखें।

4. ऐप्स की पोजिशन सोच-समझकर तय करें जिन ऐप्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, उन्हें स्क्रीन के नीचे या अंगूठे की पहुंच वाली जगह पर रखें। इससे फोन को एक हाथ से इस्तेमाल करना आसान हो जाता है और बार-बार स्क्रीन पर उंगली घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती।