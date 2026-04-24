धड़ाधड़ बिक रहे ₹3000 से कम के रिमोट वाले LED Fans, करेंगे पंखा और लाइट दोनों का काम, 50% तक कम होगा बिजली बिल भी
अब घर लगाएं स्मार्ट फैन जो रिमोट के साथ आते हैं जिससे आप कही भी बैठ फोन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही ये फैन LED लाइट और कम बिजली खर्च जैसे फीचर्स से भी लैस हैं। अगर आप अपने घर को स्मार्ट और मॉडर्न बनाना चाहते हैं, तो ये फैन आपके लिए बेस्ट हैं:
Best Remote Control Ceiling Fans: गर्मी बढ़ते ही हर किसी को पंखे, एसी, कूलर की जरूरत महसूस होने लगती है, लेकिन अब इन सभी का सिर्फ ठंडी हवा देना काफी नहीं है। अब लोग ऐसे प्रोडक्ट सर्च करते हैं जो स्मार्ट हों, बिजली बचाएं और घर को मॉडर्न लुक भी दें। यही वजह है कि रिमोट कंट्रोल LED लाइट वाले पंखों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अगर आपके घर में फैन खराब हो गया है या आप अपने घर को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो यह नए तरह के फैन आपके लिए एक स्मार्ट ऑप्शन हैं।
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हम यहां आपको 3000 रुपए से कम कीमत वाले बेस्ट रिमोट कंट्रोल और LED लाइट वाले सिलिंग फैन के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में Orient Electric, Atomberg, Havells, KUHL और Crompton जैसे कई पॉपुलर ब्रांड के फैन शामिल हैं। बता दें कि रिमोट कंट्रोल और LED लाइट वाले सिलिंग फैन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। जानें कहां से आप कौनसे फैन को सस्ते में खरीद सकते हैं और किसी फैन की क्या खासियतें हैं:
ये हैं बेस्ट रिमोट कंट्रोल LED सिलिंग फैन
1. Longway Luminair BLDC Ceiling Fan
Longway Luminair में BLDC मोटर दी गई है, जो पुराने पंखों के मुकाबले काफी कम बिजली खर्च करती है। इस फैन की एयर डिलीवरी भी अच्छी है, जिससे छोटा या मिड-साइज कमरा आसानी से ठंडा हो जाता है। इस फैन में रिमोट कंट्रोल फीचर है जिससे आप बेड या सोफे से ही फैन की स्पीड, ऑन/ऑफ और लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। LED लाइट इसकी खासियत है, जो कमरे को अच्छी रोशनी देती है और अलग से बल्ब लगाने की जरूरत खत्म कर देती है। इस फोन को आप फ्लिपकार्ट से 2,999 रुपए में खरीद सकते हैं।
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2. Croma 5 Star BLDC Ceiling Fan
Croma का यह फैन खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिजली की बचत को प्रायोरिटी देते हैं। इसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग मिलती है, जिसका मतलब है कि यह बहुत कम बिजली में काम करता है और लंबे समय में आपके बिजली बिल को कम करने में मदद करता है। इसमें रिमोट कंट्रोल के साथ LED स्पीड इंडिकेटर दिया गया है, जिससे आपको आसानी से पता चल जाता है कि फैन किस स्पीड पर चल रहा है। यह फीचर खासकर रात में काफी काम आता है। इसका एयरफ्लो भी अच्छा है और मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सिंपल डिजाइन वाला यह फैन बिग बास्केट पर सबसे सस्ता मिल रहा है आप 2299 रुपए में इसे खरीद सकते हैं। साथ ही क्रोमा से आप इसे 2799 रुपए में खरीद पाएंगे।
3. Crompton Energion Hyperjet BLDC Fan
Crompton का यह मॉडल हाई परफॉर्मेंस और मजबूत ब्रांड वैल्यू के लिए जाना जाता है। इसमें BLDC मोटर के साथ हाई एयर डिलीवरी मिलती है, जिससे बड़े कमरों में भी अच्छा कूलिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इस के रिमोट में आपको कई स्पीड मोड दिए गए हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से हवा को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टाइमर और स्लीप मोड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो इसे और ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं। इसे अमेजन या फ्लिपकार्ट से 2499 रुपए में खरीदा जा सकता है।
4. Atomberg Renesa Epoque BLDC Ceiling Fan
यह एक प्रीमियम स्मार्ट फैन है, जो टेक्नोलॉजी और डिजाइन दोनों में आगे है। इसमें BLDC मोटर के साथ बेहद कम बिजली खर्च होता है, जो खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कम बिजली खर्च के साथ स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। यह फैन दिखने में काफी स्लीक और मॉडर्न है। इस फैन की सबसे बड़ी खासियत इसकी BLDC मोटर है, जो सामान्य पंखों के मुकाबले काफी कम बिजली खर्च करती है। यह फैन लगभग 50-65% तक बिजली बचा सकता है, जिससे सालभर में आपका बिजली बिल काफी कम हो सकता है। इसके अलावा यह कम वोल्टेज पर भी समान स्पीड से चलता रहता है, यानी बिजली fluctuation होने पर भी इसकी परफॉर्मेंस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसे atomberg.com से 3399 रुपए में खरीदा जा सकता है।
5. Orient Electric Uno BLDC Ceiling Fan
यह फैन खास तौर पर उन लोगों के लिए सही है जो कम बिजली खर्च, अच्छी हवा और remote कंट्रोल चाहते हैं। इसमें BLDC मोटर दी गई है, जो पुराने पंखों के मुकाबले करीब 50% तक बिजली बचा सकती है। इस फैन में remote control मिलता है, जिससे आप बिना उठे ही फैन की स्पीड बदल सकते हैं, ऑन/ऑफ कर सकते हैं और अलग-अलग मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 5 स्पीड सेटिंग्स दी गई हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से हवा को एडजस्ट कर सकते हैं। इसे अमेजन पर 2699 रुपए में बेचा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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