Amazon AC offers,भयंकर गर्मी में भी नहीं थमेगी कूलिंग, घर लाएं हाई एम्बिएंट कूलिंग वाले ये दमदार 2 टन इन्वर्टर एसी
अमेजन के शानदार ऑफर्स के साथ अब कम कीमत में घर लाएं हाई एम्बिएंट कूलिंग वाले दमदार 2 टन इन्वर्टर एसी। ये हैवी-ड्यूटी एसी भीषण गर्मी में भी बिना ट्रिप हुए बड़े कमरों को मिनटों में ठंडा करेंगे और भारी बिजली की बचत भी करेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भीषण गर्मी के इस मौसम में अगर आप अपने बड़े कमरे या हॉल के लिए एक दमदार और टिकाऊ एयर कंडीशनर तलाश रहे हैं, तो अमेज़न के बेहतरीन ऑफर्स आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आए हैं। इस समय मार्केट में हाई एम्बिएंट कूलिंग वाले 2.0 टन हैवी-ड्यूटी इन्वर्टर स्प्लिट एसी की भारी डिमांड है। सामान्य एसी अक्सर तापमान 45°C या 48°C के पार जाते ही ट्रिप करने लगते हैं या उनकी कूलिंग क्षमता कम हो जाती है, लेकिन ये स्पेशल हैवी-ड्यूटी कंप्रेसर वाले एसी 52°C से 55°C जैसी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और लू में भी बिना रुके लगातार शानदार कूलिंग देते हैं।
अमेजन पर इस कैटेगरी में LG, सैमसंग, डैकिन, लॉयड और वोल्टास जैसे टॉप ब्रांड्स के प्रीमियम मॉडल्स पर आकर्षक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और बेहतरीन बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। 2 टन की क्षमता बड़े स्पेस को महज कुछ ही मिनटों में पूरी तरह ठंडा करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके साथ ही, एडवांस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कमरे के तापमान के हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड को खुद ब खुद एडजस्ट करती है, जिससे कंप्रेसर पर लोड नहीं पड़ता और बिजली के बिल में भी भारी बचत होती है। इस समर सीजन में बार-बार की ट्रिपिंग और उमस भरी गर्मी से परमानेंट राहत पाने के लिए इन दमदार और बिजली बचाने वाले इन्वर्टर एसी को घर लाना एक बेहद समझदारी भरा फैसला साबित
1. Panasonic 2.0 Ton 4 Star New Star rated Premium WiFi Inverter Smart Split AC (DustBuster Tech,Matter Enabled,AI,Higher Airflow, Copper Cond., 8in1 Convertible,4-Way,PM0.1 Filter,CS/CU-NU24BKY4W,White)
अगर आप भीषण गर्मी में अपने बड़े कमरे या हॉल के लिए एक फ्यूचर-रेडी, हाई-टेक और दमदार एयर कंडीशनर की तलाश में हैं, तो Panasonic 2.0 Ton 4 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (CS/CU-NU24BKY4W) एक बेहतरीन विकल्प है। यह भारत का पहला Matter-enabled एसी है, जो लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजी और MirAie ऐप के साथ आता है। 55°C की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में भी बिना रुके कूलिंग करने की क्षमता और DustBuster टेक (जो आउटडोर यूनिट को खुद साफ रखती है) इसे एक बेहद आधुनिक और टिकाऊ हैवी-ड्यूटी एसी बनाते हैं। अमेज़न पर यह फिलहाल 61,989 रुपये की आकर्षक कीमत (22% डिस्काउंट) पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार हाई-एम्बिएंट कूलिंग
मैटर और एआई इनेबल्ड
डस्टबस्टर टेक्नोलॉजी
8-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
अन्य 4-स्टार एसी के मुकाबले थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट (महंगा)
बॉक्स प्राइस में इंस्टॉलेशन शामिल नहीं
2. Hitachi 2 Ton 3 Star Heavy Duty Smart Inverter Split AC (Copper, Wi-Fi, Long air throw, Smart View Display, ice Clean, Hybrid Convertible, Anti-Bacterial Mesh Filter, RAS.Y324PCDISL, White)
अगर आप इस गर्मी में अपने बड़े कमरे के लिए एक बेहद शक्तिशाली और लंबे एयर-थ्रो वाला एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं, तो Hitachi 2 Ton 3 Star Heavy Duty Smart Inverter Split AC (RAS.Y324PCDISL) आपके लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प हो सकता है। यह एसी खास तौर पर 24 मीटर लंबे एयर थ्रो और 54°C की भीषण गर्मी में भी दमदार कूलिंग बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 1050 mm की बड़ी इंडोर यूनिट (IDU), स्मार्ट वाई-फाई और 'आइस क्लीन' तकनीक से लैस यह हैवी-ड्यूटी एसी अमेजन पर फिलहाल 35% के बंपर डिस्काउंट के साथ 54,900 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार कूलिंग पावर
24 मीटर लंबा एयर थ्रो
बड़ी इंडोर यूनिट
आइस क्लीन / फ्रॉस्ट वॉश
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना
3. Blue Star 2 Ton 3 Star Heavy Duty, Inverter Split AC (Copper, Convertible 6 in 1 Cooling, Multi Sensors, Dust Filter, Blue Fins, Self Diagnosis, IC324DCUHD, White)
कमर्शियल और घरेलू कूलिंग सेगमेंट के भरोसेमंद ब्रांड ब्लू स्टार का Blue Star 2 Ton 3 Star Heavy Duty Inverter Split AC (IC324DCUHD) बड़े कमरों के लिए एक दमदार और किफायती विकल्प है। यह एसी खास तौर पर 200 से 240 वर्ग फुट तक के बड़े स्पेस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 6-इन-1 कनवर्टिबल कूलिंग, मल्टी सेंसर्स और एंटी-कोरोसिव ब्लू फिन्स प्रोटेक्शन से लैस यह हैवी-ड्यूटी मॉडल अमेज़न पर फिलहाल 32% के शानदार डिस्काउंट के साथ 52,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े कमरों के लिए बेस्ट
6-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स
मल्टी सेंसर्स
ब्लू फिन्स प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
इफेक्टिव एनर्जी रेटिंग अब 1 स्टार कम
बिजली की ज्यादा खपत
स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी
4. IFB 2 Ton 3 Star,New star rated, AI Powered Inverter Split AC,Hybrid Mode, 8-in-1 Flexi Mode, Heavy Duty Compressor, Long Air Throw, Self Clean, Dual Gold Fins, 100% Copper, CI223GD32RGM3, white
घरेलू उपकरणों में अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर ब्रांड IFB का IFB 2 Ton 3 Star AI Powered Inverter Split AC (CI223GD32RGM3) इस गर्मी के सीजन के लिए एक बेहद दमदार और बजट-फ्रेंडली विकल्प है। यह एसी विशेष रूप से 55°C की अत्यधिक गर्मी में भी बिना किसी रुकावट के कूलिंग देने के लिए डिजाइन किया गया है। 8-इन-1 फ्लेक्सी मोड, एआई (AI) इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और ड्यूल गोल्ड फिन्स प्रोटेक्शन से लैस यह हैवी-ड्यूटी मॉडल अमेजन पर फिलहाल 39% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 48,490 रुपये में उपलब्ध है, और इस पर 2000 रुपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त कूलिंग पावर
8-इन-1 फ्लेक्सी और हाइब्रिड मोड
एआई पावर्ड
ड्यूल गोल्ड फिन और नैनोटेक कोटिंग
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
इन-बिल्ट स्मार्ट वाई-फाई की कमी
5. Cruise 2 Ton 3 Star, New star rated,Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (Copper, Convertible 4-in-1, Fast Cooling at 52 °C, PM 2.5 Filter, Anti-Rust Tech, CWCVBM-VQ1D243 White)
अगर आपका बजट सीमित है और आप बेहद कम कीमत में एक दमदार 2 टन क्षमता वाला एयर कंडीशनर तलाश रहे हैं, तो Cruise 2 Ton 3 Star Inverter Split AC (CWCVBM-VQ1D243) आपके लिए सबसे किफायती और बेहतरीन डील्स में से एक है। यह एसी न सिर्फ शानदार कूलिंग देता है, बल्कि इसमें 7-स्टेज एयर फिल्ट्रेशन और PM 2.5 फिल्टर जैसी एडवांस्ड तकनीक दी गई है जो कमरे की हवा को शुद्ध रखती है। 52°C की तेज गर्मी में भी फास्ट कूलिंग करने की क्षमता रखने वाला यह मॉडल अमेज़न पर 40% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 38,890 रुपये में उपलब्ध है, जिससे यह इस सेगमेंट का सबसे बजट-फ्रेंडली एसी बन जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार कूलिंग क्षमता
रस्ट-ओ-शील्ड प्रोटेक्शन
कम बिजली खपत
4-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2-वे ऑटो एयर स्विंग
शोर का स्तर थोड़ा ज्यादा
6. Lloyd 2 Ton 3 Star Inverter Split AC, 2026 New Star Rated (6 in 1 Convertible, Cools Up To 54°C, DG Mode, Ice Clean, Smart 4 Way Swing, Installation Check, White with Silver Deco Strip, GLS24I3GGCSR)
हैवेल्स ग्रुप के भरोसेमंद ब्रांड लॉयड का Lloyd 2 Ton 3 Star Inverter Split AC (GLS24I3GGCSR) भारतीय गर्मियों के लिहाज से एक बेहद प्रीमियम और दमदार एयर कंडीशनर है। सिल्वर डेको स्ट्रिप के साथ व्हाइट फिनिश वाला यह एलिगेंट मॉडल 2026 की न्यू स्टार रेटिंग के साथ आता है। यह एसी खास तौर पर 54°C की भीषण गर्मी में बिना रुके काम करने और 12 मीटर लंबे एयर थ्रो के साथ बड़े कमरों को एक समान ठंडा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 6-इन-1 कनवर्टिबल कूलिंग, गोल्डन फिन्स और 'आइस क्लीन' तकनीक से लैस यह हैवी-ड्यूटी मॉडल अमेजन पर फिलहाल 37% के शानदार डिस्काउंट के साथ 47,000 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त कूलिंग कैपेसिटी
6-इन-1 फ्लेक्सी कूल और डीजी मोड
गोल्डन फिन इवेपोरेटर कॉइल्स
एंटी-वायरल + PM 2.5 फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट स्मार्ट वाई-फाई नहीं
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
7. Godrej 2 Ton 3 Star AC,New star rated, 5-Year Comprehensive Warranty, AI Powered, 5-in-1 Convertible Cooling, I-Sense, Self Clean, Inverter Split AC, Copper Condenser (AC 2T EC HIC 24J3TS WA, White)
भारतीय घरों में दशकों से भरोसा जीतने वाले ब्रांड गोदरेज का Godrej 2 Ton 3 Star AI Powered Inverter Split AC (AC 2T EC HIC 24J3TS WA) बजट सेगमेंट में एक बेहद आकर्षक विकल्प है। 2026 की न्यू स्टार रेटिंग के साथ आने वाला यह मॉडल खासतौर पर उन खरीदारों के लिए बेस्ट है जो कम बजट में लंबी वारंटी चाहते हैं। इसमें आपको 5 साल की पूरी कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी मिलती है, जो इस बजट में मिलना बेहद दुर्लभ है। 5-इन-1 कनवर्टिबल कूलिंग, एआई टेक्नोलॉजी और 'आई-सेंस' फीचर से लैस यह एसी अमेजन पर फिलहाल 30% के डिस्काउंट के साथ मात्र 39,950 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी
शानदार बजट-फ्रेंडली कीमत
5-इन-1 कनवर्टिबल कूलिंग
ब्लू फिन एंटी-कोरोसिव कोटिंग
क्यों खोजें विकल्प
कमजोर कस्टमर रेटिंग
कंपनी के टेक्नीशियन को अलग से इंस्टॉलेशन चार्ज देना
1. क्या 2 टन का स्प्लिट एसी कमरे के आकार के लिए उपयुक्त है?
हाँ, लेकिन यह पूरी तरह से आपके कमरे के साइज़ पर निर्भर करता है। 2 टन का स्प्लिट एसी 200 वर्ग फुट से लेकर 240 वर्ग फुट (Sq. Ft.) तक के बड़े कमरों या हॉल के लिए सबसे उपयुक्त होता है।
कमरे का माप: यदि आपके कमरे का आकार 15×15 फीट या 15×16 फीट से बड़ा है, तो आपको 2 टन का एसी ही लेना चाहिए।
इन बातों का भी रखें ध्यान: अगर आपका कमरा घर की सबसे ऊपरी मंजिल (Top Floor) पर है जहाँ सीधे धूप पड़ती है, कमरे में बड़ी खिड़कियां हैं, या उसमें 4-5 से ज्यादा लोग बैठते हैं, तो 170 से 190 वर्ग फुट के कमरे के लिए भी 2 टन का एसी ही बेहतर कूलिंग देगा।
2. क्या इन्वर्टर एसी नॉर्मल एसी से बेहतर है?
हाँ, इन्वर्टर एसी नॉर्मल (फिक्स्ड-स्पीड) एसी से हर मामले में बहुत बेहतर है। दोनों के बीच मुख्य अंतर कंप्रेसर के काम करने के तरीके में होता है:
बिजली की भारी बचत: नॉर्मल एसी का कंप्रेसर कमरा ठंडा होने पर बार-बार पूरी तरह बंद और चालू (On/Off) होता है, जिससे बिजली ज्यादा खर्च होती है। वहीं, इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर कभी बंद नहीं होता, बल्कि कमरे के तापमान के हिसाब से अपनी स्पीड (गति) को कम या ज्यादा करता रहता है। इससे 30% से 40% तक बिजली के बिल की बचत होती है।
सटीक और लगातार कूलिंग: इन्वर्टर एसी कमरे के तापमान को एक समान बनाए रखता है। इसमें नॉर्मल एसी की तरह बार-बार तापमान घटने-बढ़ने (उमस होने) की समस्या नहीं होती।
कम आवाज और लंबी लाइफ: बार-बार ऑन-ऑफ न होने के कारण इन्वर्टर एसी बेहद शांत चलते हैं और इनके कंप्रेसर की उम्र भी लंबी होती है।
3. 2 टन स्प्लिट एसी का वजन कितना होता है?
एक स्प्लिट एसी दो हिस्सों में आता है, इसलिए इसका वजन भी दोनों यूनिट्स को मिलाकर तय होता है,
इंडोर यूनिट (IDU - जो कमरे के अंदर लगती है): इसका वजन आमतौर पर 12 किलोग्राम से लेकर 16 किलोग्राम के बीच होता है। (कुछ बड़े हैवी-ड्यूटी मॉडल्स में यह 18 किलोग्राम तक भी हो सकता है)।
आउटडोर यूनिट (ODU - जो घर के बाहर लगती है): चूंकि इसमें भारी कंप्रेसर और कंडेनसर कॉइल होती है, इसलिए इसका वजन 35 किलोग्राम से लेकर 45 किलोग्राम के बीच होता है।
कुल वजन: कुल मिलाकर एक 2 टन के स्प्लिट एसी का पूरा वजन लगभग 47 kg से 60 kg तक होता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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