बारिश और नमी में कपड़े न सूखने की टेंशन खत्म, Amazon पर 8Kg 5 star वॉशिंग मशीनों पर भारी छूट
Amazon पर 8Kg 5 Star Top Load Washing Machines की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है, जहां सैमसंग और एलजी जैसे बड़े ब्रांड्स पर भारी डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर मिल रहे हैं। 5-स्टार रेटिंग और स्मार्ट फीचर्स वाली इन फुली ऑटोमैटिक मशीनों पर नो-कॉस्ट EMI के साथ अतिरिक्त बैंक ऑफर्स का फायदा भी उठाया जा सकता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न पर इस समय 8Kg क्षमता वाली फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीनों पर धमाकेदार डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप अपने 4 से 6 सदस्यों वाले परिवार के लिए एक टिकाऊ और हाई-टेक्नोलॉजी वाली मशीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह सही मौका है। सैमसंग, एलजी और व्हर्लपूल जैसे दिग्गज ब्रांड्स के मॉडल्स भारी कीमत कटौती के साथ उपलब्ध हैं।
एडवांस्ड AI फीचर्स और 5-स्टार एनर्जी सेविंग
इन आधुनिक वॉशिंग मशीनों में AI वॉश, इकोबबल और इन-बिल्ट हीटर जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग की वजह से ये मशीनें बिजली और पानी दोनों की बड़ी बचत करती हैं। इनका टफन ग्लास लिड और स्टेनलेस स्टील ड्रम इन्हें लंबा जीवन और प्रीमियम लुक देता है।
बैंक डिस्काउंट्स और एक्सचेंज ऑफर्स का उठाएं लाभ
कीमत में गिरावट के अलावा ग्राहक नो-कॉस्ट ईएमआई और क्रेडिट कार्ड ऑफर्स के जरिए अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। अपनी पुरानी वॉशिंग मशीन एक्सचेंज करने पर भी भारी बचत का विकल्प मौजूद है। कम बजट में प्रीमियम लॉन्ड्री एक्सपीरियंस पाने का यह सबसे बेहतरीन अवसर है।
1. LG 8 Kg 5 Star Smart Inverter Technology Fully Automatic Top Load Washing Machine (T80VBMB4Z, Turbodrum, Auto Prewash, Stainless Steel drum, LED Display, Smart Diagnosis, Middle Black)
LG की यह 8 किलोग्राम क्षमता वाली फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन बड़े परिवारों (4 से 6 सदस्यों) के लिए एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है। मध्यम काले रंग और मॉडर्न LED डिस्प्ले के साथ आने वाली यह मशीन आपके घर को प्रीमियम लुक देती है।
इसमें LG की Smart Inverter Technology और TurboDrum फीचर दिया गया है, जो बिजली की भारी बचत करते हुए कपड़ों से जिद्दी दाग-धब्बों को आसानी से साफ करता है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाली यह मशीन ₹21,990 की आकर्षक कीमत पर बैंक डिस्काउंट्स, नो-कॉस्ट EMI और कूपन ऑफर्स के साथ उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऊर्जा और पानी की बचत
पावरफुल धुलाई
शानदार वारंटी
स्मार्ट डायग्नोसिस
क्यों खोजें विकल्प
स्टेनलेस स्टील टब नहीं
इन-बिल्ट हीटर की कमी
2. Samsung Smart Choice 8 kg, 5 star, Eco Bubble Tech, Digital Inverter Motor, Soft Closing Door, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA80BG4441BGTL, Light Gray)
सैमसंग की यह 8 Kg क्षमता वाली फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन 4 से 6 सदस्यों वाले बड़े परिवारों के लिए एक आधुनिक और ऊर्जा-कुशल विकल्प है। Light Gray रंग में आने वाली यह मशीन 5-Star Energy Rating और Digital Inverter Motor के साथ आती है, जिससे बिजली की कम खपत होती है और मशीन शांत तरीके से काम करती है। इसमें दिया गया Soft Closing Door और Ecobubble वॉश टेक्नोलॉजी कपड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए गहरी सफाई प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Ecobubble टेक्नोलॉजी
सॉफ्ट क्लोजिंग डोर
डिजिटल इन्वर्टर मोटर
डायमंड ड्रम
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट हीटर का न होना
भारी कपड़े सूखने में थोड़ा अधिक समय
3. Whirlpool 8 kg Magic Clean 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine Grey (MAGIC CLEAN ELT 8.0 GREY 10YMW, Hard Water Wash)
व्हर्लपूल की यह 8 किलोग्राम क्षमता वाली फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन मध्यम से बड़े परिवारों (3 से 5 सदस्यों) के लिए एक काफी किफायती और असरदार विकल्प है। Grey कलर में आने वाली यह मशीन 5-Star Energy Rating के साथ आती है, जिससे बिजली की खपत बहुत कम होती है।
इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत इसका Hard Water Wash प्रोग्राम है, जो खारे पानी में भी डिटर्जेंट को सही तरीके से घोलकर कपड़ों को बेहतर सफाई देता है। इसके अलावा इसमें 12 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम्स और Dry Tap Sensing जैसी तकनीक दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
खारे पानी के लिए बेस्ट
ड्राई टैप सेंसिंग
विविध वॉश मोड्स
काफी किफायती मॉडल
4. Samsung 8 Kg, 5 Star, AI Wash, AI Energy Mode, Wi-Fi, Ecobubble, AI VRT+, Super Speed, Soft Closing Door, Digital Inverter, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA80F08S2LTL, Lavender Gray)
सैमसंग की यह 8 किलोग्राम क्षमता वाली फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन तकनीक और सुविधा का बेहतरीन मेल है। यह मशीन Lavender Gray रंग में आती है जो आपके घर को आधुनिक लुक देती है।
इसमें AI Wash, Wi-Fi Connectivity (SmartThings App), AI Energy Mode और Ecobubble जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। 5-स्टार रेटिंग और Digital Inverter Motor के कारण यह 20% तक अतिरिक्त बिजली और पानी की बचत करती है। AI VRT+ (Vibration Reduction Technology) से यह मशीन धोते समय बहुत कम शोर और कंपन करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Wash और Wi-Fi कंट्रोल
Ecobubble और Super Speed
बिजली की बचत
सॉफ्ट क्लोजिंग डोर
क्यों खोजें विकल्प
जटिल फीचर्स
भारी कपड़े सूखने में थोड़ा समय
5. IFB 8 Kg 5 Star with Deep Clean® Technology, AI Powered, Fully Automatic Top Load Washing Machine (TL801MG1, ActivMix, Aqua Energie, Med Grey)
IFB की यह 8 किलोग्राम क्षमता वाली फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन मध्यम से बड़े परिवारों (3 से 5 सदस्यों) के लिए एक प्रीमियम और भरोसेमंद विकल्प है। Med Grey रंग में आने वाली यह मशीन AI-Powered Deep Clean® Technology के साथ आती है, जो कपड़ों के फैब्रिक का ध्यान रखते हुए उन्हें 30% लंबे समय तक नया बनाए रखती है।
इसमें IFB की पेटेंटेड Aqua Energie तकनीक दी गई है जो खारे पानी को सॉफ्ट करके डिटर्जेंट को बेहतर तरीके से घोलती है। इसके अलावा, 4 साल की कंप्रिहेंसिव वारंटी और 10 साल की मोटर वारंटी इसे सेगमेंट में सबसे खास और टिकाऊ बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
उद्योग की बेस्ट वारंटी
Aqua Energie
ActivMix तकनीक
मून-शेप डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
प्राइस थोड़ा अधिक
भारी कपड़ों को सुखाने में थोड़ा अधिक समय
6. Bosch 8 kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine,PowerWave Wash,Inbuilt Dual Lint Filter, Stainless Steel VarioDrum with 5 fin Pulsator, Flex Drain, Water Save,Dark Grey (WOE80AH0IN)
बॉश की यह 8 किलोग्राम क्षमता वाली फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन 3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम और बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। Dark Grey रंग और आधुनिक Red LED डिजिटल डिस्प्ले के साथ आने वाली यह मशीन ₹18,855 की काफी प्रतिस्पर्धी कीमत पर उपलब्ध है।
इसमें बॉश की PowerWave Wash System, Inbuilt Dual Lint Filter और Stainless Steel VarioDrum तकनीक दी गई है। यह मशीन कपड़ों से रेसे को प्रभावी ढंग से हटाती है और कपड़े धोने के दौरान उनके रेशों को नुकसान पहुँचने से बचाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
VarioDrum डिज़ाइन
Flex Drain Outlet
शानदार कीमत
क्यों खोजें विकल्प
कम यूज़र रेटिंग्स
सुखाने में सामान्य से थोड़ा अधिक समय
1. 8 Kg क्षमता वाली वॉशिंग मशीन कितने सदस्यों वाले परिवार के लिए सही रहती है?
8 Kg की वॉशिंग मशीन मध्यम से बड़े परिवारों के लिए बिल्कुल सही मानी जाती है, जिसमें 4 से 6 सदस्य हों। इसमें आप एक बार में अधिक कपड़े, भारी चादरें और पर्दे आसानी से धो सकते हैं।
2. 8 Kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन पर Amazon पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है?
Amazon पर ब्रांड और मॉडल के आधार पर 8Kg टॉप लोड मशीनों पर 20% से 35% तक का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड्स पर डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर के जरिए अतिरिक्त बचत भी की जा सकती है।
3. क्या Amazon पर 8 Kg वॉशिंग मशीन खरीदने पर No-Cost EMI का विकल्प उपलब्ध है?
जी हाँ, Amazon पर प्रमुख बैंकों के क्रेडिट/डेबिट कार्ड और Bajaj Finserv जैसे EMI कार्ड्स पर No-Cost EMI (बिना ब्याज की किश्त) की सुविधा उपलब्ध है।
4. LG, Samsung और IFB की 8Kg वॉशिंग मशीनों पर कितनी वारंटी मिलती है?
LG व Samsung: 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 10 साल की मोटर वारंटी।
IFB: 4 साल की पूरी प्रोडक्ट वारंटी और 10 साल की मोटर वारंटी।
5. क्या Amazon से वॉशिंग मशीन खरीदने पर फ्री डिलीवरी और इंस्टालेशन की सुविधा मिलती है?
अधिकांश ब्रांडेड मशीनों पर Amazon फ्री डिलीवरी और फ्री/ब्रांड-ऑथराइज्ड इंस्टालेशन की सुविधा प्रदान करता है। डिलीवरी के बाद ब्रांड का तकनीशियन आपके घर आकर मशीन सेट करता है और डेमो देता है।
6. 8 Kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कौन सी तकनीक सबसे बेहतर है?
- अगर आपके घर खारा पानी आता है, तो Whirlpool (Hard Water Wash) या IFB (Aqua Energie) बेहतर विकल्प हैं।
- अगर आप कम बिजली और शांत काम करने वाली मशीन चाहते हैं, तो Samsung (Digital Inverter/Ecobubble) या LG (Smart Inverter) चुन सकते हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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