बारिश और नमी में कपड़े न सूखने की टेंशन खत्म, Amazon पर 8Kg 5 star वॉशिंग मशीनों पर भारी छूट

Amazon पर 8Kg 5 Star Top Load Washing Machines की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है, जहां सैमसंग और एलजी जैसे बड़े ब्रांड्स पर भारी डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर मिल रहे हैं। 5-स्टार रेटिंग और स्मार्ट फीचर्स वाली इन फुली ऑटोमैटिक मशीनों पर नो-कॉस्ट EMI के साथ अतिरिक्त बैंक ऑफर्स का फायदा भी उठाया जा सकता है।

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अमेज़न पर इस समय 8Kg क्षमता वाली फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीनों पर धमाकेदार डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप अपने 4 से 6 सदस्यों वाले परिवार के लिए एक टिकाऊ और हाई-टेक्नोलॉजी वाली मशीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह सही मौका है। सैमसंग, एलजी और व्हर्लपूल जैसे दिग्गज ब्रांड्स के मॉडल्स भारी कीमत कटौती के साथ उपलब्ध हैं।

washing machine

एडवांस्ड AI फीचर्स और 5-स्टार एनर्जी सेविंग इन आधुनिक वॉशिंग मशीनों में AI वॉश, इकोबबल और इन-बिल्ट हीटर जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग की वजह से ये मशीनें बिजली और पानी दोनों की बड़ी बचत करती हैं। इनका टफन ग्लास लिड और स्टेनलेस स्टील ड्रम इन्हें लंबा जीवन और प्रीमियम लुक देता है।

बैंक डिस्काउंट्स और एक्सचेंज ऑफर्स का उठाएं लाभ कीमत में गिरावट के अलावा ग्राहक नो-कॉस्ट ईएमआई और क्रेडिट कार्ड ऑफर्स के जरिए अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। अपनी पुरानी वॉशिंग मशीन एक्सचेंज करने पर भी भारी बचत का विकल्प मौजूद है। कम बजट में प्रीमियम लॉन्ड्री एक्सपीरियंस पाने का यह सबसे बेहतरीन अवसर है।

LG की यह 8 किलोग्राम क्षमता वाली फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन बड़े परिवारों (4 से 6 सदस्यों) के लिए एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है। मध्यम काले रंग और मॉडर्न LED डिस्प्ले के साथ आने वाली यह मशीन आपके घर को प्रीमियम लुक देती है।

इसमें LG की Smart Inverter Technology और TurboDrum फीचर दिया गया है, जो बिजली की भारी बचत करते हुए कपड़ों से जिद्दी दाग-धब्बों को आसानी से साफ करता है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाली यह मशीन ₹21,990 की आकर्षक कीमत पर बैंक डिस्काउंट्स, नो-कॉस्ट EMI और कूपन ऑफर्स के साथ उपलब्ध है।

Specifications वारंटी 2 साल प्रोडक्ट पर और 10 साल मोटर पर वॉश प्रोग्राम्स 8 प्रोग्राम्स (Normal, Quick Wash, Gentle, Strong, Pre-Wash+Normal आदि) ड्रम/पॉल्सेटर प्रकार सेमी-स्टेनलेस स्टील ड्रम स्पिन स्पीड 740 RPM क्यों खरीदें ऊर्जा और पानी की बचत पावरफुल धुलाई शानदार वारंटी स्मार्ट डायग्नोसिस क्यों खोजें विकल्प स्टेनलेस स्टील टब नहीं इन-बिल्ट हीटर की कमी

सैमसंग की यह 8 Kg क्षमता वाली फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन 4 से 6 सदस्यों वाले बड़े परिवारों के लिए एक आधुनिक और ऊर्जा-कुशल विकल्प है। Light Gray रंग में आने वाली यह मशीन 5-Star Energy Rating और Digital Inverter Motor के साथ आती है, जिससे बिजली की कम खपत होती है और मशीन शांत तरीके से काम करती है। इसमें दिया गया Soft Closing Door और Ecobubble वॉश टेक्नोलॉजी कपड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए गहरी सफाई प्रदान करता है।

Specifications विशेष फीचर्स Ecobubble Tech, Soft Closing Door, Quick Wash वारंटी 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी और डिजिटल इन्वर्टर मोटर पर 10 साल की वारंटी वॉश प्रोग्राम्स 6 वॉश प्रोग्राम्स ड्रम और पॉल्सेटर स्टेनलेस स्टील Diamond Drum और Dual Storm Pulsator क्यों खरीदें Ecobubble टेक्नोलॉजी सॉफ्ट क्लोजिंग डोर डिजिटल इन्वर्टर मोटर डायमंड ड्रम क्यों खोजें विकल्प इन-बिल्ट हीटर का न होना भारी कपड़े सूखने में थोड़ा अधिक समय

व्हर्लपूल की यह 8 किलोग्राम क्षमता वाली फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन मध्यम से बड़े परिवारों (3 से 5 सदस्यों) के लिए एक काफी किफायती और असरदार विकल्प है। Grey कलर में आने वाली यह मशीन 5-Star Energy Rating के साथ आती है, जिससे बिजली की खपत बहुत कम होती है।

इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत इसका Hard Water Wash प्रोग्राम है, जो खारे पानी में भी डिटर्जेंट को सही तरीके से घोलकर कपड़ों को बेहतर सफाई देता है। इसके अलावा इसमें 12 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम्स और Dry Tap Sensing जैसी तकनीक दी गई है।

Specifications वारंटी 2 साल प्रोडक्ट पर और 10 साल मोटर पर वॉश प्रोग्राम्स 12 (Normal, Heavy, Stainwash, Eco Wash, Woolens, Aqua Store आदि) विशेष तकनीक Hard Water Wash, Dry Tap Sensing आयाम 58D x 55W x 85H सेमी क्यों खरीदें खारे पानी के लिए बेस्ट ड्राई टैप सेंसिंग विविध वॉश मोड्स काफी किफायती मॉडल

सैमसंग की यह 8 किलोग्राम क्षमता वाली फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन तकनीक और सुविधा का बेहतरीन मेल है। यह मशीन Lavender Gray रंग में आती है जो आपके घर को आधुनिक लुक देती है।

इसमें AI Wash, Wi-Fi Connectivity (SmartThings App), AI Energy Mode और Ecobubble जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। 5-स्टार रेटिंग और Digital Inverter Motor के कारण यह 20% तक अतिरिक्त बिजली और पानी की बचत करती है। AI VRT+ (Vibration Reduction Technology) से यह मशीन धोते समय बहुत कम शोर और कंपन करती है।

Specifications वारंटी 2 साल प्रोडक्ट पर और 10 साल मोटर पर वॉश प्रोग्राम्स 12 प्रोग्राम्स (AI Wash, Quick Wash, Super Speed, Bedding आदि) कनेक्टिविटी Wi-Fi ड्रम प्रकार 2nd Generation Diamond Drum क्यों खरीदें AI Wash और Wi-Fi कंट्रोल Ecobubble और Super Speed बिजली की बचत सॉफ्ट क्लोजिंग डोर क्यों खोजें विकल्प जटिल फीचर्स भारी कपड़े सूखने में थोड़ा समय

IFB की यह 8 किलोग्राम क्षमता वाली फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन मध्यम से बड़े परिवारों (3 से 5 सदस्यों) के लिए एक प्रीमियम और भरोसेमंद विकल्प है। Med Grey रंग में आने वाली यह मशीन AI-Powered Deep Clean® Technology के साथ आती है, जो कपड़ों के फैब्रिक का ध्यान रखते हुए उन्हें 30% लंबे समय तक नया बनाए रखती है।

इसमें IFB की पेटेंटेड Aqua Energie तकनीक दी गई है जो खारे पानी को सॉफ्ट करके डिटर्जेंट को बेहतर तरीके से घोलती है। इसके अलावा, 4 साल की कंप्रिहेंसिव वारंटी और 10 साल की मोटर वारंटी इसे सेगमेंट में सबसे खास और टिकाऊ बनाती है।

Specifications आयाम 57.5D x 54.3W x 94.6H सेमी वारंटी 4 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल मोटर पर और 10 साल स्पेयर पार्ट्स उपलब्धता वॉश प्रोग्राम्स 11 प्रोग्राम्स ड्रम और पॉल्सेटर Crescent Moon Stainless Steel Drum + Triadic Pulsator क्यों खरीदें उद्योग की बेस्ट वारंटी Aqua Energie ActivMix तकनीक मून-शेप डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प प्राइस थोड़ा अधिक भारी कपड़ों को सुखाने में थोड़ा अधिक समय

बॉश की यह 8 किलोग्राम क्षमता वाली फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन 3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम और बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। Dark Grey रंग और आधुनिक Red LED डिजिटल डिस्प्ले के साथ आने वाली यह मशीन ₹18,855 की काफी प्रतिस्पर्धी कीमत पर उपलब्ध है।

इसमें बॉश की PowerWave Wash System, Inbuilt Dual Lint Filter और Stainless Steel VarioDrum तकनीक दी गई है। यह मशीन कपड़ों से रेसे को प्रभावी ढंग से हटाती है और कपड़े धोने के दौरान उनके रेशों को नुकसान पहुँचने से बचाती है।

Specifications आयाम 56.5D x 54W x 95H सेमी वारंटी 2 साल प्रोडक्ट पर और 10 साल मोटर पर डिस्प्ले Red LED Digital 7 Segment Display विशेष फीचर्स PowerWave Wash, Inbuilt Dual Lint Filter, Flex Drain Outlet ड्रम प्रकार Stainless Steel VarioDrum क्यों खरीदें VarioDrum डिज़ाइन Flex Drain Outlet शानदार कीमत क्यों खोजें विकल्प कम यूज़र रेटिंग्स सुखाने में सामान्य से थोड़ा अधिक समय

1. 8 Kg क्षमता वाली वॉशिंग मशीन कितने सदस्यों वाले परिवार के लिए सही रहती है? 8 Kg की वॉशिंग मशीन मध्यम से बड़े परिवारों के लिए बिल्कुल सही मानी जाती है, जिसमें 4 से 6 सदस्य हों। इसमें आप एक बार में अधिक कपड़े, भारी चादरें और पर्दे आसानी से धो सकते हैं।

2. 8 Kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन पर Amazon पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है? Amazon पर ब्रांड और मॉडल के आधार पर 8Kg टॉप लोड मशीनों पर 20% से 35% तक का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड्स पर डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर के जरिए अतिरिक्त बचत भी की जा सकती है।

3. क्या Amazon पर 8 Kg वॉशिंग मशीन खरीदने पर No-Cost EMI का विकल्प उपलब्ध है? जी हाँ, Amazon पर प्रमुख बैंकों के क्रेडिट/डेबिट कार्ड और Bajaj Finserv जैसे EMI कार्ड्स पर No-Cost EMI (बिना ब्याज की किश्त) की सुविधा उपलब्ध है।

4. LG, Samsung और IFB की 8Kg वॉशिंग मशीनों पर कितनी वारंटी मिलती है? LG व Samsung: 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 10 साल की मोटर वारंटी।

IFB: 4 साल की पूरी प्रोडक्ट वारंटी और 10 साल की मोटर वारंटी।

5. क्या Amazon से वॉशिंग मशीन खरीदने पर फ्री डिलीवरी और इंस्टालेशन की सुविधा मिलती है? अधिकांश ब्रांडेड मशीनों पर Amazon फ्री डिलीवरी और फ्री/ब्रांड-ऑथराइज्ड इंस्टालेशन की सुविधा प्रदान करता है। डिलीवरी के बाद ब्रांड का तकनीशियन आपके घर आकर मशीन सेट करता है और डेमो देता है।

6. 8 Kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कौन सी तकनीक सबसे बेहतर है? अगर आपके घर खारा पानी आता है, तो Whirlpool (Hard Water Wash) या IFB (Aqua Energie) बेहतर विकल्प हैं।

अगर आप कम बिजली और शांत काम करने वाली मशीन चाहते हैं, तो Samsung (Digital Inverter/Ecobubble) या LG (Smart Inverter) चुन सकते हैं।

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